Украинские актёры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк впервые показали лицо своего сына Даниэля, которому исполнился один месяц. По случаю этого небольшого праздника супруги сделали несколько семейных фотографий с малышом и голубым праздничным тортиком.

Для пары мальчик стал первым общим ребенком. Екатерина Тишкевич поделилась в Instagram эмоциями от материнства и рассказала, как постепенно привыкает к уходу за младенцем.

«Даниэлю сегодня исполняется месяц. Как интересно каждый день наблюдать за микроизменениями в его лице и осознавать, что часть этих изменений происходит буквально при непосредственном участии твоего тела. Как постепенно набирают объем маленькие щечки, как крепнет тело и как тебе самой становится всё менее страшно поднимать его, мыть или просовывать крошечные ручки в рубашечку», — написала актриса.

Звезда сериала «Ничто не случается дважды» призналась, что ещё привыкает к новому статусу мамы. По её словам, муж с самого рождения сына чувствовал себя увереннее в уходе за малышом.

«Наш папа с самого начала был в этом более смелым, а я вот только сейчас научилась без паники надевать нашему жучку подгузник», — поделилась Екатерина Тишкевич.

Сообщается, что украинские актёры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями. 28 октября 2026 года у супругов родился первенец, которого назвали Даниэлем.

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