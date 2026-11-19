Князь Альбер II, княгиня Шарлин и их 11-летние дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — вместе приняли участие в праздновании Национального дня Монако.

Семья посетила торжественную мессу в соборе Святого Николая.

Для мероприятия княгиня Шарлин выбрала молочно-кремовый брючный костюм с цветочным декором и шляпку в тон. Её дочь Габриэлла появилась в пальто похожего оттенка с аналогичными декоративными элементами.

Князь Альбер II был в парадном мундире суверенного князя, а наследный принц Жак — в форме карабинеров Монако.

19 ноября в Монако отмечают День князя — главный национальный праздник княжества. В этот день страна чествует своего монарха, княжескую семью и историю государства. Празднования сопровождаются торжественными церемониями, военным парадом, богослужением, награждениями и различными мероприятиями для жителей и гостей Монако.

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