Звездная супружеская пара актёров Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас 18 ноября 2026 года отмечает нефритовую годовщину свадьбы. Пара состоит в официальном браке уже 26 лет.

Кэтрин Зета-Джонс показала, в каком необычном месте они отмечают годовщину. Актриса одной из первых поздравила мужа, опубликовав в Instagram совместное фото, сделанное во время их путешествия в Антарктику. В посте она обратилась к любимому со словами о том, что любит его до конца света и обратно.

Источник: Instagram.

Напомним, что американский актёр и продюсер Майкл Дуглас прибыл в Киев 10 сентября 2024 года. Он активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее фонд актёра и режиссёра Шона Пенна в Украине CORE сообщил, что выделит Львову 100 тыс. долларов на восстановление домов после атаки рашистов.

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