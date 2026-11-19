GTA 6 установила рекорды по количеству зрителей на стриминговых платформах сразу после запуска. Общий пик аудитории на Twitch, Kick и YouTube достиг 7,6 миллиона человек. Только на Twitch игру одновременно смотрели более 3,29 миллиона пользователей — это новый рекорд среди игровых категорий платформы.

GTA 6 побила предыдущий рекорд запуска новой игры уже в первые минуты после выхода. Сначала количество зрителей превысило 5,3 миллиона, а затем выросло до 7,6 миллиона на трех основных платформах — Twitch, Kick и YouTube.

До этого самый высокий показатель среди запусков игр принадлежал Valorant. Во время её выхода за трансляциями одновременно следили около 1,7 миллиона человек. GTA 6 превзошла этот результат в несколько раз.

Какие рекорды установила GTA 6 на Twitch

Наибольшее количество зрителей собрали трансляции на Twitch. Пиковая аудитория игры там достигла 3,29 миллиона пользователей. На момент публикации материала за GTA 6 следили более 2,8 миллиона человек, а игру транслировали более 12 тысяч активных каналов.

По данным Stream Charts, GTA 6 стала самой популярной игровой категорией за всю историю Twitch. Она обошла сразу несколько известных игр, которые ранее собирали рекордную аудиторию. В частности, пиковая аудитория League of Legends составила 3,11 миллиона зрителей, а Fortnite — около 3,04 миллиона. Теперь обе игры оказались позади GTA 6.

В то же время различные сервисы статистики приводят несколько иные цифры. Издание Wccftech, ссылаясь на Twitch Tracker, указывает, что League of Legends собрала 3,1 миллиона зрителей 6 ноября 2022 года, а Fortnite — 2,7 миллиона 2 декабря 2023 года. Среди других игр с высокими показателями — Minecraft и Counter-Strike, которые в свое время собирали примерно по 1,9 миллиона зрителей. Valorant и Dota 2 достигали отметки в 1,7 миллиона. Call of Duty: Warzone достигла пика в 1,6 миллиона, Overwatch — 1,4 миллиона, Rust — 1,3 миллиона, а Lost Ark — 1,2 миллиона.

Однако этот рейтинг имеет определённые ограничения. Как отмечает Wccftech, рекорд GTA 6 касается именно игровых категорий Twitch. Если учитывать и другие разделы платформы, например Special Events, там зафиксировали ещё более высокий показатель — около 3,9 миллиона одновременных зрителей. На платформе Kick GTA 6 также собрала большую аудиторию. Её пиковый показатель составил 1,5 миллиона человек. Это второй результат среди игр на платформе: ранее Minecraft собирал около 1,8 миллиона зрителей.

Сможет ли GTA 6 установить новые рекорды

Показатели могут меняться и в дальнейшем, ведь игра только что вышла, а интерес к ней остается высоким. Wccftech предполагает, что нынешние результаты могут быть лишь началом серии рекордов GTA 6. Популярность игры заметна не только по количеству зрителей. По данным трекера продаж Sensor Tower, количество предзаказов превысило 17 миллионов копий. Для сравнения: предыдущая часть серии Grand Theft Auto V за 13 лет разошлась тиражом почти 235 миллионов копий.

GTA 6 также получила высокую оценку от Wccftech — 9,6 балла из 10. Издание отметило сюжет, детально проработанный игровой мир, графику и большое количество занятий, доступных игрокам. Кроме того, игра вошла в список номинантов на The Game Awards 2026. Это вызвало дискуссии, ведь ранее организаторы заявляли, что претенденты должны быть доступны для покупки. Впоследствии ведущий и организатор премии Джефф Кигли пояснил, что несколько рецензентов уже в течение нескольких недель играли в GTA 6, поэтому она может претендовать на награды.

Таким образом, GTA 6 привлекла внимание не только геймеров, но и миллионов людей, которые следят за прохождением игры в режиме онлайн. Её запуск уже стал одним из самых заметных по количеству зрителей на стриминговых платформах. Удастся ли игре удержать такую аудиторию и установить новые рекорды, покажет дальнейшая статистика. Об этом 19 ноября сообщило издание Insider Gaming.

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