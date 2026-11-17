17 ноября американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Мартину Скорсезе исполняется 84 года. За почти шесть десятилетий работы в кино он создал десятки художественных и документальных фильмов, получил «Оскар», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и стал одним из самых влиятельных режиссеров Голливуда. Его фильмы исследуют преступность, власть, деньги и человеческие слабости, а многие из них давно считаются классикой кинематографа.

Особое место в карьере Скорсезе занимает сотрудничество с двумя голливудскими звездами — Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Именно работы с Ди Каприо принесли Скорсезе самые большие кассовые сборы.

В то же время не все его самые известные картины были коммерческими хитами. Некоторые получали престижные награды, но собирали в кинотеатрах меньше, чем составляли их производственные бюджеты. Другие, напротив, становились успешными при сравнительно небольших затратах.

UA.News рассказывает, какие фильмы Мартина Скорсезе принесли наибольшую прибыль, сколько стоило их производство, как складывалось сотрудничество режиссера с главными голливудскими звездами и почему его считают одним из самых влиятельных кинематографистов.

Самые кассовые фильмы Мартина Скорсезе

За свою карьеру Мартин Скорсезе снимал как относительно недорогие криминальные драмы, так и масштабные исторические картины с бюджетами в сотни миллионов долларов. Наибольшие кассовые сборы ему принесли фильмы XXI века, прежде всего с участием Леонардо Ди Каприо.

По данным кинопрокатной базы The Numbers, самым большим коммерческим успехом режиссёра остаётся «Волк с Уолл-стрит». В то же время в число его самых кассовых работ входят психологические триллеры, криминальные драмы и семейное приключенческое кино.

«Волк с Уолл-стрит» (2013) — 389,8 млн долларов

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Самый кассовый фильм Скорсезе рассказывает историю американского брокера Джордана Белфорта, который основал финансовую компанию Stratton Oakmont и зарабатывал миллионы долларов благодаря мошенническим схемам.

Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо, а также в картине снялись Джона Гилл, Марго Робби и Мэттью Макконахи. При производственном бюджете в $100 млн картина собрала почти $390 млн в мировом прокате и получила пять номинаций на «Оскар».

Успех фильма был особенно показателен, учитывая его продолжительность, откровенные сцены и возрастные ограничения. Скорсезе удалось превратить историю финансового мошенничества в один из крупнейших голливудских хитов 2013 года.

«Остров проклятых» (2010) — $299,5 млн

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Психологический триллер с Леонардо Ди Каприо рассказывает о федеральном маршале Тедди Дэниелсе, который прибывает в психиатрическую больницу на изолированном острове, чтобы расследовать исчезновение пациентки.

В фильме также снялись Марк Руффало, Бен Кингсли и Мишель Уильямс. Картина соединила в себе детективную историю, психологическую драму и неожиданные сюжетные повороты.

При бюджете примерно в $80 млн картина собрала почти $300 млн. Она стала одним из самых успешных проектов режиссёра по соотношению производственных затрат и кассовых сборов.

«Отступники» (2006) — $289,7 млн

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Криминальная драма рассказывает о противостоянии полиции и организованной преступности в Бостоне. В центре сюжета — полицейский под прикрытием и информатор мафии, которые пытаются разоблачить друг друга.

Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон и Марк Уолберг.

Фильм обошёлся примерно в $90 млн и собрал почти $290 млн в мировом прокате. Помимо коммерческого успеха, он принес Скорсезе первый «Оскар» за лучшую режиссуру. Всего картина получила четыре награды Американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм.

«Авиатор» (2004) — $208,4 млн

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Биографическая драма посвящена американскому предпринимателю, авиатору и кинопродюсеру Говарду Хьюзу. Леонардо Ди Каприо сыграл главного героя, показав его предпринимательские достижения, амбиции и психологические проблемы.

Производство картины обошлось примерно в $110 млн. Значительные расходы были связаны с воссозданием исторических самолётов, декораций, костюмов и масштабных сцен.

Фильм собрал более $208 млн в мировом прокате и получил пять «Оскаров», став одним из самых успешных биографических проектов Скорсезе.

«Банды Нью-Йорка» (2002) — $183,1 млн

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Историческая криминальная драма рассказывает о противостоянии уличных группировок Нью-Йорка XIX века. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и Кэмерон Диас.

Фильм стал первым полнометражным совместным проектом Скорсезе и Ди Каприо. Его бюджет составил примерно $97 млн, а мировые сборы превысили $183 млн.

Картина получила десять номинаций на «Оскар», однако не завоевала ни одной статуэтки.

«Мыс страха» (1991) — $182,3 млн

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Психологический триллер с Робертом Де Ниро рассказывает о преступнике Максе Кейди, который после освобождения из тюрьмы начинает преследовать семью адвоката.

В фильме также снялись Ник Нолти и Джессика Лэнг. Картина стала одним из самых больших коммерческих успехов раннего периода карьеры Скорсезе.

