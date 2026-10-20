Билеты на 10-дневный театральный фестиваль режиссера Кирилла Серебренникова в берлинской Komische Oper были распроданы за несколько месяцев до начала. Программа объединила российских деятелей искусства, работающих за рубежом, а также театральные постановки, кино и публичные дискуссии на немецком, русском и английском языках, сообщает The Moscow Times.

Работа после отъезда из России

Для менее известных актеров и режиссеров, покинувших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, продолжение карьеры за рубежом часто оказалось сложным. Режиссер и сценарист Мая Дороженко уехала в Ереван после того, как московские театральные площадки отказались ставить ее антивоенный спектакль, основанный на жизни и трудах философа Ханны Арендт. Первые репетиции ее моноспектакля проходили в арендованной комнате, где между кроватью и стеной почти не было свободного места.

Актер Егор Рыбаков переехал в Тбилиси в 2022 году после угроз в соцсетях, что о нем сообщат властям государства-агрессора из-за критики Кремля и поддержки Украины. До отъезда он играл в четырех постановках в Москве, одна из которых входила в десятку лучших спектаклей города. В Грузии он, помимо актерской работы, зарабатывал ведением мероприятий и преподаванием актерского мастерства.

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Язык, финансирование и новая аудитория

Деятели искусства в эмиграции вынуждены выбирать между работой для русскоязычной аудитории и интеграцией в местную театральную среду, что требует новых профессиональных связей и нередко знания другого языка. Режиссер Анастасия Анисимова, живущая в Париже, поставила спектакль Deep Fake на русском и английском языках в Тбилиси, Берлине и на Авиньонском фестивале. Следующий показ запланирован в Амстердаме.

По ее словам, существенными препятствиями остаются финансирование и бюрократические требования даже для участия в международных фестивалях. Театральные работы в эмиграции часто осмысляют войну и отъезд из страны, хотя не все режиссеры считают свое искусство политическим.

Фестивали как профессиональная сеть

Фестиваль новой русскоязычной драматургии «Любимовка», основанный в Москве в 1990 году, после начала полномасштабной войны перенес свою деятельность за границу. Его инициативы Echo of Lubimovka проводят читки пьес в разных странах, в частности в Тбилиси, Тель-Авиве, Париже и Токио. В Париже с 2022 года тексты начали переводить на язык страны проведения, а в Токио читки прошли на японском языке.

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