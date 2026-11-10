Львовский исторический музей получил статус национального музея в соответствии с указом Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Львовскому историческому музею статус национального. Соответствующий указ № 1103/2026 глава государства подписал 9 ноября.

В документе отмечается весомый вклад учреждения в сохранение культурного наследия, исследование и популяризацию украинской истории, военных подвигов и процессов государственного строительства, а также в формирование национальной памяти и сплочение общества.

И.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод назвал это решение заслуженным признанием многолетнего труда многих поколений музейщиков. Он поблагодарил президента за поддержку Львовщины и украинского музейного сообщества, а также выразил признательность нынешним и бывшим сотрудникам учреждения за сохранение уникальных коллекций. По его словам, в условиях, когда Россия пытается уничтожить украинскую историческую память и идентичность, работа музеев приобретает особую важность, помогая осознать, за что борется страна и что она передаст будущим поколениям.

Инициатива по присвоению учреждению этого статуса началась еще в марте 2024 года — тогда депутаты Львовского облсовета впервые обратились с соответствующим ходатайством к главе государства, правительству и Министерству культуры, подчеркнув научную деятельность и ценность фондов учреждения.

Львовский исторический музей, основанный в 1893 году, является одним из старейших в Украине. В его коллекции хранится более 370 тысяч экспонатов, в частности рукописи, старинные книги, образцы исторического оружия, произведения искусства и другие памятники истории Украины и Европы.

Национальный музей Шевченко пострадал в результате российского нападения на Киев.

В Киеве в результате российской атаки был поврежден Музей украинской диаспоры.

Российские FPV-дроны атаковали художественный музей в Херсоне.

Читай нас в