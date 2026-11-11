11 ноября американскому актёру и продюсеру Леонардо Ди Каприо исполняется 52 года. За более чем три десятилетия в кино он прошел путь от подростка, снимавшегося в телевизионной рекламе, до одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Фильмы с его участием в главных ролях собрали в мировом прокате более $7,5 млрд, а сам он научился зарабатывать не только на актерских гонорарах, но и на продюсировании, недвижимости и инвестициях в технологические компании.

Наибольший коммерческий успех Ди Каприо до сих пор связан с «Титаником», который заработал более $2,2 млрд. В то же время самые крупные личные гонорары актеру приносили не всегда самые кассовые картины. За «Начало» Кристофера Нолана он мог получить не менее $50 млн благодаря особым условиям контракта. Его личное состояние сегодня оценивается примерно в $300 млн, хотя точная структура активов остается закрытой.

UA.News рассказывает, как Ди Каприо стал одной из самых дорогих звезд кино, какие его фильмы принесли больше всего денег, почему он так долго оставался без «Оскара» и в какие бизнесы вкладывает заработанные миллионы.

От телевизионной рекламы до «Титаника»: как Ди Каприо стал мировой звездой

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Будущий актёр рос недалеко от Голливуда, но это не означало автоматического доступа к крупным кинопроектам. Сначала он снимался в рекламе и телевизионных программах, проходил многочисленные кастинги и получал небольшие роли. Одной из первых заметных работ стал сериал «Проблемы роста».

Ситуация изменилась в начале 1990-х годов. В 1993 году Ди Каприо сыграл вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Жизнь этого парня», а впоследствии получил роль Арни Грейпа в драме «Что угнетает Гилберта Грейпа». Именно эта работа принесла 19-летнему актёру его первую номинацию на «Оскар».

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В 1996 году на экраны вышла картина «Ромео + Джульетта» База Лурмана. Современное переосмысление трагедии Шекспира сделало Ди Каприо особенно популярным среди молодой аудитории. Однако настоящий мировой прорыв произошёл в следующем году.

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В 1997 году режиссёр Джеймс Кэмерон выпустил «Титаник», где Ди Каприо сыграл Джека Доусона вместе с Кейт Уинслет. Фильм превратил молодого актёра в международную знаменитость. Фильм не просто стал кассовым хитом — он продемонстрировал, что романтическая драма способна приносить миллиардные сборы.

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После «Титаника» Ди Каприо мог строить карьеру исключительно на романтических ролях, однако выбрал другой путь. Он начал активнее работать со Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе, Кристофером Ноланом и Квентином Тарантино. В его фильмографии появились психологические триллеры, криминальные истории, исторические драмы и масштабные авторские проекты.

Самые кассовые фильмы Ди Каприо: какие картины принесли Голливуду миллиарды

По данным The Numbers, общие мировые кассовые сборы фильмов с Леонардо Ди Каприо в главных ролях превысили $7,5 млрд. Эта сумма отражает выручку от продажи билетов, а не личные доходы актера. В то же время именно коммерческий успех его картин помог Ди Каприо стать одним из самых высокооплачиваемых представителей Голливуда.

Самым кассовым фильмом в его карьере остается «Титаник» Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году. Картина собрала в мировом прокате более $2,26 млрд с учетом повторных релизов. При производственном бюджете примерно в $200 млн она стала одним из самых успешных кинопроектов в истории. Именно после роли Джека Доусона Ди Каприо превратился в международную знаменитость, а его гонорары начали стремительно расти.

Вторым по кассовым сборам среди его фильмов стал фантастический триллер «Начало» Кристофера Нолана, вышедший в 2010 году. Картина заработала более $830 млн с учётом различных релизов. Для Ди Каприо этот проект оказался особенно выгодным, поскольку, по информации Forbes, он договорился о доле от доходов фильма. В результате его личное вознаграждение могло превысить $50 млн.

Третье место занимает «Легенда Хью Гласса» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Картина 2015 года собрала более $533 млн при бюджете около $135 млн. Помимо коммерческого успеха, именно эта лента принесла Ди Каприо его первый «Оскар» за лучшую мужскую роль.

