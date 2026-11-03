Маша Ефросинина показала редкие фото с мужем-военным Тимуром Хромаевым

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время поделилась семейными фотографиями с мужем Тимуром Хромаевым, который служит в ВСУ, и их сыном Александром. Семья провела день вместе в сафари-парке в Киевской области.

«В мире полного непонимания того, как выжить в этом хаосе, я пока придумала единственную действенную формулу — выспаться, отвлечься от всего. В идеале — три-четыре дня. Затем этот настрой держится пару недель... На этот раз прям джекпот — наш папа дома, и свободный домик нашёлся», — подчеркнула ведущая.

По словам Маши Ефросининой, семейный отдых был насыщенным. Они побывали на экскурсии по местному заповеднику, кормили животных и посетили рыбную ферму.

«Успели на экскурсию по местному гигантскому заповеднику, покормили волков и верблюда, увидели большого осетра на рыбной ферме, посмотрели несколько классных сериалов и спали, как медведи... Киев, мы готовы и дальше держаться с тобой», — отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев женаты более 20 лет. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Нану и сына Александра.

После начала полномасштабного вторжения России Тимур Хромаев вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Из-за военной службы у мужа и жены сейчас не так много возможностей проводить время вместе.

Фотографиями с отдыха ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее Оля Полякова впервые публично прокомментировала слухи о якобы конфликте с Машей Ефросининой и заявила, что никакой ссоры между ними не было. В то же время артистка призналась, что общение между ними в последнее время стало редким из-за занятости обоих.

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