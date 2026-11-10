Екатерина Бужинская рассказала о поддержке своего мужа-болгарина

Украинская певица Екатерина Бужинская посвятила трогательный пост своему мужу, болгарскому бизнесмену Димитару Стойчеву.

По словам знаменитости, муж не только освоил украинский язык и с уважением относится к местным традициям, но и искренне переживает за судьбу украинского народа во время полномасштабной войны. Кроме того, Димитар Стойчев участвует в благотворительной деятельности супруги и помогает ей поддерживать украинцев.

Об этом Екатерина Бужинская написала в Threads. Певица призналась, что отношение мужа к Украине вызывает у нее особую гордость.

«Мой муж — иностранец, но Украина давно стала частью его жизни и сердца. Он выучил украинский язык, с уважением относится к нашим традициям, искренне переживает за нашу страну и поддерживает украинцев в это непростое время. По возможности он ездит со мной на гастроли, разделяет мои переживания, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать пожертвования. И знаете, для меня это очень ценно», — написала народная артистка Украины.

Певицу особенно трогает искреннее беспокойство Димитара Стойчева за Украину. Она считает, что отношение мужа к её родине является проявлением любви и уважения ко всему, что имеет для неё особое значение.

По словам Бужинской, настоящие чувства не ограничиваются лишь отношениями двух людей. Они также предполагают уважение к ценностям, убеждениям и всему, что дорого партнеру.

«Я всегда говорю, что любовь — это не только о двух людях. Это ещё и об уважении к тому, что дорого каждому из нас. А Украина для меня — это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость», — подчеркнула знаменитость.

Таким образом, Екатерина Бужинская дала понять, что поддержка мужа для неё особенно ценна не только в личной жизни, но и в творческой и благотворительной деятельности.

Артистка опубликовала редкое совместное фото и рассказала, насколько важной для её избранника стала Украина.

Напомним, начало 2026 года принесло громкий скандал в отечественном шоу-бизнесе. Народная артистка Украины Екатерина Бужинская официально подтвердила завершение многолетнего сотрудничества с Михаилом Грицканом, заявив о серьезном конфликте и неподобающем поведении со стороны коллеги.

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