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Среди других кассовых хитов актёра — «Джанго освобождённый» Квентина Тарантино, который заработал примерно $425 млн, и «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе со сборами более $400 млн с учётом повторных релизов. Последний фильм стал особенно важным для Ди Каприо, ведь он выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером картины.

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Еще почти $394 млн в мировом прокате собрала лента «Однажды в Голливуде», где Ди Каприо сыграл вместе с Брэдом Питтом. Более $350 млн заработал криминальный фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь», а экранизация «Великого Гэтсби» принесла примерно $350 млн.

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В то же время не все дорогостоящие проекты с участием актера демонстрировали одинаково высокие кассовые результаты. Например, «Убийцы цветочной полнолуния» Мартина Скорсезе собрали в кинотеатрах значительно меньше, чем их производственный бюджет. Однако картину финансировала Apple, для которой важны были также престиж фильма, награды и его дальнейшая доступность на стриминговой платформе.

Гонорары Ди Каприо: как актер начал зарабатывать до $50 млн за один фильм

Популярность после «Титаника» позволила Ди Каприо перейти в категорию актеров, которые могут требовать десятки миллионов долларов за участие в одном проекте. Однако его самые большие доходы связаны не только с фиксированными гонорарами. В отдельных случаях он соглашался на меньшую начальную оплату в обмен на долю от будущей выручки.

Самый известный пример — «Начало» Кристофера Нолана. В 2010 году Forbes сообщал, что Ди Каприо согласился на гонорар, ниже привычных на тот момент $20 млн, но получил право на часть кассовых сборов фильма.

Речь шла о механизме first-dollar gross, при котором актер получает определенный процент от выручки по условиям контракта, не дожидаясь, пока студия полностью покроет все производственные и маркетинговые расходы. Такая модель может быть значительно выгоднее традиционного фиксированного гонорара, если картина демонстрирует высокие сборы.

В случае с «Началом» этот риск оправдался. Forbes оценивал потенциальный доход Ди Каприо как минимум в $50 млн от кинопроката, не учитывая дополнительные поступления от других каналов распространения фильма.

Еще одним важным проектом стал «Волк с Уолл-стрит» 2013 года. Ди Каприо не только сыграл финансового мошенника Джордана Белфорта, но и присоединился к продюсированию картины. Из-за высокой стоимости производства и особенностей финансирования его гонорар не равнялся всей сумме, которая изначально обсуждалась в контракте. Актёр получил около $10 млн, хотя первоначальные договоренности предусматривали значительно большее вознаграждение.

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В 2019 году Ди Каприо получил примерно $10 млн за «Однажды в Голливуде». Работать с Тарантино он согласился за меньшую сумму, чем мог бы потребовать за участие в некоторых коммерческих проектах.

Ситуация изменилась с развитием стриминговых платформ, которые начали конкурировать за знаменитостей с традиционными киностудиями. За роль в сатирической комедии Netflix «Не смотрите вверх» Ди Каприо получил около $30 млн.

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В 2022 году Variety сообщал, что Apple согласилась заплатить актёру ещё $30 млн за участие в фильме Скорсезе «Убийцы цветочной полнолуния». Это поставило его в ряд самых дорогих голливудских актёров того периода.

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Доходы Ди Каприо остаются высокими и сегодня. В рейтинге Forbes по итогам 2025 года его доход от работы в кино и на телевидении до вычета расходов на агентов оценивался примерно в $29 млн. Значительную роль в этих доходах сыграло участие в фильме Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой».

22 года до первого «Оскара»: почему Ди Каприо так долго оставался без награды

Несмотря на финансовый успех, отношения Ди Каприо с Американской киноакадемией долгое время оставались сложными. Его регулярно называли одним из сильнейших актеров поколения, однако главная кинематографическая награда обходила его стороной.

Первую номинацию на «Оскар» он получил ещё в 1994 году за роль второго плана в фильме «Что угнетает Гилберта Грейпа». Тогда 19-летний актёр уступил Томми Ли Джонсу, которого отметили за роль в фильме «Беглец».

