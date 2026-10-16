«Мне не свойственно привлекать к себе внимание»: Дмитрий Зезюлин об успехе LATEXFAUNA, OnlyFans для ВСУ и жизни в деревне

Группа LATEXFAUNA уже давно закрепила за собой статус одного из самых самобытных явлений на украинской инди-сцене. Их музыка — это смесь расслабленного чиллвейва, иронии, эстетического суржика и кинематографичных образов, которые врезаются в память с первого прослушивания. Они могут непринужденно петь о лохматом ветре, кентаврах или космосе, и каждая такая история будет работать благодаря их уникальному вайбу.

Однако за ярким, эпатажным и порой провокационным сценическим образом фронтмена группы скрывается человек, который больше всего ценит спокойствие, приватность и простые жизненные радости. Вместо столичной суеты Дмитрий Зезюлин выбирает размеренную жизнь в селе, вместо шумных тусовок после концертов — походы в общественную баню, а вместо модных увлечений — игру в FIFA на старенькой PSP и поездки на винтажном скутере.

UA.News поговорили с Дмитрием Зезюлиным о том, как рождаются фирменные абсурдные тексты группы, почему он предпочитает сельский быт киевской суете, как опыт работы в рекламе помогает LATEXFAUNA, а также о незабываемых цыганских анекдотах, фентаниловом кризисе в Северной Америке и любви к родной Черкасской области.

Ты неоднократно рассказывал о своей любви к бане и даже называл ее своим «клубом джентльменов». Откуда вообще появилось это увлечение и какая самая необычная история случалась с тобой в бане?

Я действительно обожаю баню. Настолько, что сейчас даже строю собственную. Потому что не всегда есть время куда-то выбираться, а когда баня у тебя дома — это вообще зашибись.

Моя любовь к бане началась еще в четыре года, когда папа впервые отвел меня в заводскую баню при сахарном заводе в Тальном. Это было страшное место: липкое, скользкое. Куча голых дядек после работы, в шапках и рукавицах, с мошонками, отвисавшими чуть ли не до колен. Они лупили друг друга вениками в засаленной парилке и подливали воду на раскаленные камни.

И, как ни странно, мне страшно понравилось!

Помню, папа проводил для меня экскурсию: «Вот здесь отдыхают, здесь ныряют после пропарки, а это — парилка». Мы посидели в парилке, вышли отдохнуть, и я, четырехлетний, заявил на всю баню: «Папа, я хочу снова в порнуху!». Все мужики просто попадали со смеху.

С тех пор мы с папой ходили в баню почти каждую неделю. Причем проводили там часа по четыре. И эта традиция осталась со мной на всю жизнь.

Для меня баня — это действительно своего рода клуб джентльменов. Место, где мужчины собираются, рассказывают байки, анекдоты, обсуждают новости. И что интересно, за все время я практически никогда не сталкивался там с агрессией. Возможно, потому, что все голые и социальные статусы как-то автоматически нивелируются. Все становятся равными. Можно провести там пять часов и ни минуты не скучать.

Именно поэтому я, кстати, больше люблю общественные бани, чем частные. Когда собираешься исключительно своей компанией — это совсем другая история. А в общественной бане есть какой-то особый дух, своя атмосфера, свои персонажи.

Например, в Тальном в нашу баню часто ходили местные цыгане. У нас они давно жили оседло, были вполне интегрированы в городскую жизнь: кто-то занимался бизнесом, у кого-то были свои мутки. И у них был совершенно неповторимый юмор.

Однажды один мужчина говорит: «Хотите, расскажу вам цыганский анекдот?». Все: «Давай!».

«Собирается цыган в баню и говорит жене: положи мне веник в сумку. Приезжает в баню, открывает сумку, а там веник, которым подметают пол».

И все!

Мы сидим, ждем какого-то невероятного твиста, развязки, панчлайна. А его нет. Это и есть весь анекдот! И от этого он становится еще смешнее.

А еще они очень артистично парились. Помню, один мужчина хлещет себя веником и на всю парилку кричит: «А-а-а! Это не любовь, это жжёт!».

А сейчас в общественных банях у меня случаются конфузы уже другого характера. Я же, как все нормальные посетители, хожу там абсолютно голым. И бывает, стоишь себе в чем мать родила, как вдруг подходит какой-то мужчина и говорит: «О, это же ты из LATEXFAUNA? А можно с тобой сфотографироваться?».

