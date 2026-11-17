Украинская певица Jerry Heil готовит совместный трек с хорватским исполнителем Baby Lasagna, который стал серебряным призером Евровидения-2024. Композиция получила название Meow («Мяу») и будет представлена уже 20 ноября.

16 ноября Jerry Heil опубликовала на своей странице в Instagram анонс новой композиции, в котором появилась вместе с хорватским музыкантом Baby Lasagna. Совместная песня Meow увидит свет 20 ноября.

Коллаборация объединила двух участников Евровидения-2024, представлявших Украину и Хорватию. Тогда Jerry Heil выступала вместе с alyona alyona с композицией Teresa & Maria, а Baby Lasagna исполнил песню Rim Tim Tagi Dim. Оба трека стали одними из главных хитов конкурса в Мальме.

В финале Евровидения-2024 артисты также оказались рядом в итоговой таблице. Baby Lasagna занял второе место, набрав 547 баллов, а украинский дуэт Jerry Heil и alyona alyona завоевал бронзу с результатом 453 балла. В то же время по итогам зрительского голосования хорватский исполнитель стал победителем, а украинки заняли второе место.

Несмотря на преимущественно рок- и металлическую эстетику, Baby Lasagna не чурается поп-музыки. Недавно артист представил собственную версию известного хита Бритни Спирс ...Baby One More Time, переосмыслив его в более тяжелом металлическом звучании.

Музыкант признался, что ещё в юности слушал американскую поп-звезду, хотя тогда не слишком охотно это признавал. Свою новую работу он назвал небольшой данью уважения поп-легенде.

Анонс совместной композиции Jerry Heil и Baby Lasagna привлек внимание даже официального аккаунта «Евровидения». В комментариях организаторы конкурса отреагировали на предстоящую премьеру фразой: «Мы мяукаем очень громко».

Поздравили певицу с международной коллаборацией и украинские представители музыкальной индустрии. Среди тех, кто оставил комментарии под постом, были ведущая «Фабрики звёзд» Даша Кубик, певицы Kola и Kler, а также DJ Korolova, известная далеко за пределами Украины.

Ранее певица Jerry Heil и актёр Александр Рудинский стали героями новой украинской кампании adidas Originals, посвящённой возвращению кроссовок ADISTAR CONTROL 5. Модель впервые появилась в 2008 году как обувь для стабильного бега по шоссе.

Песня украинских певиц Jerry Heil и alyona alyona «Teresa&Maria», с которой они представляли Украину на «Евровидении-2024», преодолела отметку в 1 млрд прослушиваний.

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