В следующий раз Ди Каприо претендовал на награду только через одиннадцать лет — в 2005-м, за главную роль в биографической драме «Авиатор». Он сыграл американского миллиардера, авиатора и кинопродюсера Говарда Хьюза. Картина получила пять «Оскаров», однако награду за лучшую мужскую роль получил Джейми Фокс за фильм «Рэй».

В 2007 году Ди Каприо снова был номинирован за «Кровавый алмаз». На этот раз победил Форест Уитакер с картиной «Последний король Шотландии».

Особое внимание привлекла церемония 2014 года, когда Ди Каприо претендовал на награду за «Волка с Уолл-стрит». Его роль мошенника-брокера Джордана Белфорта стала одной из самых известных в его карьере. Однако статуэтку получил Мэттью Макконехи за «Далласский клуб покупателей».

После этого поражения интернет наполнился мемами об актере, который никак не может получить заветную награду. Пользователи создавали шутки, видеоролики и даже игры, посвященные его бесконечным попыткам завоевать «Оскар».

Перелом наступил в 2016 году. За роль охотника Хью Гласса в фильме «Легенда Хью Гласса» Ди Каприо наконец получил статуэтку за лучшую мужскую роль. Съемки проходили в сложных погодных условиях, а персонаж актера большую часть экранного времени боролся за выживание в дикой природе.

В то же время его история с «Оскаром» на этом не закончилась. В 2020 году актер вновь претендовал на статуэтку за «Однажды в Голливуде», а в 2026 году получил очередную номинацию за «Одну битву за другой». Однако на 98-й церемонии победителем в категории «Лучшая мужская роль» стал Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники».

Всего по состоянию на ноябрь 2026 года у Ди Каприо восемь номинаций на премию Американской киноакадемии, если учитывать также номинацию в качестве продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» в категории «Лучший фильм». Победа остается одна.

Сколько денег у Ди Каприо: оценка состояния и его недвижимость

Несмотря на десятки миллионов долларов за отдельные роли, точный размер состояния Ди Каприо неизвестен. По оценке Celebrity Net Worth, обновленной в октябре 2026 года, его состояние составляет примерно $300 млн. Основным источником его дохода остаются гонорары за актерскую работу. Однако Ди Каприо также зарабатывает на продюсерской деятельности, а часть денег вкладывает в технологические компании и недвижимость.

Важным активом его деловой деятельности стала продюсерская компания Appian Way Productions, которую он основал в начале 2000-х годов. Компания участвовала в создании фильмов «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Легенда Хью Гласса» и других проектов.

В 2020 году Appian Way заключила многолетнее соглашение с Sony Pictures, которое предусматривало приоритетное рассмотрение новых полнометражных игровых проектов компании. Продюсерский бизнес позволяет Ди Каприо влиять на выбор сценариев, развитие фильмов и потенциально получать доходы не только как актёр.

Отдельное место в его капитале занимает недвижимость. По информации Architectural Digest, на протяжении карьеры актер приобретал дома и земельные участки в Калифорнии, Нью-Йорке и Белизе. В частности, в 2021 году он приобрел дом в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе примерно за $7,1 млн. В том же году актер также купил поместье в Малибу за $13,8 млн. Ранее он владел другими объектами недвижимости в Калифорнии, часть из которых впоследствии продал.

Во что инвестирует Ди Каприо: искусственное мясо, экологические технологии и стартапы

За пределами Голливуда Ди Каприо больше всего интересуют компании, связанные с изменением климата, устойчивым производством и новыми технологиями. Его инвестиционная деятельность тесно переплетается с экологической позицией, которую актер публично отстаивает на протяжении десятилетий.

Одной из самых известных инвестиций стала американская компания Beyond Meat, производящая растительные альтернативы мясу. В октябре 2017 года компания официально объявила, что Ди Каприо присоединился к ней в качестве инвестора и сторонника бренда.