И вот стоишь и думаешь, как правильно выполнить эту фанатскую просьбу.

Ты много лет живешь между музыкой, концертами и вполне обычным бытом. Есть ли какая-то вещь, которую люди, знающие тебя только как фронтмена LATEXFAUNA, больше всего удивились бы увидеть в твоей повседневной жизни?

Если говорить о каких-то нетипичных для мужчины моего возраста увлечениях, которые забавляют меня самого, а моих гостей порой удивляют, то это, наверное, PSP. Старая портативная консоль, на которой я до сих пор шпилю в FIFA.

И тут есть один парадокс: я не люблю футбол. Сейчас, конечно, от меня отпишется половина моих корешей, но они и так прекрасно знают мою позицию. При этом играть в футбол на консоли я обожаю.

Вторая вещь — это мой Honda Giorno. Старенький японский мопед в ретродизайне. Абсолютно оригинальный, уже изрядно потрепанный, но до сих пор на ходу. Я гоняю на нем по селу. Такой себе маленький японский пенсионер, который все еще приносит мне кучу удовольствия.

Ну и третья моя любимая игрушка — старенький Mercedes-Benz SLK. Двухместный кабриолет-родстер из тех времен, когда Mercedes делал невероятно красивые машины. Именно такие, на которые мы в детстве заглядывались на обложках школьных дневников или на вкладышах от жвачек Turbo.

Он у меня в прекрасном состоянии: красный кожаный салон, олдскульный пластик, очень выразительный дизайн. Это чертовски кинематографичная тачка. Она будто приехала из какого-то фильма конца девяностых или начала нулевых.

И, наверное, именно этот автомобиль больше всего удивляет людей, которые приходят ко мне в гости. Потому что они, возможно, ожидают увидеть какой-то типичный быт рок-музыканта, а вместо этого находят взрослого мужчину, который играет в FIFA на PSP, гоняет по селу на старом японском мопеде и нежно любит свой винтажный Mercedes.

В песнях LATEXFAUNA много необычных образов, слов и формулировок, которые уже стали частью стиля группы. Как вы понимаете, что какая-то на первый взгляд абсурдная идея действительно работает? И были ли вещи, от которых вы отказывались, потому что даже для вас это было слишком?

На самом деле можно довольно долго искать какие-то формулировки, взвешивать их, но если у человека есть талант и определенный скилл классно сочетать слова, то обычно ты сразу понимаешь, что работает, а что нет. Тебе не нужно сидеть и думать: «Ой, а это будет классно? А может, не будет?». Такой вопрос даже не возникает. Ты с самого начала пытаешься сделать строку классной. Сделал, посмотрел на нее и думаешь: «О, классно!». Вот так все и происходит.

Конечно, на это влияет опыт. Изучение украинской поэзии, музыка других сонграйтеров, которых ты слушаешь. Так или иначе ты формируешь собственное ощущение того, что классно, а что нет.

Но, конечно, были вещи, от которых мы отказывались. Например, в песне «Surfer» сначала был не «лохматый ветер», а «волосатый ветер». И наш первый гитарист Костя сказал: «Слушай, надо заменить. "Волосатый" звучит мерзко». Я подумал и согласился. Так «волосатый ветер» стал «лохматым».

Что-то похожее было и в песне «Kentavr». Там тоже было одно слово, которое, по мнению нашего басиста, не очень вписывалось в общую поэтику текста. Он сказал: «Тут все так поэтично, а это слово какое-то корявое». И я с ним согласился.

Я вообще всегда открыт к критике, особенно когда она исходит от моих коллег.

Насколько Дмитрий Зезюлин в обычной жизни похож на героя песен LATEXFAUNA? В чем между вами самая большая разница?

Еще в школе, а потом и в институте преподаватели украинской литературы всегда говорили нам: «Никогда не путайте поэта как художника с его лирическим героем». И здесь абсолютно та же история.

Конечно, какие-то мои личные переживания могут переноситься в песни. Но лирический герой LATEXFAUNA может лететь в космос, может быть ковбоем, индейцем или вообще кем угодно. У нас много разных эскапистских миров, и я точно не живу жизнями их персонажей.

В то же время у нас есть и лирические песни, в которых очень многое взято непосредственно из моего личного опыта и переживаний.

Но в целом к любой песне LATEXFAUNA стоит относиться как к своеобразному коллажу из разных состояний, эмоций, жизненных моментов и артефактов популярной культуры.

