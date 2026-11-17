Виталий Загоруйко и Анфиса Чехова вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами» в 2011 году. По словам танцора, тогда они не просто работали над совместными номерами, но и подружились. Во время проекта артисты проводили много времени вместе, поэтому после завершения шоу продолжали общаться.

Загоруйко вспоминает Чехову как доброго и опытного человека. Именно поэтому после начала большой войны он решил обратиться к ней лично. Танцор надеялся, что телеведущая с большой аудиторией сможет привлечь внимание к событиям в Украине и помочь украинцам. «Я ей сразу написал. Ну, конечно, это, наверное, было мое очень наивное и импульсивное обращение. Я объяснял, что происходит. И, конечно, просил о помощи, потому что у нее есть аудитория», — рассказал он в интервью Алине Доротюк.

По словам военного, Чехова ответила на его сообщение. Она не была грубой или агрессивной, но и четкой позиции по поводу российского вторжения Загоруйко тогда не услышал. Телеведущая также была в шоке от происходящего и, как пояснил танцор, ей нужно было время, чтобы осознать ситуацию. Тогда Загоруйко ещё не до конца понимал отношение бывшей партнёрши к войне. Он также предполагал, что на поведение россиян могут влиять давление и ограничения внутри страны. Однако со временем его собственные взгляды на ответственность граждан России стали значительно более категоричными.

Сейчас Виталий Загоруйко служит в Вооруженных силах Украины. Во время беседы он согласился с мнением, что ответственность за войну и уничтожение украинцев лежит не только на российских властях, но и на обществе страны-агрессора. «Конечно, это коллективная ответственность. Потому что, если взять пример нашего общества и Украины: если нам что-то перешло дорогу, что мы делаем? Мы выходим и говорим об этом. Возможно, не сейчас, как хотелось бы, но ведь на улице война», — пояснил военнослужащий.

Что известно о позиции Анфисы Чеховой по поводу войны

После начала полномасштабного вторжения Анфиса Чехова публично высказывалась против войны, но не осуждала напрямую Россию как государство, напавшее на Украину. 24 февраля 2022 года телеведущая опубликовала антивоенное стихотворение с призывом остановить боевые действия. Позже она записала видеообращение, в котором говорила о любви к Украине и необходимости договориться между двумя странами. Впоследствии эти публикации исчезли с её страниц.

В августе 2022 года Чехова вновь вспомнила о войне. Тогда она опубликовала фотографию с американским флагом и рассказала о переезде в США. По словам ведущей, местные жители доброжелательно относились к ней, несмотря на её российское происхождение. Она также поблагодарила американцев за отсутствие предубеждений по отношению к россиянам, пожелала подписчикам мира и заявила, что гордится своим гражданством.

Позже Чехова говорила, что любит Россию независимо от политики и условий жизни. А в марте 2025 года сделала ещё один политический шаг — стала членом российской партии «Новые люди». Эта политическая сила поддерживала участников так называемой «СВО» и оказывала помощь российским военным.

Таким образом, несмотря на первые антивоенные заявления, впоследствии публичная позиция телеведущей не стала чётким осуждением действий России. Именно на фоне этих событий Загоруйко сегодня иначе оценивает ответственность российского общества за полномасштабную войну против Украины.