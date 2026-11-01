В Лагосе, Нигерия, губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу вышел на подиум во время Lagos Fashion Week 2026. В финальный вечер главных показов в павильонах LagosFW при отеле Federal Palace он представил одежду нигерийского дизайнера мужской одежды Ugo Monye, сообщает Premium Times.

Неделя моды проходила с 28 октября по 1 ноября и объединила более 60 дизайнеров из Африки. Темой мероприятия стала «CRAFTED: Heritage. Innovation. Circular Futures». Санво-Олу назвал участие в показе приятным опытом и заявил, что поддерживает людей, способствующих развитию модной индустрии Лагоса.

Второе появление на подиуме

Для Санво-Олу это был второй выход на подиум Lagos Fashion Week. Впервые он принял участие в показе 28 октября 2023 года, когда вместе с профессиональными моделями завершил презентацию дизайнера Emmy Kasbit. Тогда губернатор объяснял свое участие стремлением администрации поддерживать креативную индустрию и усиливать ее вклад в экономику Нигерии и создание рабочих мест.

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Финальный вечер показов

Ugo Monye представил коллекцию в заключительном сегменте программы вместе с Fruché и Ejiro Amos Tafiri. Дизайнер основал свой лейбл в 2009 году: сначала бренд работал для мужчин и женщин, но позднее сосредоточился на мужской одежде. Monye участвовал в Lagos Fashion Week в 2017–2019 годах, а также в 2021–2024 годах.

Lagos Fashion Week основала Omoyemi Akerele в 2011 году. По данным платформы, она позволяет более чем 60 нигерийским и африканским дизайнерам представить свои работы международной аудитории, в которую входят более 40 тысяч ретейлеров, журналистов и потребителей.

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