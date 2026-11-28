Украинская певица Камалия, которая в 2023 году развелась с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, призналась, при каких условиях она могла бы возобновить отношения с бывшим мужем.

Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради двух общих дочерей — Арабеллы и Мирабеллы.

Камалия отметила, что даже если бы Захур захотел вернуть её, одного его желания было бы недостаточно.

«Это, если я его прощу», — подчеркнула певица, не раскрывая подробностей.

На вопрос, готова ли она уже простить бывшего мужа и сделать первый шаг к восстановлению отношений, певица ответила неопределённо:

«Посмотрим. Не знаю».

В свою очередь, Мохаммад Захур заявил, что сейчас его сердце свободно, однако он по-прежнему готов поддерживать Камалию.

«Моё сердце свободно. Оно любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она мать моих детей», — сказал бизнесмен.

Недавно артистка прокомментировала вероятность их воссоединения в проекте «Наедине с Гламуром».

Бывший муж певицы Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур, отреагировал на её резонансное интервью. В нём артистка призналась, что официально не состояла с ним в браке и на протяжении многих лет чувствовала себя нелюбимой.

Певица Камалия рассказала об экс-бойфренде, который поднимал на неё руку.

Видео: Камалия после развода с Захуром заявила, что никогда не была замужем.

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