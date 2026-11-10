Украинский певец Назарий Гук, известный под сценическим именем Юлик, рассказал, что получил отсрочку от мобилизации благодаря преподавательской деятельности.

Артист отметил, что уже много лет преподает актерское мастерство, сценическую речь, театр, драматургию и искусство. По его словам, именно работа преподавателем является основанием для отсрочки.

В то же время Юлик не исключил, что в будущем может присоединиться к Силам обороны, однако пока таких планов у него нет.

Назарий Гук был участником группы DZIDZIO с 2012 по 2018 год, где работал клавишником и бэк-вокалистом. После этого начал сольную карьеру.

Источник: проект «Наедине с Гламуром»

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