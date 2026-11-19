В композиции артисты говорят о фальши, двойных стандартах, несправедливости и злобе, которая накапливается в людях.

Идея дуэта возникла спонтанно. Исполнители объединили разные музыкальные стили, а вместе с треком представили анимированный клип в мультяшном стиле.

По словам alyona alyona, ярость сегодня ощущается повсюду — в интернете и в реальной жизни. В то же время песня не призывает к агрессии, а лишь передает эмоции, о которых общество часто умалчивает.

<br />

Украинская рэперша alyona alyona (Алёна Савраненко) показала, как выглядит её живот на второй день после операции по уменьшению желудка. Артистка продемонстрировала шрамы и рассказала о своём самочувствии после хирургического вмешательства.

Ранее рэперша Alyona Alyona призналась, что сделала бариатрическую операцию.

До этого Alyona alyona рассказала о жизни с весом 125 кг и проблемах со здоровьем.

Читай нас в