Ты рассказывал, что иногда песня LATEXFAUNA начинается просто со случайной фразы или мелодии, а уже потом из этого вырастает целая история. Какая самая странная или случайная вещь в твоей жизни в итоге стала основой для песни?

Думаю, лучший пример, который может это проиллюстрировать, — наша песня «Lime».

Сначала я написал строчку: «У меня в тебе все устраивает, особенно — июль». И подумал: «Боже, какая чушь!». А потом еще раз прокрутил ее в голове и думаю: «Блин, а ведь это очень круто! Особенно — июль, особенно — июль...».

И дальше все как-то само собой начало складываться. Я разложил эту фразу, и текст полился почти бессознательно. В результате из такой, на первый взгляд, совершенно бессмысленной фразы родилась одна из самых красивых наших песен.

У групп, которые долго существуют одним составом, обычно формируется свой внутренний язык. Есть ли у LATEXFAUNA шутки или фразы, которые вы используете годами, но постороннему человеку их уже практически невозможно объяснить?

Ну, во-первых, мы уже существуем не одним составом. За это время у нас сменились два участника. Но да, конечно, у нас есть целый внутренний словарь.

Например, у нас есть гитарист Илья Случанко, и от его фамилии образовалось понятие «случанство». Это когда ты страшно рассеян, у тебя все падает, ты находишься в каком-то бесконечном хаосе, мечешься между зарядкой айкоса и переключением гитарных педалей, а потом забываешь гитару перед выходом на сцену. Вот это и есть случанство.

Есть, конечно, и клички. Меня, например, могут называть Зезюлексус или Зизюкин. А порнографию мы почему-то называем Deutsche Welle.

Есть и определенные концертные традиции. Например, если наш гитарист Илья начинает играть «Ya Mama» Fatboy Slim, которую в народе называют «Пуш зе темпо», я обязан станцевать нижний брейк и сделать фриз.

Или если посреди концерта я «пускаю петуха» — есть такое музыкальное выражение, когда голос срывается, — то сразу принимаю характерную позу: одной рукой показываю петушиный гребень, а другой — хвост.

Еще у нас есть выражение «дать Булюка». Это означает совершить какую-то совершенно неоправданную покупку. Названо в честь нашего басиста Александра Булюка, который однажды без всякой объективной причины купил себе еще одну точно такую же бас-гитару, какая у него уже была. Просто захотелось такую же, только красную. Вот когда ты тратишь деньги на что-то совершенно ненужное — это называется «дать Булюка».

Также есть «коричневая нота» — это когда кто-то конкретно накосячил.

А еще в дороге мы иногда сочиняем блатные куплеты. Такой максимально отвратительный, тюремный шансон с кучей мата. Потом иногда поем его друзьям. Кому-то заходит, кому-то не очень. Но сами тексты я вам, пожалуй, цитировать не буду.

После концертов вы много общаетесь с аудиторией. Какая встреча с поклонником или поклонницей запомнилась тебе больше всего?

Очень часто после концертов люди признаются нам, что занимаются любовью исключительно под нашу музыку. Таких историй мы уже слышали немало. Но однажды к нам подошла пара с ребенком лет шести и говорит: «А мы его зачали под вашу музыку». Вот это, наверное, одна из самых запоминающихся встреч.

На самом деле таких интересных историй очень много, всех уже и не вспомнишь.

Особенно приятно слышать от наших защитников, что они слушают LATEXFAUNA на позициях или перед выходом на боевое задание. Говорят, наша музыка помогает им успокоиться и держать кукуху при себе. Для нас это очень ценно.

Также поклонники часто дарят нам разные артефакты: нарисованные портреты, самодельный фанатский мерч и другие вещи. Мы всегда охотно забираем эти подарки с собой, и все это потом хранится у нас на студии.

До LATEXFAUNA ты работал в маркетинге. Насколько сегодня ты можешь отделить творчество LATEXFAUNA от маркетинга? Бывает ли, что какая-то спонтанная идея группы в итоге оказывается лучше продуманной рекламной кампании?

На самом деле я до сих пор отвечаю за значительную часть маркетинговых коммуникаций LATEXFAUNA. Различные креативные идеи, приглашения на концерты, разработка афиш, промокампании — я во все это очень глубоко погружен. Поэтому можно сказать, что я выполняю роль креативного директора нашей группы.

