Академическая музыка постепенно выходит за пределы концертных залов. Местом для исполнения теперь может стать монастырская капелла, аудитория университета или лесная поляна. Исполнительские задачи также выходят за пределы традиционной практики: музыканты работают с графической нотацией, звуковыми эффектами на грани музыкального тона и шума, а также с пространственным расположением ансамбля. В этом процессе формируется особый тип коллективов — небольших международных ансамблей, которые создаются для реализации конкретных проектов и работают в тесном творческом диалоге с композиторами.

Одним из таких коллективов является STRO.MY Ensemble — пражский ансамбль современной академической музыки. Осенью 2022 года ансамбль представил две концертные программы с участием украинской скрипачки Лидии Мордюк: выступление в Martinů Hall Академии музыкальных искусств в Праге (HAMU) в рамках международного фестиваля Dvořák Prague и концерт из серии MODERNA, посвященный презентации альбома Spoken чешского композитора Карела Гавличека (Karel Havlíček). В составе STRO.MY Ensemble Лидия Мордюк с момента основания коллектива исполняла обязанности концертмейстера — Principal First Violin.

Лидия Мордюк — выпускница Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, класс Богданы Пивненко. Её профессиональный опыт охватывает камерно-ансамблевую и оркестровую практику в Украине и Европе, а с 2022 года — участие в международных проектах современной академической музыки в Европе.

О специфике работы концертмейстера в современном академическом ансамбле, о том, как рождаются исполнительские решения без какой-либо предшествующей традиции, и об опыте выступлений на пражских сценах осенью 2022 года — в беседе с Лидией Мордюк.

«В современном ансамбле концертмейстер становится активным соавтором исполнительской концепции»

— Лидия, ваша профессиональная должность — «Principal First Violin STRO.MY Ensemble». Для слушателя, который лишь в общих чертах знаком с оркестровой структурой, это может означать просто «первую скрипку» коллектива. Однако, насколько я понимаю, в современном ансамбле эта роль значительно шире?

— Да, в контексте STRO.MY Ensemble концертмейстер — это прежде всего музыкант, который обеспечивает художественное единство струнной группы и является основным звеном взаимодействия между дирижером и ансамблем. Как концертмейстер я координировала работу струнной группы, в которую входили вторая скрипка, альт, виолончель и контрабас, и отвечала за её музыкальное единство во время репетиций и выступлений.

Сама специфика новой академической музыки предъявляет к этой роли особые требования. Когда произведение исполняется впервые, коллективу обычно не на что опираться, кроме самой партитуры. Многие решения относительно звучания, штрихов, характера фраз рождаются прямо во время репетиций в диалоге с композитором и коллективом. Работа при этом напоминает лабораторию: музыканты экспериментируют со звучанием, расположением в пространстве, нетрадиционными исполнительскими приемами и постепенно находят наиболее точные способы реализации авторской идеи. В этом процессе концертмейстер становится одним из ключевых участников формирования исполнительской концепции.

— Где проходит грань между воплощением авторского замысла и собственной исполнительской инициативой?

— Для меня эта грань проходит там, где исполнительская инициатива остается способом реализации авторского замысла, а не его заменой. Партитура и художественная концепция композитора определяют основное направление, но во время репетиций часто приходится искать конкретные исполнительские средства, которые позволят этому замыслу полноценно прозвучать.

Мы обсуждали такие решения непосредственно с композитором. Если исполнительское предложение помогало точнее передать его идею или позволяло эффективнее реализовать её на практике, он мог его поддержать. Поэтому это был не отход от авторской концепции, а творческий диалог, направленный на поиск её наиболее убедительного звучания.

Например, в одном из произведений композитор поручил мне координировать струнную группу при создании звукового эффекта шумного дыхания. Этот эффект мы воспроизводили нетрадиционным способом, используя не обычное звучание струн, а волосы смычков и деревянную поверхность деки инструментов. Все исполнители должны были выполнять эти движения согласованно, чтобы отдельные звуки соединились в единую звуковую волну. В то же время результат не должен был напоминать механически синхронизированное ансамблевое исполнение: по замыслу композитора, струнная группа должна была звучать как единый живой организм, в котором каждая фраза естественно рождается, разворачивается и затухает — так же, как дыхание.

В этом эпизоде я фактически координировала струнную группу изнутри: музыканты ориентировались на мои жесты, дыхание и начало каждой фразы. Моя задача заключалась в том, чтобы обеспечить точное согласование движений и в то же время сохранить естественность звучания, заложенную в замысле автора. Именно в этом я вижу роль концертмейстера: не изменять концепцию композитора, а брать на себя ответственность за то, чтобы она была точно и убедительно реализована всей струнной группой.

«Выступление в рамках Dvořák Prague — это выход к публике одного из самых заметных европейских фестивалей»

— Осенью 2022 года у STRO.MY было два значимых выступления. Начнём с первого — 24 сентября, Martinů Hall Академии музыкальных искусств, в рамках фестиваля Dvořák Prague. Расскажите о формате этого выступления.