При бюджете примерно в $35 млн она собрала более $182 млн в мировом прокате. Таким образом, кассовые сборы превысили производственные затраты более чем в пять раз.

«Хранитель времени» (2011) — $180 млн

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Семейная приключенческая картина стала необычной работой для режиссёра, наиболее известного своими криминальными драмами. Её сюжет рассказывает о мальчике, который живёт на парижском вокзале и постепенно раскрывает тайну, связанную с ранней историей кинематографа.

Фильм получил одиннадцать номинаций на «Оскар» и победил в пяти категориях. Однако его коммерческие результаты оказались значительно скромнее.

При производственном бюджете примерно в $180 млн мировые кассовые сборы также составили около $180 млн.

«Убийцы цветочной полнолуния» (2023) — $156,4 млн

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Историческая криминальная драма рассказывает о серии убийств представителей коренного народа осейджей в Оклахоме в 1920-х годах. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.

Производство фильма обошлось примерно в $200 млн. При этом мировые кассовые сборы составили около $156,4 млн.

Несмотря на скромные коммерческие результаты, картина получила десять номинаций на «Оскар» и стала одним из самых обсуждаемых проектов режиссёра последних лет.

Кассовые сборы приведены по данным The Numbers в округлённом виде. Показатели могут отличаться от других баз данных кинопроката из-за особенностей учёта международных и повторных релизов.

Как сотрудничество с Де Ниро и Ди Каприо изменило карьеру Мартина Скорсезе

Одной из главных особенностей карьеры Мартина Скорсезе стало его многолетнее сотрудничество с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Именно эти два актёра сыграли главные роли во многих самых известных фильмах режиссёра, а их совместные работы получили престижные кинематографические награды и принесли сотни миллионов долларов.

Первым постоянным творческим партнером Скорсезе стал Роберт Де Ниро. Их сотрудничество началось в 1973 году с криминальной драмы «Злые улицы», которая помогла обоим заявить о себе в Голливуде.

Следующей знаковой работой стал «Таксист» 1976 года. Де Ниро сыграл роль Трэвиса Бикла — ветерана войны во Вьетнаме, который работает ночным таксистом в Нью-Йорке и постепенно теряет связь с окружающим миром. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и стал классикой мирового кинематографа.

В 1980 году они создали «Бешеный бык» — биографическую драму о боксере Джейке Ламотте. Для этой роли Де Ниро существенно изменил внешность и физическую форму, а его актерская работа принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В 1990-х годах Скорсезе и Де Ниро продолжили сотрудничество в криминальных драмах «Славные парни» и «Казино». Оба фильма раскрывали внутреннюю жизнь организованной преступности, финансовые механизмы мафии и постепенное разрушение криминальных структур.

После длительного перерыва они вновь работали вместе над фильмом «Ирландец» 2019 года, снятым для Netflix. В картине также снялись Аль Пачино и Джо Пеши. Десятым совместным полнометражным проектом стали «Убийцы цветочной полнолуния» 2023 года.

В то же время в начале 2000-х годов в творчестве Скорсезе появился ещё один постоянный актёр — Леонардо Ди Каприо. Их первая совместная полнометражная работа, «Банды Нью-Йорка», вышла в 2002 году. К тому моменту Ди Каприо уже был международной звездой после «Титаника», однако стремился расширить свой актерский диапазон.

В 2004 году они выпустили «Авиатора» — биографическую драму об американском предпринимателе Говарде Хьюзе. Спустя два года вышли «Отступники», принесшие Скорсезе первый «Оскар» за лучшую режиссуру.

Следующими большими успехами стали «Остров проклятых» 2010 года и «Волк с Уолл-стрит» 2013 года. Первый собрал почти 300 млн долларов в мировом прокате, а второй — около 390 млн долларов, став самым кассовым фильмом в карьере режиссёра.

Шестой полнометражной совместной работой Скорсезе и Ди Каприо стал фильм «Убийцы цветочной полночи» 2023 года. Эта картина впервые объединила Де Ниро и Ди Каприо в основном актерском составе полнометражного фильма Скорсезе.

Таким образом, за 50 лет Скорсезе снял десять полнометражных фильмов с Робертом Де Ниро и шесть — с Леонардо Ди Каприо. Первый помог режиссёру сформировать собственный стиль в криминальных драмах, тогда как второй стал его главным партнёром в масштабных голливудских проектах XXI века.

В 2026 году Скорсезе приступил к работе над новой картиной «Что происходит ночью», главные роли в которой получили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. После выхода она станет седьмой совместной полнометражной работой режиссёра и Ди Каприо.

Бюджеты фильмов Мартина Скорсезе: от нескольких миллионов до 200 млн долларов

За почти шесть десятилетий карьеры бюджеты фильмов Скорсезе выросли в десятки раз. Если в 1970-х он снимал относительно недорогие картины, то в XXI веке начал работать над проектами стоимостью более $100 млн.

