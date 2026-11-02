Австралийский режиссёр, сценарист и журналист Аллан Кларк стал художественным руководителем 11-го Festival du Cinéma Aborigène Australien — фестиваля кино коренных народов Австралии, который пройдёт в декабре в Париже, Франция. Об этом сообщает ABC News Australia.

Кларк — представитель народов мурувари и гомероев, выросший в городе Бурк в штате Новый Южный Уэльс и ныне живущий в Париже. Он также является отмеченным наградами журналистом и режиссёром документальных фильмов The Dark Emu Story и The Bowraville Murders.

Программа фестиваля

Темой фестиваля в этом году выбрали Kinetic — Tradition in Motion: Cinema in Revolt. Кларк заявил, что хочет сосредоточить внимание на режиссёрах, которые бросают вызов устоявшемуся порядку, переосмысливают и меняют киножанры, рассказывая истории коренных народов Австралии.

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В программу войдут фильмы признанных авторов Уорика Торнтона, Уэйна Блэра и Даниэль Маклин. По словам Кларка, в последние годы кинематограф коренных народов Австралии всё чаще обращается, в частности, к жанрам романтической комедии и хоррора.

Платформа для австралийских историй

Основательница фестиваля Грета Мортон-Элланж отметила, что отдельной платформы для кино коренных народов Австралии во Франции и Европе ранее не существовало. Такие фильмы могли попадать в программы крупных фестивалей в Каннах, Берлине и Торонто, однако специализированного фестиваля не было.

Кларк стремится противостоять негативным стереотипам о коренных австралийцах и расширить представления европейской аудитории об их современном вкладе в международную культуру. Он отметил, что значительную часть известных европейцам фильмов и телепрограмм о коренных народах Австралии создали не представители этих народов. Руководительница направления контента коренных народов Screen Australia Джиллиан Муди-Ардлер сказала, что международная аудитория заинтересована в таких историях.

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