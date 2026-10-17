Ирина Федишин впервые обратилась к поклонникам после семейной трагедии

Украинская певица Ирина Федишин впервые вышла на связь после потери дочери, которую она вынашивала на восьмом месяце беременности. Артистка опубликовала сообщение в Instagram-stories и поблагодарила поклонников за поддержку в это сложное время. До этого певица не комментировала трагедию, о которой стало известно 13 октября.

Украинская певица Ирина Федишин впервые обратилась к поклонникам после трагической потери дочери. Артистка опубликовала короткое сообщение в Instagram-stories и поблагодарила людей, которые поддерживают её семью. «Спасибо, что вы рядом…» — написала певица. До этого Ирина Федишин не выходила на связь в соцсетях. Вероятно, ей нужно было время, чтобы пережить трагедию и прийти в себя. В то же время подробностей о своем состоянии артистка не сообщила.

О потере ребенка в семье певицы стало известно вечером 13 октября. Тогда о трагедии рассказал супруг исполнительницы Виталий Човник. По имеющейся информации, Ирина потеряла дочь на восьмом месяце беременности. Новость вызвала реакцию поклонников певицы. Люди выражали соболезнования и поддерживали семью в комментариях и сообщениях. В своём первом обращении после трагедии Федишин не стала рассказывать подробности случившегося, а лишь поблагодарила всех, кто остаётся рядом.

Пока певица не сообщила, планирует ли она в ближайшее время вернуться к публичной деятельности. Её первое сообщение после трагедии было кратким и сосредоточенным на благодарности за поддержку.

Украинская телеведущая Мария Ефросинина столкнулась с критикой в соцсетях после того, как выразила поддержку певице Ирине Федишин, потерявшей дочь. Часть пользователей негативно отреагировала на позицию ведущей и начала обвинять её.

Муж украинской певицы Ирины Федишин впервые подробно рассказал о трагедии, которую пережила их семья. Во время родов, после которых супруги потеряли дочь, жизнь артистки также оказалась под угрозой.

В семье украинской певицы Ирины Федишин умерла дочь, рождения которой семья так ждала.

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