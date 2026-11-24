«Концертмейстер современного ансамбля — это не просто первая скрипка», — украинская скрипачка Лидия Мордюк о работе в пражском STRO.MY Ensemble
Академическая музыка постепенно выходит за пределы концертных залов. Местом для исполнения теперь может стать монастырская капелла, аудитория университета или лесная поляна. Исполнительские задачи также выходят за пределы традиционной практики: музыканты работают с графической нотацией, звуковыми эффектами на грани музыкального тона и шума, а также с пространственным расположением ансамбля. В этом процессе формируется особый тип коллективов — небольших международных ансамблей, которые создаются для реализации конкретных проектов и работают в тесном творческом диалоге с композиторами.
Одним из таких коллективов является STRO.MY Ensemble — пражский ансамбль современной академической музыки. Осенью 2022 года ансамбль представил две концертные программы с участием украинской скрипачки Лидии Мордюк: выступление в Martinů Hall Академии музыкальных искусств в Праге (HAMU) в рамках международного фестиваля Dvořák Prague и концерт из серии MODERNA, посвященный презентации альбома Spoken чешского композитора Карела Гавличека (Karel Havlíček). В составе STRO.MY Ensemble Лидия Мордюк с момента основания коллектива исполняла обязанности концертмейстера — Principal First Violin.
Лидия Мордюк — выпускница Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, класс Богданы Пивненко. Её профессиональный опыт охватывает камерно-ансамблевую и оркестровую практику в Украине и Европе, а с 2022 года — участие в международных проектах современной академической музыки в Европе.
О специфике работы концертмейстера в современном академическом ансамбле, о том, как рождаются исполнительские решения без какой-либо предшествующей традиции, и об опыте выступлений на пражских сценах осенью 2022 года — в беседе с Лидией Мордюк.
«В современном ансамбле концертмейстер становится активным соавтором исполнительской концепции»
— Лидия, ваша профессиональная должность — «Principal First Violin STRO.MY Ensemble». Для слушателя, который лишь в общих чертах знаком с оркестровой структурой, это может означать просто «первую скрипку» коллектива. Однако, насколько я понимаю, в современном ансамбле эта роль значительно шире?
— Да, в контексте STRO.MY Ensemble концертмейстер — это прежде всего музыкант, который обеспечивает художественное единство струнной группы и является основным звеном взаимодействия между дирижером и ансамблем. Как концертмейстер я координировала работу струнной группы, в которую входили вторая скрипка, альт, виолончель и контрабас, и отвечала за её музыкальное единство во время репетиций и выступлений.
Сама специфика новой академической музыки предъявляет к этой роли особые требования. Когда произведение исполняется впервые, коллективу обычно не на что опираться, кроме самой партитуры. Многие решения относительно звучания, штрихов, характера фраз рождаются прямо во время репетиций в диалоге с композитором и коллективом. Работа при этом напоминает лабораторию: музыканты экспериментируют со звучанием, расположением в пространстве, нетрадиционными исполнительскими приемами и постепенно находят наиболее точные способы реализации авторской идеи. В этом процессе концертмейстер становится одним из ключевых участников формирования исполнительской концепции.
— Где проходит грань между воплощением авторского замысла и собственной исполнительской инициативой?
— Для меня эта грань проходит там, где исполнительская инициатива остается способом реализации авторского замысла, а не его заменой. Партитура и художественная концепция композитора определяют основное направление, но во время репетиций часто приходится искать конкретные исполнительские средства, которые позволят этому замыслу полноценно прозвучать.
Мы обсуждали такие решения непосредственно с композитором. Если исполнительское предложение помогало точнее передать его идею или позволяло эффективнее реализовать её на практике, он мог его поддержать. Поэтому это был не отход от авторской концепции, а творческий диалог, направленный на поиск её наиболее убедительного звучания.
Например, в одном из произведений композитор поручил мне координировать струнную группу при создании звукового эффекта шумного дыхания. Этот эффект мы воспроизводили нетрадиционным способом, используя не обычное звучание струн, а волосы смычков и деревянную поверхность деки инструментов. Все исполнители должны были выполнять эти движения согласованно, чтобы отдельные звуки соединились в единую звуковую волну. В то же время результат не должен был напоминать механически синхронизированное ансамблевое исполнение: по замыслу композитора, струнная группа должна была звучать как единый живой организм, в котором каждая фраза естественно рождается, разворачивается и затухает — так же, как дыхание.
В этом эпизоде я фактически координировала струнную группу изнутри: музыканты ориентировались на мои жесты, дыхание и начало каждой фразы. Моя задача заключалась в том, чтобы обеспечить точное согласование движений и в то же время сохранить естественность звучания, заложенную в замысле автора. Именно в этом я вижу роль концертмейстера: не изменять концепцию композитора, а брать на себя ответственность за то, чтобы она была точно и убедительно реализована всей струнной группой.
«Выступление в рамках Dvořák Prague — это выход к публике одного из самых заметных европейских фестивалей»
— Осенью 2022 года у STRO.MY было два значимых выступления. Начнём с первого — 24 сентября, Martinů Hall Академии музыкальных искусств, в рамках фестиваля Dvořák Prague. Расскажите о формате этого выступления.