И здесь мой опыт работы в рекламной индустрии очень помогает. Например, когда к нам обращается какой-то бренд с предложением о коллаборации, мы не рассматриваем себя просто как медийную площадку, на которой можно разместить продукт и получить определенное количество контактов с аудиторией.

Мы подходим к этому как рекламное агентство. Готовим полноценную креативную презентацию, стараемся понять бизнес-задачу и коммуникационную задачу бренда, найти релевантный потребительский инсайт, сформулировать ключевое сообщение и предложить креативную идею, которая органично соединит бренд с нашим миром.

Для меня принципиально важно, чтобы такое сотрудничество было согласовано и с позиционированием бренда, и с позиционированием LATEXFAUNA. Потому что если просто механически интегрировать продукт в клип или пост, аудитория моментально почувствует искусственность. А если найти общую территорию между характером бренда и характером артиста, может родиться нечто гораздо более интересное, чем обычная рекламная интеграция.

Я вообще считаю, что хороший маркетинг и хорошее творчество имеют много общего. В обоих случаях ты работаешь с человеческими эмоциями, культурными кодами, ассоциациями и пытаешься создать что-то, что останется в памяти.

Но есть и принципиальная разница. В рекламе ты обычно движешься от конкретной задачи к креативному решению. А в музыке можешь позволить себе двигаться в обратном направлении: сначала рождается какая-то совершенно иррациональная идея, а уже потом ты понимаешь, почему она работает.

Поэтому я не вижу смысла жестко отделять творчество LATEXFAUNA от маркетинга. Для меня это две смежные дисциплины, которые могут очень хорошо усиливать друг друга. Главное — чтобы маркетинг помогал творчеству находить свою аудиторию, а не начинал диктовать, каким должно быть само творчество.

Черкасская область постоянно появляется в песнях LATEXFAUNA — от языка до конкретных мест и образов. Что тебя до сих пор так сильно связывает с Тальным и Черкасской областью и заставляет постоянно возвращаться к ним в песнях?

Я вообще считаю, что мне очень повезло родиться и вырасти именно там. Черкасская область — невероятно красивый и при этом очень недооцененный край. Многие думают, что Черкасская область — это просто бескрайние поля. Но на самом деле все совсем не так.

Там невероятно красивая природа, интересные люди, колоритный говор, своеобразное мышление. Причем люди там очень разные, и это тоже чертовски интересно.

Когда-то Вова из проекта «Хащі» сказал в одном интервью, что Черкасская область осталась самой аутентичной частью Украины. Что это самая украинская Украина. И я с ним согласен.

Думаю, пейзажи, среди которых я рос, во многом повлияли на мое мировосприятие и понимание эстетики. В частности, Макотерчик, село Гордашовка, где над рекой Горный Тикич возвышаются величественные скалы. Все это было частью моего детства.

Поэтому я постоянно возвращаюсь к этим местам, в том числе и в своем творчестве. Для меня это отличный источник вдохновения. Тем более что об этих местах и этой культуре сейчас говорят не так много. И мне нравится, что у меня есть такой опыт, к которому я могу обращаться и переносить его в свою музыку.

Ну а почему бы туда не возвращаться, если там красиво?

В свое время LATEXFAUNA завели OnlyFans, который впоследствии использовали, в частности, для сбора средств на ВСУ. Были ли среди ваших экспериментов и нестандартных идей такие, после которых даже вы сами задумывались, не зашли ли слишком далеко?

Мы вообще использовали OnlyFans исключительно для сбора средств на ВСУ. Правда, в последнее время немного забили на него, потому что банально не хватает времени, сил и ресурсов, чтобы заниматься еще и OnlyFans и создавать для него дополнительный уникальный контент, которого больше нигде не увидишь.

В планах у нас, конечно, есть возвращение к этому проекту. Просто сейчас все страшно перегружены, мы живем в очень сложное время, поэтому OnlyFans пока на холде.

Но на самом деле это очень прикольный ресурс, благодаря которому нам удалось собрать довольно много денег для Вооруженных сил. На эти средства закупали Mavic, амуницию, генераторы. То есть это не просто какой-то наш экстравагантный эксперимент, а вполне конкретная помощь военным, которую нам удалось организовать благодаря этой платформе.

Кстати, весь наш контент на OnlyFans имел вполне этичный характер. Там не было ничего такого, за что нам сегодня могло бы быть стыдно.

