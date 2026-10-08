Канье Уэст мог получить за отмененные концерты в России 20 млн долларов

Американский рэпер Канье Уэст мог получить около 20 млн долларов за отмененные концерты в Санкт-Петербурге. По данным источников, контракт якобы не предусматривает возврата артистом полученных средств в случае отмены выступлений.

Концерты Канье Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Однако организаторы объявили, что выступлений в указанные даты не будет.

По информации источников «Коммерсанта», Канье Уэст получил около $20 млн. Часть этой суммы, как утверждается, была предназначена для оплаты работы его команды.

При этом, по данным источников издания, контракт якобы не содержит положения о возврате средств в случае отмены концертов.

Организаторы заявили, что возврат денег за купленные билеты начнётся 12 октября. В то же время недовольные зрители уже начали обращаться в суд — на данный момент подано как минимум девять исков.

В то же время глава Say Agency Анна Субчева опровергла информацию о выплате рэперу $20 млн. Она назвала эти данные «абсолютно ложными» и заявила, что убытки организаторов не являются огромными.

Между тем телеканал «Дождь» выдвинул версию, что к отмене концертов Канье Уэста могла иметь отношение Надежда Соловьева — жена Владимира Познера.

По информации журналистов, её агентство SAV Entertainment совместно с промоутером Евгением Финкельштейном изначально пыталось организовать выступления американского рэпера в России.

Однако, как утверждает «Дождь», их обошло агентство Say Agency Анны Субчевой, которое предложило Канье Уэсту более высокий гонорар.

По версии «Дождя», после конфликта Надежда Соловьева и Евгений Финкельштейн якобы могли использовать связи во Второй службе ФСБ, чтобы добиться запрета концертов по политическим мотивам.

В то же время эта информация подается именно как версия и утверждение журналистов «Дождя» и не является подтвержденным фактом.

В Санкт-Петербурге, Россия, отменили два распроданных концерта американского рэпера Канье Уэста, который также выступает под именем Ye. Шоу должны были состояться 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена».

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