— Это был showcase — профессиональная презентационная программа в рамках фестиваля. Формат был инициирован чешским валторнистом Радеком Бабораком (Radek Baborák) как возможность для молодых музыкантов и композиторов представить свои проекты профессиональной аудитории Dvořák Prague. Dvořák Prague — это престижный чешский фестиваль академической музыки, программа которого традиционно сочетает имена мирового уровня с презентацией молодых исполнителей и композиторов.

Справка. Радек Баборак — один из самых известных современных валторнистов мира: в 2003–2010 годах солист-валторнист Берлинского филармонического оркестра, лауреат Международного конкурса ARD в Мюнхене 1994 года, Международного конкурса «Пражская весна» и других ведущих европейских конкурсов. С 2008 года активно выступает в качестве дирижёра.

STRO.MY был приглашён на шоукейс, чтобы представить две композиции чешского композитора и дирижёра Йиржи Тртика, основателя ансамбля. Зал Martinů в день выступления был заполнен; мероприятие ориентировалось прежде всего на профессиональную среду и гостей фестиваля.

«В холле юридического факультета, который неофициально называют „бассейном“»

— Через три недели состоялся второй концерт — 16 октября, серия MODERNA. Пространство было нестандартным, поделитесь и об этом.

— Да, концерт состоялся в Праге — в холле юридического факультета Карлова университета. Это помещение из-за характерной архитектуры и акустических особенностей неофициально называют «бассейном». Именно отсюда и название статьи чешского музыкального издания klasikaplus.cz «Karel Havlíček v bazénu», посвящённой этому концерту. Серия MODERNA — серия концертов, посвящённая представлению современных чешских композиторов.

В программе прозвучал альбом Spoken чешского композитора, саунд-дизайнера и солиста Карела Гавличека, который он записывал в течение двух лет в Праге и Лос-Анджелесе. Музыка сочетала современный академический стиль с кинематографическим мышлением, электроникой и авторским звуковым дизайном. STRO.MY Ensemble исполнял камерные партии под управлением Йиржи Тртика, Карел Гавличек выступил в качестве композитора и солиста программы.

— Что меняется, когда вместо симфонического зала оказываешься в нетипичном пространстве, а классическая музыка сочетается с электроникой?

— Работа в этом проекте предъявляла к музыкантам особые требования. Каждый был озвучен отдельным микрофоном, любая интонационная или ансамблевая неточность сразу становилась заметной. От нас требовалось идеальное интонационное и ансамблевое единство и чрезвычайно внимательное слушание друг друга. Музыка Гавличека построена на длинных звуковых плоскостях, флажолетах, синкопированных ритмах и постепенном развитии звуковых волн. Лично в моей партии было много высокого регистра, эпизоды дублировались второй скрипкой в октаву. Такое звучание требовало очень острого слуха, исключительной точности интонирования и постоянного контроля баланса между партиями.

«В таком репертуаре невозможно „спрятаться“ за общим звучанием оркестра»

— Вы исполнили два очень разных по формату выступления: фестивальное и авторскую сольную программу чешского композитора. Что объединяет этот опыт в исполнительском плане?

— В современной академической музыке у каждого своя партия: в таком репертуаре невозможно «спрятаться» за общим звучанием оркестра, и каждый исполнитель полностью открыт для слушателя. Мне очень помог мой предыдущий опыт камерного музицирования, в частности игры в квартете. Как концертмейстер, я отвечала за целостность звучания всей струнной группы, согласованность интонации, фразировки, а также за баланс и художественную выразительность.

Из-за сложной ритмической структуры современных произведений, частых смен метра, нестандартных исполнительских приёмов и пространственно рассредоточенного расположения музыкантов каждый должен безупречно знать свою партию, а также понимать, что происходит в партиях коллег. На этой позиции мне постоянно приходилось думать на несколько шагов вперед: предвидеть вступления, смены метра, кульминации и моменты, в которых ансамблю требовалась особенно точная координация. Это помогало мне своевременно объединять музыкантов и сохранять целостность коллектива.

— Совместная работа с современными чешскими композиторами — это особый вид исполнительского опыта. Что эта работа дала вам в профессиональном плане?

— STRO.MY — коллектив, в котором я исполняю роль концертмейстера с момента его основания, и благодаря такой ансамблевой практике я значительно расширила свой исполнительский опыт в современной академической музыке Европы. В классическом оркестровом репертуаре исполнитель опирается на десятки, а иногда и сотни лет интерпретационной традиции. Зато в работе над современной премьерой перед тобой только партитура, рядом — композитор, а вокруг — ансамбль, который вместе с ним впервые придает произведению живое звучание. Это принципиально иной тип исполнительской работы. Он изнурительный, требовательный и в то же время чрезвычайно творческий: ты участвуешь не просто в исполнении, а в создании того, чего до сих пор не существовало.

Артистов с таким профилем на европейской академической сцене — единицы. Ансамбли современной академической музыки, работающие на уровне STRO.MY, ищут концертмейстеров через рекомендации коллег и закрытые прослушивания; случайных людей на эту должность не приглашают. Тот факт, что должность Principal First Violin в пражском STRO.MY Ensemble с момента основания коллектива занимает украинская скрипачка, свидетельствует об уровне украинской исполнительской школы и одновременно является частью более широкого процесса вхождения украинских музыкантов в европейскую академическую среду.

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