Beyond Meat в 2019 году вышла на биржу Nasdaq и на определенном этапе стала одним из самых заметных представителей рынка альтернативных белков. Однако впоследствии компания столкнулась с падением спроса, конкуренцией и финансовыми проблемами. Это показывает, что даже инвестиции в перспективные технологические направления не гарантируют прибыли.

Другое направление — выращивание настоящего мяса из клеток животных без традиционного животноводства. В 2021 году Ди Каприо стал инвестором и советником двух компаний, разрабатывающих такие технологии.

Первая — нидерландская Mosa Meat, которая представила один из первых в мире лабораторно выращенных бургеров ещё в 2013 году. Вторая — израильская Aleph Farms, работающая над производством культивированной говядины. Об инвестициях актера обе компании сообщили в сентябре 2021 года.

Обе компании рассчитывают, что развитие биотехнологий позволит производить мясо с меньшим использованием земельных и водных ресурсов. Однако отрасль по-прежнему сталкивается с высокой себестоимостью, необходимостью масштабирования производства и регуляторными ограничениями.

Инвестиционные интересы актера также охватывают альтернативные материалы, экологичные технологии и потребительские стартапы. Особенностью этих инвестиций является то, что актер использует не только собственные деньги, но и репутацию. Его присоединение к стартапу становится информационным поводом, помогает привлечь внимание партнеров, потенциальных инвесторов и потребителей.

На что Ди Каприо тратит деньги: благотворительность и борьба с изменением климата

Несмотря на репутацию голливудской звезды с дорогими домами и роскошным образом жизни, значительная часть публичной деятельности Ди Каприо связана с защитой окружающей среды.

Еще в 1998 году он основал Leonardo DiCaprio Foundation — организацию, которая поддерживала сохранение дикой природы, борьбу с изменением климата, защиту океанов и развитие природоохранных проектов.

По данным Организации Объединенных Наций, фонд поддерживал экологические инициативы в разных частях мира. В 2014 году Ди Каприо был назначен Посланником мира ООН по вопросам изменения климата.

Впоследствии его благотворительная деятельность продолжилась в рамках других природоохранных инициатив, в частности Earth Alliance и Re:wild. Ди Каприо также использует кино как инструмент привлечения внимания к экологическим проблемам. Он принимал участие в создании документальных фильмов «Одиннадцатый час» и «Перед потопом», посвященных влиянию человеческой деятельности на планету.

Во время получения «Оскара» в 2016 году актер использовал свою речь не только для благодарности коллегам, но и для призыва к борьбе с изменением климата.

Почему Ди Каприо остается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Финансовая история Ди Каприо отличается от карьеры многих других высокооплачиваемых актеров. Он не создавал многомиллиардную супергеройскую франшизу вокруг одного персонажа и не выпускал новые фильмы каждый год. Вместо этого он сделал ставку на ограниченное количество масштабных проектов и сотрудничество с известными режиссерами.

Такой подход позволил ему одновременно поддерживать высокий спрос со стороны киностудий и сохранять репутацию серьезного драматического актера.

Для крупных кинокомпаний его участие означает не только потенциально высокие кассовые сборы. Имя Ди Каприо помогает привлекать финансирование, продвигать фильмы на международных рынках, привлекать внимание критиков и претендовать на престижные награды.

В современном Голливуде, где часть зрителей всё чаще выбирает стриминговые платформы вместо кинотеатров, это особенно важно. Ди Каприо остается актером, ради которого студии готовы финансировать крупные авторские картины, даже если их коммерческая окупаемость в прокате не гарантирована.

К своему 52-летию он подошел с фильмографией, принесшей миллиарды долларов кассовых сборов, одной премией «Оскар», собственным продюсерским бизнесом и инвестициями в технологические компании.

История Ди Каприо показывает, как актерская популярность может превратиться в самостоятельный бизнес. Сначала его главным источником доходов были роли в кино. Впоследствии к ним добавились продюсерские контракты, доля от кассовых сборов фильмов, недвижимость и венчурные инвестиции. Именно сочетание этих направлений позволяет голливудской звезде зарабатывать далеко за пределами съемочной площадки.

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