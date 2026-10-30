Холли Берри лишилась права физической опеки над 13-летним сыном

Американская актриса Холли Берри больше не имеет права на физическую опеку над своим младшим сыном, 13-летним Масео. Ранее она делила опеку над мальчиком поровну с его отцом — французским актёром Оливье Мартинесом. Теперь, по крайней мере временно, основным опекуном ребенка стал Мартинес.

Кроме того, по решению суда, Берри больше не сможет оставлять сына на ночь в своем доме.

В то же время 60-летней Холли Берри удалось добиться отмены одного из ограничений. Суд отменил ордер, ограничивавший её общение с Масео. Его выдали после того, как актрису обвинили в физическом насилии в отношении сына.

Адвокат Оливье Мартинеса назвал получение его клиентом права основной физической опеки над ребенком «огромной победой».

Представитель Холли Берри уточнил, что юридическая опека над Масео пока остается совместной — 50/50. Таким образом, изменения касаются именно физической опеки и условий пребывания мальчика с матерью.

Суд планирует вернуться к рассмотрению вопроса об опеке в ноябре. Тогда могут быть приняты дальнейшие решения относительно родительских прав Холли Берри и Оливье Мартинеса.

Об этом сообщает TMZ.

Бывший муж Холли Берри, актёр Оливье Мартинес, обвинил её в физическом насилии в отношении их 12-летнего сына Масео. После этого суд Лос-Анджелеса выдал временный запретительный приказ и изменил график встреч Берри с ребенком. Актриса отрицает обвинения, а ее адвокат назвала заявление Мартинеса безосновательным и вводящим в заблуждение.

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