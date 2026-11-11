Леонардо ДиКаприо отмечает 52-летие: интересные факты, опасные приключения и личная жизнь актёра

11 ноября голливудский актёр Леонардо ДиКаприо отмечает свой 52-й день рождения. Обладатель премии «Оскар» известен не только ролями в культовых фильмах, но и стремлением держать личную жизнь подальше от внимания публики. В то же время за кулисами его карьеры скрывается немало необычных историй: от увлечения брейк-дансом в детстве и скандальной компании друзей до опасных приключений и борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством.

По случаю дня рождения актёра вспомним малоизвестные факты из его жизни, которые могли остаться незамеченными поклонниками.

Почему актёра назвали Леонардо

Имя будущей звезды Голливуда связано с итальянским художником Леонардо да Винчи. Когда мама актера была беременна, она впервые почувствовала движения ребенка во время посещения галереи Уффици во Флоренции. В тот момент женщина рассматривала картину «Благовещение» кисти да Винчи.

Родители восприняли это совпадение как особый знак и решили назвать сына в честь выдающегося художника.

Мать актёра, Ирмелин Инденбиркен, имеет немецкое происхождение. В 1950-х годах она переехала в США, где вышла замуж за американца Джорджа ДиКаприо. В 1974 году у супругов родился Леонардо, однако родители расстались, когда мальчику исполнился всего год. Будущий актёр рос с матерью, а помогала ей воспитывать сына бабушка.

Каждое лето семья навещала бабушку Елену в немецком городке Оэр-Эркеншвик. Именно там девятилетний Лео принял участие в конкурсе по брейк-дансу под псевдонимом The Noodle. Мальчик занял третье место, а о его выступлении написала местная газета.

Pussy Posse: скандальная компания друзей ДиКаприо

В молодости Леонардо ДиКаприо сблизился с актёрами Тоби Магвайром, Лукасом Гаасом и Кевином Коннолли. Друзья вместе ходили на кастинги, соревновались за роли и даже заключали пари о том, кто первым добьётся успеха. Однако после выхода «Титаника» именно ДиКаприо стал самым известным в компании.

Актёры вместе ходили на вечеринки и в ночные клубы Нью-Йорка, знакомились с женщинами, подшучивали над папарацци и устраивали различные выходки. В частности, запускали дымовые шашки в фешенебельных заведениях и сбрасывали мусор с Бруклинской набережной на автомобили.

Однажды компании даже удалось попасть на закрытую вечеринку Victoria's Secret. Из-за громких приключений и чрезмерного, не всегда уместного внимания к женщинам друзей прозвали Pussy Posse. В голливудских кругах это прозвище быстро закрепилось, а сами актеры могли беспрепятственно попадать в клубы, у входа в которые даже знаменитостям приходилось стоять в очереди.

Впрочем, беззаботные развлечения компании имели и обратную сторону. Одним из самых скандальных эпизодов стал фильм Don's Plum, в котором друзья не только сыграли, но и приняли участие в написании сценария и продюсировании.

Ленту обвиняли в мизогинии и оскорбительном отношении к женщинам. В частности, в одной из сцен персонаж ДиКаприо угрожает девушке бутылкой и оскорбляет её, в то время как остальные герои смеются.

Впоследствии ДиКаприо и Магвайр пытались помешать широкому прокату фильма, опасаясь за собственную репутацию. Продюсер Дэвид Статман обвинил актеров в использовании своего влияния, чтобы помешать компании Miramax выпустить картину. В судебном иске он утверждал, что Магвайр и его менеджер были недовольны тем, как актера показали на экране, а импровизированные реплики могли навредить его публичному имиджу.

В конце концов стороны заключили мировое соглашение: фильм Don's Plum разрешили выпустить только за пределами США и Канады. Со временем участники Pussy Posse повзрослели и стали менее склонны к громким выходкам.

Как ДиКаприо выбирал роли в начале карьеры

Хотя именно «Титаник» сделал Леонардо ДиКаприо мировой звездой, важные решения для его карьеры он принимал ещё в подростковом возрасте.

Актёр сознательно отказался от роли в популярном фильме Disney «Фокус-покус», за которую ему предлагали самый большой на тот момент гонорар в жизни. Вместо этого ДиКаприо выбрал независимую картину «Что гнетёт Гилберта Грейпа», согласившись на значительно меньшую оплату. Именно эта работа помогла ему выйти на новый профессиональный уровень.

