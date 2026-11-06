Картина Писсарро, похищенная нацистами, будет возвращена потомкам владельца

Парижский суд постановил вернуть потомкам банкира Саломона Флавиана картину французского художника Камиля Писсарро, которую нацисты конфисковали во время Второй мировой войны. Полотно впоследствии оказалось на аукционе Sotheby's в Лондоне, где в 2024 году его продали за 1,4 млн евро. Суд признал недействительными все продажи картины после её похищения и обязал аукционный дом раскрыть имя покупателя.

Речь идет о картине «Порт Дьепп», которую также знают под полным названием «Рыбацкая гавань и бассейн Дюкен в Дьеппе, солнечный день». Камиль Писсарро написал её в 1902 году. В 1935 году полотно приобрел франко-румынский банкир и коллекционер произведений искусства Саломон Флавиан. Во время оккупации Франции в 1941 году нацисты конфисковали имущество Флавиана, в том числе его коллекцию произведений искусства. Картина Писсарро также исчезла. После окончания Второй мировой войны коллекционер пытался вернуть свои произведения, однако это полотно найти не удалось.

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Работа оставалась вне поля зрения общественности много лет. Вновь она появилась на торгах лишь в июне 2024 года. Тогда Sotheby's выставил её на аукцион в Лондоне, где неизвестный покупатель приобрел картину за 1,2 млн фунтов стерлингов — примерно 1,4 млн евро.

После этого потомки Флавиана обратились в суд в Париже. Семь членов семьи требовали отменить продажу и вернуть картину законным владельцам. Они также заявили, что соглашение, на основании которого полотно было передано на аукцион, не учитывало интересов всех наследников. По их словам, согласие на сделку дали лишь двое родственников, а остальных не привлекли к её заключению.

Как картину готовили к продаже

Особое внимание в ходе судебного разбирательства уделили истории происхождения полотна. Sotheby's и компания Mondex Corporation, занимающаяся поиском и возвращением похищенных произведений искусства, настаивали, что картину могли продать еще до начала Второй мировой войны. Согласно версии, представленной этими сторонами, полотно примерно в 1937–1938 годах могло перейти от Флавиана к арт-дилеру Полю Розенбергу, а впоследствии — к британскому коллекционеру Эдварду Ле Басу. Если бы эта версия подтвердилась, картина не могла бы быть конфискована нацистами из коллекции банкира в 1941 году.

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Для проверки истории произведения продавец заказал исследование искусствоведа Мэри Кейт Клири. Она не нашла картину среди перечня произведений, которые нацисты изъяли у Флавиана. Также исследовательница пришла к выводу, что полотно могло ещё до войны оказаться у британского коллекционера. Однако адвокат семьи Коринн Гершкович поставила под сомнение эти выводы. Она обратила внимание на пробелы в документах и заявила, что в исследовании не были должным образом учтены архивы самого Флавиана. Также адвокат предположила, что в документах картину Писсарро могли перепутать с другим произведением художника.

Как сообщает The Art Newspaper, в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что потомки Флавиана предоставили доказательства права собственности банкира на картину и её конфискации нацистами. В свою очередь, Sotheby's и Mondex, несмотря на проведенные исследования, не смогли убедительно доказать, что Флавиан продал полотно еще до войны.

Что решил суд

5 ноября 2026 года Парижский суд признал недействительными все сделки по продаже картины после её конфискации, в том числе аукционную продажу в Лондоне 25 июня 2024 года. Суд постановил вернуть произведение потомкам Саломона Флавиана независимо от того, в чьих руках и в какой стране оно сейчас находится. Кроме того, Sotheby's обязали в течение двух месяцев сообщить семье полное имя покупателя, который приобрел картину на аукционе в 2024 году. Это необходимо, чтобы наследники могли добиться фактического возврата полотна. За каждый день просрочки аукционному дому грозит штраф в размере 1000 евро.

Суд также постановил взыскать с Sotheby's и Mondex по 20 тысяч евро судебных издержек. Решение подлежит исполнению немедленно, даже если стороны подадут апелляцию. В Mondex уже заявили о намерении обжаловать вердикт. Основатель компании Джеймс Палмер продолжает настаивать, что картина могла принадлежать Эдварду Ле Басу еще до начала войны. В Sotheby's заявили, что уважают решение суда, но будут консультироваться с британскими юристами относительно его исполнения.

Другие картины Писсарро, которые связывали с нацистскими грабежами

История «Порта Дьеппа» — не единственный случай, когда работы Камиля Писсарро оказывались в центре споров из-за похищения художественных коллекций во время Второй мировой войны. Среди таких произведений — «Пастушка, возвращающаяся с овцами», «Сбор гороха» и «Площадь в Ля-Рош-Гийон». Их судьбы также стали предметом судебных разбирательств и требований о возвращении бывшим владельцам или их потомкам.

В частности, в 2021 году берлинский музей вернул картину «Площадь в Ля-Рош-Гийон» наследникам семьи, у которой её отобрали нацисты. Эти дела в очередной раз привлекли внимание к проблеме поиска и возвращения произведений искусства, похищенных во время Холокоста. Об этом пишет французский телеканал TV5 Monde.

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