— Это был showcase — профессиональная презентационная программа в рамках фестиваля. Формат был инициирован чешским валторнистом Радеком Бабораком (Radek Baborák) как возможность для молодых музыкантов и композиторов представить свои проекты профессиональной аудитории Dvořák Prague. Dvořák Prague — это престижный чешский фестиваль академической музыки, программа которого традиционно сочетает имена мирового уровня с презентацией молодых исполнителей и композиторов.
Справка. Радек Баборак — один из самых известных современных валторнистов мира: в 2003–2010 годах солист-валторнист Берлинского филармонического оркестра, лауреат Международного конкурса ARD в Мюнхене 1994 года, Международного конкурса «Пражская весна» и других ведущих европейских конкурсов. С 2008 года активно выступает в качестве дирижёра.
STRO.MY был приглашён на шоукейс, чтобы представить две композиции чешского композитора и дирижёра Йиржи Тртика, основателя ансамбля. Зал Martinů в день выступления был заполнен; мероприятие ориентировалось прежде всего на профессиональную среду и гостей фестиваля.
«В холле юридического факультета, который неофициально называют „бассейном“»
— Через три недели состоялся второй концерт — 16 октября, серия MODERNA. Пространство было нестандартным, поделитесь и об этом.
— Да, концерт состоялся в Праге — в холле юридического факультета Карлова университета. Это помещение из-за характерной архитектуры и акустических особенностей неофициально называют «бассейном». Именно отсюда и название статьи чешского музыкального издания klasikaplus.cz «Karel Havlíček v bazénu», посвящённой этому концерту. Серия MODERNA — серия концертов, посвящённая представлению современных чешских композиторов.
В программе прозвучал альбом Spoken чешского композитора, саунд-дизайнера и солиста Карела Гавличека, который он записывал в течение двух лет в Праге и Лос-Анджелесе. Музыка сочетала современный академический стиль с кинематографическим мышлением, электроникой и авторским звуковым дизайном. STRO.MY Ensemble исполнял камерные партии под управлением Йиржи Тртика, Карел Гавличек выступил в качестве композитора и солиста программы.
— Что меняется, когда вместо симфонического зала оказываешься в нетипичном пространстве, а классическая музыка сочетается с электроникой?
— Работа в этом проекте предъявляла к музыкантам особые требования. Каждый был озвучен отдельным микрофоном, любая интонационная или ансамблевая неточность сразу становилась заметной. От нас требовалось идеальное интонационное и ансамблевое единство и чрезвычайно внимательное слушание друг друга. Музыка Гавличека построена на длинных звуковых плоскостях, флажолетах, синкопированных ритмах и постепенном развитии звуковых волн. Лично в моей партии было много высокого регистра, эпизоды дублировались второй скрипкой в октаву. Такое звучание требовало очень острого слуха, исключительной точности интонирования и постоянного контроля баланса между партиями.
«В таком репертуаре невозможно „спрятаться“ за общим звучанием оркестра»
— Вы исполнили два очень разных по формату выступления: фестивальное и авторскую сольную программу чешского композитора. Что объединяет этот опыт в исполнительском плане?
— В современной академической музыке у каждого своя партия: в таком репертуаре невозможно «спрятаться» за общим звучанием оркестра, и каждый исполнитель полностью открыт для слушателя. Мне очень помог мой предыдущий опыт камерного музицирования, в частности игры в квартете. Как концертмейстер, я отвечала за целостность звучания всей струнной группы, согласованность интонации, фразировки, а также за баланс и художественную выразительность.
Из-за сложной ритмической структуры современных произведений, частых смен метра, нестандартных исполнительских приёмов и пространственно рассредоточенного расположения музыкантов каждый должен безупречно знать свою партию, а также понимать, что происходит в партиях коллег. На этой позиции мне постоянно приходилось думать на несколько шагов вперед: предвидеть вступления, смены метра, кульминации и моменты, в которых ансамблю требовалась особенно точная координация. Это помогало мне своевременно объединять музыкантов и сохранять целостность коллектива.
— Совместная работа с современными чешскими композиторами — это особый вид исполнительского опыта. Что эта работа дала вам в профессиональном плане?
— STRO.MY — коллектив, в котором я исполняю роль концертмейстера с момента его основания, и благодаря такой ансамблевой практике я значительно расширила свой исполнительский опыт в современной академической музыке Европы. В классическом оркестровом репертуаре исполнитель опирается на десятки, а иногда и сотни лет интерпретационной традиции. Зато в работе над современной премьерой перед тобой только партитура, рядом — композитор, а вокруг — ансамбль, который вместе с ним впервые придает произведению живое звучание. Это принципиально иной тип исполнительской работы. Он изнурительный, требовательный и в то же время чрезвычайно творческий: ты участвуешь не просто в исполнении, а в создании того, чего до сих пор не существовало.
Артистов с таким профилем на европейской академической сцене — единицы. Ансамбли современной академической музыки, работающие на уровне STRO.MY, ищут концертмейстеров через рекомендации коллег и закрытые прослушивания; случайных людей на эту должность не приглашают. Тот факт, что должность Principal First Violin в пражском STRO.MY Ensemble с момента основания коллектива занимает украинская скрипачка, свидетельствует об уровне украинской исполнительской школы и одновременно является частью более широкого процесса вхождения украинских музыкантов в европейскую академическую среду.