«КИЛЛХАУС» Любомира Левицкого готовится к широкому выходу в США: в Вашингтоне представили англоязычную версию

Украинский военный экшн-триллер «КИЛЛХАУС» режиссёра Любомира Левицкого впервые показали в США. Показ в Вашингтоне произвёл сильное впечатление на зрителей и собрал полный зал исторического театра Burke, расположенного в Мемориале ВМС США недалеко от Капитолия.

На показе присутствовали члены Конгресса США, американские военнослужащие, представители оборонных, разведывательных и силовых структур США, дипломаты и международные сторонники Украины.

«КИЛЛХАУС» был снят во время полномасштабного вторжения при участии действующих украинских военнослужащих. Фильм вдохновлён реальной операцией по спасению гражданских лиц с помощью дронов, о которой ранее рассказали в отмеченном наградами документальном фильме «Иди за мной». Лента сочетает зрелищный кинематографический экшн с достоверным изображением современной войны, в которой технологии играют ключевую роль. В центре сюжета — история о мужестве, доверии, самопожертвовании и ценности человеческой жизни.

После просмотра состоялась панельная дискуссия. Её своим выступлением открыл генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог, бывший специальный представитель Белого дома по вопросам Украины.

«Фильм произвёл на меня огромное впечатление. Его должна увидеть вся Америка. Это действительно замечательный, эмоционально сильный фильм, который передаёт дух украинской нации. Они сражаются как одна команда, они сражаются вместе, они сражаются за то, за что мы сражались 250 лет назад», — прокомментировал Кит Келлог.

В дискуссии также приняли участие режиссёр Любомир Левицкий, сопродюсер фильма, соучредитель и генеральный директор Work.ua Артур Михно, основатель и генеральный директор PTSI Билл Коул, а также украинские военнослужащие — представители подразделений, привлечённых к созданию фильма.

Участники обсудили реалии современной войны, трансформационную роль новейших технологий, уникальный боевой опыт Украины и стратегическое значение дальнейшего сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами. Отдельно речь шла о предстоящем широком выпуске фильма для американской аудитории: во время мероприятия была представлена новая международная версия «КИЛЛХАУСА», специально адаптированная для англоязычных зрителей.

«Фильм помог американцам эмоционально понять новый характер современной войны. Для меня особенно важно, что картина становится поводом для переосмысления подходов к безопасности и поддержке Украины, которая сегодня защищает не только себя, но и безопасность далеко за пределами своих границ», — прокомментировал Любомир Левицкий.

Первый показ «КИЛЛХАУСА» в США организовали американский Институт мира через силу (Peace Through Strength Institute, PTSI), работающий в сфере национальной безопасности, оборонной политики и развития международного партнерства, и голливудский дистрибьютор фильма совместно с Ukrainian Films USA и Посольством Украины в США.

Творческая команда убеждена: сильная история способна углубить понимание борьбы Украины, показать человеческую цену защиты свободы и напомнить, почему дальнейшая поддержка Америки остается необходимой в противостоянии российской агрессии.

Показ в Вашингтоне стал символической точкой встречи боевого опыта Украины, американского оборонного сообщества и международного кинематографа. Но прежде всего это мероприятие воплотило главный посыл фильма:

«Нет тебя, нет меня. Есть только мы».

Показ состоялся при поддержке партнеров фильма — компаний «Карпатская Джерельная», Work.ua, «Новая почта», «Дарница» и энергетической компании NUE.

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