Американская певица Кэти Перри впервые привлекла внимание публики совместным появлением со своим возлюбленным — бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пара посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby Gala.

42-летняя артистка выбрала для мероприятия эффектный наряд от дизайнера Антонио Гримальди. Она появилась в платье-бюстье, полностью расшитом серебристыми пайетками.

Наряд дополняли длинная юбка из атласной ткани пудрового оттенка и накидка в тон. Завершали образ блестящие серьги.

Особое внимание привлекла и новая прическа певицы. Кэти Перри продемонстрировала короткое каре с подкрученными кончиками — самую короткую длину волос за последние два года. Волосы артистки были уложены мягкими волнами с центральным пробором.

Джастин Трюдо поддержал элегантный стиль своей избранницы. 54-летний политик появился на мероприятии в молочном смокинге с черными брюками, белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

На красной дорожке Кэти Перри и Джастин Трюдо позировали вместе, улыбались фотографам и не скрывали нежности друг к другу. Их совместное появление стало одним из заметных событий благотворительного вечера.

Напомним, американская певица Кэти Перри отпраздновала 42-й день рождения в компании своего бойфренда — бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Вместо традиционной праздничной вечеринки влюбленные выбрали активный отдых: отправились в каньон, поднялись на скалу и покатались на каяках.

До этого бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо оригинально поддержал своего 18-летнего сына Ксавье, который строит музыкальную карьеру под псевдонимом Xav. Политик станцевал под новый трек сына «Downtown», продемонстрировав, что готов поддерживать его творческие начинания.

Напомним, в социальных сетях активно распространяется видео американской певицы Кэти Перри, на котором пользователи заметили бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые появились вместе на красной дорожке.

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