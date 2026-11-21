В среду, 18 ноября, в Харькове открылась выставка Оли Федоровой «Крик. Шепот. Молчание». Экспозиция объединяет серии и отдельные работы, созданные после начала полномасштабного вторжения. Материалом для них послужили домашний текстиль, который годами хранился в семье художницы, а также найденные ткани и бумага.

Мероприятие организовал «ЕрмиловЦентр» — первый в городе центр современного искусства. Он открылся в 2012 году и назван в честь харьковского художника-авангардиста Василия Ермилова.

О чём рассказывает выставка? Почему так важно её открытие именно в Харькове? Как современное искусство в прифронтовом городе отражает войну, эмиграцию и вынужденное молчание о темах, о которых хочется кричать? Журналистка издания UA.News Анита Виолина посетила это мероприятие и готова рассказать, как всё прошло. Подробнее — в нашем материале.

О чем выставка «Крик. Шепот. Молчание»

Экспозиция Оли Федоровой собрала серии и отдельные работы, которые художница создавала с начала полномасштабного вторжения. Материалом для работ послужили различные ткани и бумага, найденные в шкафу бабушки художницы.

Три части выставки — «Крик», «Шепот» и «Молчание» — одновременно представляют собой три состояния голоса. Каждая часть рассказывает о том, как художница реагирует на жизнь между двумя радикально разными реальностями: войной и миром, телом и разумом, чувствами и рациональностью.

В центре творческой экспозиции — Харьков 2022 года. Тогда единственной защитой от отчаяния и привыкания к абсурду войны служил чистый, ничем не сдерживаемый гнев. Именно поэтому «Крик» собрал произведения, которые жестко бьют и по форме, и по содержанию. Конкретно этот гнев направлен на то, чтобы обрести силы для самоподдержки, на возможность собраться в критический момент.



В 2023–2024 годах Оля оказалась за границей в состоянии неопределённости. Мир вокруг трансформируется, однако внутренние реакции, отточенные тяжёлым опытом и войной, продолжают проявляться так же. Сама художница фиксирует это несоответствие как мучительный раскол, а гнев, который раньше служил опорой, начал разрушать изнутри. На смену надрывному крику пришёл шепот. И из-за этого работы в цикле «Шепот» имеют совершенно иной голос и характер: в одних ощущаются надежды на перемены, в других на первый план выходят колебания, чувство вины и тоска. Отстраненный анализ собственных переживаний дал толчок к созданию цикла об «отравленном языке», который исследует появление неологизмов и то, как война перепрошивает привычные смыслы в повседневном общении.

Последняя часть — «Молчание» — говорит сама за себя, фиксируя момент полного отказа от слова. Утратив внутреннее моральное право вербализовать опыт войны, не находясь в её эпицентре, художница делает сознательную паузу. На смену слову приходит ручная вышивка. Используя текстиль, Оля визуализирует на полотнах контуры любимых заброшенных мест и пейзажей, которые подверглись либо трансформации, либо уничтожению в результате российского вторжения. Благодаря этой материальной фиксации она сохраняет собственные воспоминания и поддерживает неразрывный контакт с утраченным пространством, не теряя веры в будущее воссоединение с ним.

Показать такой личный опыт широкой аудитории нелегко, и художница этого не скрывает:

«На самом деле для художника искусство — это способ общаться с внешним миром. И, конечно, чем больше аудитория, тем сильнее страх. Но я чувствую, и мне говорили об этом, что эти работы находят отклик. Потому что я говорю о своём личном опыте, но он не уникален, ведь большинство людей переживают то же самое», — делится Оля Федорова.

Также Оля рассказала, что решиться на это ей помогло умение воплотить в визуальную форму чувства, которые разделяют многие люди. Поэтому в этом смысле она чувствует себя увереннее: знает, что работы находят отклик у многих, и это ей очень приятно.



Как прошло открытие и почему эта выставка важна для харьковчан

Официальная часть вечера прошла в уютной и камерной обстановке. Директор ЕрмиловЦентра Наталья Иванова отметила, что партнерство с Каразинским университетом и само существование этого культурного учреждения чрезвычайно важны для центра и, по её мнению, для университета тоже.

«Все мы сейчас существуем благодаря тому, что есть искусство, что есть художники, которые создают всё то, что мы сегодня видим. Над этой выставкой плодотворно работала вся команда. Даже несмотря на непогоду, на открытие пришло несколько десятков человек, в том числе даже иностранные ценители искусства», — говорит Наталья Иванова.

