Во Франции лауреат Гонкуровской премии, писатель Филипп Жеанада, сообщил об ограниченном использовании искусственного интеллекта во время работы над романом L'Inconnue du Quai Javel. По его словам, он спрятал в книге одно предложение, созданное ChatGPT, чтобы поиграть с читателями. На следующий день после присуждения премии автор рассказал об этом в эфире France Inter, сообщает Der Spiegel.

ИИ для игры и исследований

Жеанада заявил, что после получения награды сообщил девяти членам жюри Гонкуровской премии о скрытом предложении. Он также обращался к ChatGPT, чтобы высмеивать порой абсурдные ответы интерактивной системы, и использовал ее для исследований.

Писатель считает, что не стоит делать вид, будто искусственного интеллекта не существует. По его мнению, с такими инструментами нужно знакомиться и использовать их, однако ИИ не должен заменять авторов, а должен быть полезным.

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62-летний Жеанада известен тщательными архивными исследованиями исторических уголовных дел. В отмеченном наградой романе он рассказывает историю молодой модели, которую убили в Париже в 1949 году.

Дискуссия вокруг другого претендента

Заявление Жеанады прозвучало на фоне дискуссии об использовании ИИ в литературе. Ранее гаитянско-канадского автора Телисона Орельена исключили из предварительного отбора на премию после обвинений в значительном использовании ИИ.

Орельен отрицал, что искусственный интеллект создал существенную часть его романа C'était ça ou mourir, но признавал использование технологии для перевода и исследований. В октябре его канадский издатель прекратил сотрудничество с автором, заявив, что новые анализы указали на использование ИИ также в процессе написания. В то же время издательство отметило, что установить точный масштаб такого использования невозможно.

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