Например, производство фильма «Таксист» 1976 года обошлось примерно в $1,9 млн. При таком бюджете картина собрала около $28,5 млн в мировом прокате, что сделало её значительным коммерческим успехом для своего времени.

«Бешеный бык» 1980 года имел бюджет примерно в $18 млн и задокументированные мировые сборы на уровне $23,4 млн. Лента не стала большим кассовым хитом, однако впоследствии получила статус одного из лучших фильмов режиссёра.

В 1990 году на производство «Славных парней» потратили около $25 млн. Мировые сборы картины, по данным The Numbers, составляют примерно $47,3 млн. В начале 2000-х годов бюджеты существенно увеличились. «Банды Нью-Йорка» обошлись примерно в $97 млн, а «Авиатор» — в $110 млн. Расходы росли из-за масштабных декораций, исторических костюмов, сложных постановочных сцен и участия известных актёров.

«Отступники» 2006 года имели бюджет в $90 млн, а «Остров проклятых» 2010 года — $80 млн. Обе картины смогли собрать примерно в три раза больше своих производственных затрат. Одним из самых дорогих проектов режиссёра стал «Хранитель времени» 2011 года. Его производство обошлось примерно в $180 млн, а мировые сборы также составили около $180 млн.

В то же время самый кассово успешный «Волк с Уолл-стрит» имел сравнительно умеренный для крупной голливудской постановки бюджет — $100 млн.

Особое место занимают более поздние проекты Скорсезе, профинансированные стриминговыми компаниями. В 2019 году Netflix выпустил «Ирландца». Его производство, по отраслевым оценкам, обошлось в более чем $150 млн. Значительная часть расходов была связана со сложными цифровыми эффектами, в частности с технологиями омоложения Роберта Де Ниро и других актёров.

Еще дороже обошлись «Убийцы цветочной полнолуния» 2023 года. По данным The Numbers, бюджет картины составил $200 млн, тогда как мировые кассовые сборы достигли лишь $156,4 млн. Однако фильм создавался при участии Apple Original Films и после кинопроката стал доступен на стриминговой платформе. Поэтому его финансовый результат нельзя оценивать только по количеству проданных билетов.

Как Мартин Скорсезе стал одним из самых влиятельных режиссеров Голливуда

Мартин Скорсезе стал одним из режиссёров, изменивших подход Голливуда к криминальным драмам. Вместо традиционного деления персонажей на положительных и отрицательных он начал показывать преступников, коррумпированных финансистов и других неоднозначных героев через их собственные переживания, мотивы и решения.

Одной из важнейших работ стала картина «Таксист» 1976 года. История ветерана войны во Вьетнаме, постепенно теряющего связь с реальностью, получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Впоследствии «Бешеный бык», «Славные парни» и «Казино» закрепили репутацию Скорсезе как мастера психологического и криминального кино.

Отдельной особенностью его режиссёрского стиля стало использование популярной музыки, динамичного монтажа, длинных движений камеры и закадровых монологов. Например, в «Славных парнях» зритель наблюдает за жизнью мафии глазами самих преступников, а в «Волку с Уолл-стрит» главный герой напрямую обращается к аудитории.

Важную роль в создании этого стиля сыграло многолетнее сотрудничество с монтажершей Тельмой Скунмейкер. Она получила три «Оскара» за монтаж фильмов Скорсезе: «Бешеный бык», «Авиатор» и «Отступники».

При этом режиссёр не ограничивался криминальным жанром. Он снимал религиозные драмы, исторические картины и документальные фильмы о музыке. В частности, в 1978 году выпустил концертный фильм «Последний вальс» о прощальном выступлении группы The Band, а в 2011 году представил трехмерную приключенческую ленту «Хранитель времени», которая получила пять «Оскаров».

Несмотря на международное признание, сам Скорсезе долгое время оставался без главной награды Американской киноакадемии за режиссуру. Лишь в 2007 году, в возрасте 64 лет, он получил свой первый «Оскар» за фильм «Отступники». Всего за карьеру его десять раз номинировали на эту награду в режиссёрской категории.

Еще в 1997 году Скорсезе получил премию Американского института киноискусства за жизненные достижения. При этом его деятельность давно вышла за пределы создания собственных фильмов.

В 1990 году режиссёр вместе со Стивеном Спилбергом, Фрэнсисом Фордом Копполой, Джорджем Лукасом и другими кинематографистами основал The Film Foundation. Организация занимается сохранением кинематографического наследия и помогает восстанавливать старые фильмы. По официальным данным фонда, за время его работы было отреставрировано более 1100 фильмов.

Влияние Скорсезе заключается также в способности сохранять собственный режиссёрский стиль даже при работе с бюджетами в $100–200 млн. Его карьера показала, что сложные авторские истории могут привлекать крупнейших голливудских звёзд, получать престижные награды и собирать сотни миллионов долларов в мировом прокате.

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