Сама же художница с удовольствием общалась с гостями и отвечала на все вопросы. Она поблагодарила «ЕрмиловЦентр» и Каразинский университет за то, что они пошли на «такую авантюру» и приняли её с большой выставкой. Рассказала также, что всегда рада быть в Харькове, но, к сожалению, не имеет возможности жить здесь постоянно и переживает это довольно тяжело — а это, по её словам, видно в искусстве. Вспомнила, как в 2012 году, когда центр только открывался, приходила сюда и думала, что, может, когда-нибудь здесь будет её выставка, и в то же время размышляла, как наполнить такое огромное пространство. Но теперь её мечта сбылась.

Отдельно Оля Федорова поблагодарила куратора Александру, которая согласилась присоединиться к проекту по её предложению, а также команду центра за то, что они сотворили с работами невероятные вещи и проделали огромный объём работы.



Для самой художницы эта выставка стала ещё и возвращением в родной город. Оля сейчас учится за границей и приезжает в Харьков нечасто. В комментарии для нашего издания она поделилась, с какими чувствами вернулась. Художница призналась, что приехала с осторожностью: она не была уверена, принимает ли Харьков её по-прежнему. Но то, что открытие состоялось, то, как отреагировал «ЕрмиловЦентр» и как отреагировали люди, дало ей надежду, что её здесь по-прежнему ждут и что этот город всё ещё остаётся её городом.

В том, что такие работы находят отклик, директор «ЕрмиловЦентра» Наталья Иванова видит главную ценность выставки для города. По её мнению, у искусства в Харькове и в целом в стране есть несколько важных функций.

«Я думаю, что у искусства есть несколько функций в целом. Это и просветительская функция, и восстановление душевного спокойствия, и выражение определенных эмоций. И это именно те функции, которые искусство выполняет сейчас в Харькове», — пояснила Наталья Иванова.

Особую роль здесь играет общение, которое возникает вокруг работ. Для посетителей важно увидеть, что они не одни переживают эти эмоции. Ведь выставка, по словам Ивановой, довольно щемящая — «художница просто обнажилась перед своей аудиторией». Оля показала, что чувствует вынужденно переселенный человек: тот, кто был вынужден покинуть дом, сейчас вынужден оставаться в Европе, где налаживает жизнь и учится. Показала она и внутренние разрывы, связанные с этим. Когда зритель и художница находятся на одной волне и хорошо понимают друг друга — это, по словам Натали, даёт ощущение, что у тебя есть единомышленники и что общество озабочено теми же вопросами, что и ты.



«Я вижу в искусстве огромную коммуникацию: коммуникацию художника со зрителем, коммуникацию зрителей между собой. Ведь когда они рассматривают работы, они общаются и между собой тоже. У кого-то работы вызывают одни эмоции, у кого-то — другие. И это всегда обмен мнениями и новыми знаниями. А художник делится и общается со своим зрителем через свои работы. Поэтому это и ментальная, и информационная поддержка», — делится директор центра.

Еще один взгляд на выставку предложила ее куратор, Александра Шовкун. Мы спросили ее о том, как вообще устраивать выставки в такие нелегкие времена в прифронтовом Харькове и с какими трудностями они столкнулись в ходе работы.

«Мне сложно говорить именно о Харькове, потому что в случае с выставкой Оли Федоровой она пригласила меня присоединиться. И поэтому я работала именно с персональной выставкой, мне не нужно было собирать проекты с нуля. Но я из Днепра, Днепр тоже, условно говоря, прифронтовый город. И если говорить о кураторстве именно там, то у нас, как и в Харькове, есть большая проблема с достаточным количеством художников… Как раз в Харькове мы видим, что здесь действительно большое пространство. И для персонального проекта нужен опыт. Не каждый молодой художник или художница может заполнить это пространство своими работами. Поэтому я думаю, что в этом и заключается вся проблема. Или это должен быть какой-то групповой проект», — пояснила Александра.



Выставка Оли Федоровой, добавила Александра, — это несколько иная история. С одной стороны, автор живет в этом контексте и начинала именно с него. С другой — она уже уехала, и поэтому это довольно честный разговор о том, что происходит со способностью говорить, когда человек выходит из контекста. Вместо того чтобы свидетельствовать, ты начинаешь фиксировать, наблюдать и передавать то, что происходит, потому что собственного опыта и рефлексии изнутри уже нет. И такой разговор важен ещё и потому, что в Харькове сегодня много людей, которые переехали из других городов и так же не могут свидетельствовать о своём городе. К тому же в выставке есть более универсальные темы: об отдалении от города и попытках сохранить его в какой-то форме.

Подводя итог, можно сказать, что открытие выставки «Крик. Шепот. Молчание» получилось на удивление искренним. Не раз звучало слово «сопереживание» — и оно, пожалуй, наиболее точно описывает этот вечер. А для Оли Федоровой этот вечер стал возвращением в родной Харьков, к семье и к художественному пространству, о котором она мечтала несколько лет. Для гостей же это пространство стало возможностью увидеть, что у войны есть разные голоса — как громкий, так и тихий и безмолвный.

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