Украинская телеведущая Екатерина Осадчая оказалась в эпицентре российской атаки в центре Киева 19 ноября.

По словам Осадчей, подобная ситуация произошла с ней впервые.

Речь идет об атаке реактивными беспилотниками, которую российские войска нанесли по столице 19 ноября.

«По делам была на Воздвиженке во время «прилета» совсем рядом. Не повторяйте мою ошибку, не пренебрегайте безопасностью. Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как «прилетает» по ГСЧС во время работы», – отметила ведущая.

Также Екатерина Осадчая публично обратилась к россиянам, эмоционально отреагировав на последствия атаки и гибель человека.

«Анализируешь, сколько «но» в таких событиях… не вышла раньше, не села в машину, не «прилетело» в этот подъезд… От этих «прилетов» погиб молодой парень. Соболезнования родным. Болота, пусть вам эти «шахиды» встрянут в горло. Ненавижу», – написала телеведущая.

Подробностями пережитого она поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, украинская актриса Ольга Сумская оказалась в эпицентре взрывов во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа. Накануне своего 60-летия артистка вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, пряталась в укрытии и пережила самую мощную фазу обстрела.

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