«Мне очень повезло ещё в самом начале карьеры. И, как я уже говорил, именно «Титаник» стал переломным моментом, после которого у меня появилась возможность самостоятельно выбирать фильмы. К тому же я снимался преимущественно в независимом кино. Я просто выбирал роли персонажей, которые казались мне самыми интересными и давали возможность по-настоящему раскрыться», — объяснял актер.

Несмотря на успех ранних работ и первую номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Что гнетёт Гилберта Грейпа», студия Sony якобы не хотела утверждать ДиКаприо на роль самоуверенного стрелка в вестерне «Быстрый и мёртвый».

Однако партнерша актера Шэрон Стоун настолько верила в его талант, что, по сообщениям, согласилась отдать часть собственного гонорара, чтобы обеспечить ему участие в картине.

В интервью Entertainment Weekly она призналась, что очень хотела видеть именно Лео в фильме и ради этого была готова буквально каждый день возить его на съёмочную площадку. К счастью, как пошутила Стоун, актёр оказался самостоятельным и добирался туда своими ногами.

Леонардо ДиКаприо на грани смерти

Сам актер не раз рассказывал об опасных приключениях, которые могли закончиться трагически. По его словам, друзья даже считают его человеком, с которым меньше всего хочется отправляться в экстремальные путешествия.

«Мои друзья назвали меня человеком, с которым им меньше всего хочется отправляться в экстремальные приключения, потому что, кажется, я всегда оказываюсь на грани катастрофы. Если у меня, как у кошки, есть 9 жизней, то я уже потратил несколько», — поделился ДиКаприо.

Один из самых страшных случаев произошел во время погружения в клетке у побережья Южной Африки. В конструкцию попала большая белая акула: половина её тела оказалась внутри, а хищник несколько раз щелкнул челюстями совсем рядом с головой актёра. К счастью, животное смогло выбраться обратно.

Еще одна опасная ситуация произошла во время перелета рейса Delta Airlines в Россию. Прямо на глазах у ДиКаприо один из двигателей самолета взорвался, а крыло охватило пламя. Экипаж выключил двигатели и совершил аварийную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Не менее драматичным оказался инцидент во время прыжка с парашютом в тандеме. Первый парашют запутался, поэтому инструктору пришлось отцепить его и раскрыть запасной. Однако и тот не сработал должным образом: мужчине пришлось распутывать конструкцию прямо в воздухе, пока они стремительно приближались к земле.

Инструктор даже предупредил ДиКаприо, что из-за слишком большой скорости при приземлении тот может сломать ноги. В итоге оба отделались синяками. После этого случая актер больше не прыгал с парашютом и, по его словам, стал ещё больше бояться смерти.

Обсессивно-компульсивное расстройство актёра

Еще одна малоизвестная сторона жизни Леонардо ДиКаприо — его многолетняя борьба с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). По сообщениям СМИ, навязчивые мысли и повторяющиеся действия иногда влияли даже на работу актера.

В частности, ему было сложно не наступать на пятна от жевательной резинки на асфальте или проходить через дверные проемы только один раз. В 2004 году ДиКаприо рассказывал, что из-за таких привычек иногда тратил до десяти минут, чтобы добраться до съемочной площадки: он мог возвращаться назад и снова наступать на определенные пятна.

В то же время актер подчеркивал, что старается не позволять этому расстройству управлять его жизнью. Он вспоминал, как осознавал абсурдность некоторых действий и убеждал себя остановиться.

Иногда его ассистентке и визажистке приходилось сопровождать актёра на площадку, поскольку он мог снова возвращаться к дверям, прикасаться к ним и проходить сквозь них несколько раз.

Собственный опыт ОКР также пригодился во время работы над фильмом «Авиатор». В нем ДиКаприо сыграл американского предпринимателя и кинопродюсера Говарда Хьюза, который также страдал этим расстройством.

ДиКаприо — коллекционер произведений искусства

Помимо актёрской карьеры Леонардо ДиКаприо увлекается искусством и собирает собственную коллекцию. В 2015 году журнал ARTnews впервые включил его в ежегодный список 200 самых влиятельных коллекционеров искусства в мире.

Голливудская звезда коллекционирует не только произведения современного искусства, но и комиксы, редкие книги и окаменелости. Одной из первых крупных покупок актёра стал рисунок Жана-Мишеля Баскии.

Впоследствии в коллекции ДиКаприо появились работы Пабло Пикассо, Андреаса Гурски, Такаши Мураками, Эда Руши и других известных художников.

Таким образом, за пределами кинематографа у Леонардо ДиКаприо немало увлечений, и он пережил немало необычных ситуаций. Несмотря на мировую славу, актер продолжает беречь свою частную жизнь и не слишком охотно делится подробностями личной жизни.

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