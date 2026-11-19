Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова сообщила, что перенесла операцию. Артистка опубликовала фото из больничной палаты, однако не стала уточнять, какое именно хирургическое вмешательство ей провели.

На днях исполнительница поделилась в Instagram подборкой фотографий за ноябрь. Среди них подписчики заметили снимок из больницы, на котором Романова лежит в палате с катетером в руке.

В посте певица подвела итоги месяца и рассказала, что он оказался насыщенным событиями. Несмотря на плотный график, артистка нашла время не только для работы и личных встреч, но и для операции.

«Ноябрь ещё даже не закончился, а у меня уже ощущение, будто я прожила маленькую отдельную жизнь. Успела выйти на сцену, побывать на важных встречах, сделать операцию (да, в моем графике нашлось место даже для такого пункта), пройти настоящий марафон бьюти-процедур, увидеть дорогих сердцу людей, наконец-то познакомиться с маленькой принцессой — дочкой моей подруги, встретиться с друзьями и почувствовать столько тепла, нежности и заботы от любимого человека. И среди всего этого сумасшедшего ритма в очередной раз поняла, как же сильно я люблю Киев», — написала Миша Романова.

Какую именно операцию перенесла певица, она не раскрыла. Также артистка не сообщила подробностей о своём состоянии после медицинской процедуры.

Артистка опубликовала подборку фото за ноябрь в своём Instagram.

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