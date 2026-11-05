Майкл Дуглас совершил редкий светский выход с детьми от Кэтрин Зета-Джонс — Daily Mail

Голливудский актёр Майкл Дуглас посетил гала-концерт Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 в сопровождении своих младших детей от актрисы Кэтрин Зета-Джонс — 26-летнего сына Дилана и 23-летней дочери Кэрис.

Появление актера с потомками произошло на фоне его публичных высказываний во время промо-кампании мемуаров «One Helluva Ride», где он критически оценил термин «nepo baby», отметив, что наследование существует во многих профессиях и что его собственный дед был скупщиком лохмотьев.

Оба младших потомка Дугласа получили образование в Университете Брауна: Дилан изучал политологию, а Керис — кино и международные отношения.

Источник: Daily Mail.

Напомним, что американский актёр и продюсер Майкл Дуглас прибыл в Киев 10 сентября 2024 года. Он активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее фонд актёра и режиссёра Шона Пенна в Украине CORE сообщил, что выделит Львову 100 тыс. долларов на восстановление домов после атаки рашистов.

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