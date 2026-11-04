Кристина Горняк призналась, что переживает эмоционально сложный период

Нотариус, блогер и участница шоу «Холостяк-15» Кристина Горняк рассказала о сложном эмоциональном периоде, который она сейчас переживает.

«Я устала. Хочу просто быть женщиной. Я редко делюсь такими моментами, но в последнее время мне действительно нелегко. И, наверное, я немного устала быть той, которая всегда может, всегда справится, поможет, поддержит, найдет решение и для себя, и для всех вокруг», — призналась Горняк.

По словам блогерши, она часто помогает другим, забывая о собственных потребностях. Теперь Кристина хочет позволить себе отдых и перестать требовать от себя постоянной продуктивности.

«Не требовать от себя продуктивности каждую секунду. Не упрекать себя за отдых. Не пытаться быть сильной там, где хочется просто выдохнуть или поплакать. Хочу научиться выбирать себя не только тогда, когда все хорошо, но и особенно тогда, когда мне непросто», — написала она.

Горняк также рассказала, что стремится вернуть внутреннее спокойствие и снова почувствовать вкус жизни.

«Моя главная задача — вытащить себя из этой эмоциональной бездны. Вернуть себе внутреннее спокойствие, огонек. И снова полноценно почувствовать вкус жизни. Потому что всё, что вокруг, гасит это», — поделилась Кристина.

В заключение она добавила, что иногда лучшее, что можно сделать для себя, — перестать требовать от себя слишком много.

Источник: соцсети

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