Греческий певец Константинос Аргирос выступил в Анкаре, Турция, на концерте в ATO Congresium. Перед выступлением он заявил, что открыт для новых творческих проектов с турецкими музыкантами, сообщает Anadolu Agency.

Концерт в Анкаре

Концерт был организован при сотрудничестве Epifoni и Sinkron Management. Аргирос исполнил для слушателей ряд своих популярных композиций. По словам певца, во время каждого приезда в Турцию он ощущает теплое отношение местной публики.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Турцию, меня встречают с огромной любовью. Я хотел бы поблагодарить за это турецких поклонников музыки», — сказал Аргирос.

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Сотрудничество с турецкими музыкантами

Аргирос упомянул свой совместный концерт с турецкой певицей Sila и отметил, что открыт для дальнейшего сотрудничества с турецкими исполнителями. Он также не исключил возможности записать еще одну песню с Sila. После возвращения в Афины певец планирует начать работу над новыми проектами и композициями.

Аргирос сказал, что с детства слушает турецкую музыку и следит за ней. Он обратил внимание на сходство музыкальных традиций Турции и Греции, в частности на общие мелодии и влияния, происходящие из культурного наследия. Отдельно певец отметил голос и выступления турецкого исполнителя Ибрагима Татлысеса.

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