В одном из интервью ты говорил, что не очень любишь физическое внимание. При этом концерты LATEXFAUNA предполагают очень тесный контакт с аудиторией. Как ты чувствуешь себя в центре такого внимания и изменилось ли твое отношение к нему за годы выступлений?

Во-первых, сцена создает определенную дистанцию между тобой и аудиторией. Ты понимаешь, что все внимание приковано к тебе, но при этом находишься в относительной безопасности, контролируешь ситуацию и сам управляешь процессом.

И здесь есть определенный парадокс. С одной стороны, я люблю сцену, потому что выступаю еще с детства. С другой — каждый концерт для меня — это стресс. И, конечно, сам стресс я не люблю. Но он возникает не столько из-за внимания публики, сколько из-за самого процесса выступления.

А вот когда внимание проявляют непосредственно ко мне, на близком расстоянии, я чувствую себя несколько некомфортно. Например, когда меня узнают на улице, подходят познакомиться или просят сфотографироваться. Не то чтобы мне это было неприятно — я всегда охотно фотографируюсь, даю автографы и никогда не делаю высокомерную мину. Просто каждый раз немного конфужусь.

Дело в том, что по своей природе я довольно застенчивый и интровертный человек. Например, когда раньше я переходил с одной работы на другую, мне всегда было сложно быстро влиться в новый коллектив. Я долго привыкал к людям, мало общался, и коллеги, наверное, сначала думали: «Что это за чувак такой? Зажатый, как ручник, сидит какой-то запуганный, ни с кем не разговаривает».

Мне вообще неестественно намеренно привлекать к себе внимание. Еще со времен университета я страшно не любил выскочек — людей, которые при любой возможности пытаются оказаться в центре внимания. Меня это всегда раздражало и вызывало какой-то внутренний кринж. Возможно, именно поэтому я и сам инстинктивно избегаю такого поведения.

То есть для меня есть большая разница между вниманием, которое ты получаешь как артист на сцене, и вниманием, которое получаешь как человек в повседневной жизни. На сцене я выполняю свою работу, к которой привык с детства. А вне сцены остаюсь тем же застенчивым интровертом, которому немного неловко, когда к нему подходят незнакомые люди.

Ты неоднократно говорил, что тебе нравится жить в селе. Что дает тебе сельская жизнь такого, чего ты не находишь в Киеве? И насколько сильно за это время изменился твой собственный быт?

Больше всего в городской жизни я ненавижу утро понедельника. Когда после выходных уже в шесть-семь утра ощущаешь всю эту суету: троллейбусы, автобусы, люди куда-то бегут, спешат, бесконечный хасл, раш. Меня это страшно кумарит.

А в селе ты просыпаешься, смотришь в окно, а там снежинки тихонько падают тебе во двор. И ты совсем иначе начинаешь свой день. Гораздо спокойнее входишь в рабочий ритм.

Ты можешь сразу выйти на пробежку, позаниматься на спортивной площадке, которая расположена не посреди какого-то жилого комплекса, а на стадионе возле леса. Можешь пойти насобирать грибов и тут же их пожарить.

Вокруг тебя куча пространства. Хочешь — идешь на пруд, хочешь — к реке, хочешь — гуляешь по лесу или лугам. А куда ты пойдешь на Оболони? Ну, пойдешь, конечно, в парк погулять, но это все равно совсем не то.

Еще одно огромное преимущество — отсутствие шума. А сейчас, во время постоянных обстрелов, в селе я еще и чувствую себя гораздо безопаснее.

И еще, возвращаясь к предыдущему вопросу, здесь гораздо меньше контактов с людьми. А для меня это очень важно. Потому что все эти ежедневные контакты — в лифте, магазине, общественном транспорте — на самом деле истощают. А в селе этого гораздо меньше.

Здесь время идет медленнее, жизнь какая-то размеренная, и даже дышится легче.

Я вообще совсем не урбанист. Не люблю города. Вообще никак.

Какие необычные подарки вы получали на концертах и что потом происходит с такими вещами?

Я уже упоминал в одном из предыдущих ответов, что нам постоянно дарят какие-то портреты, самодельные вещи, иногда бросают на сцену лифчики. С одной стороны, ничего необычного, а с другой — каждая такая вещь по-своему уникальный артефакт.

Это может быть какая-то тарелочка, расписанная акриловыми красками, с нашими лицами. Или нарисованные фанатами портреты, какие-то самодельные сувениры. Все это мы забираем с собой и храним на студии.

А вот чтобы вспомнить что-то такое, от чего мы просто охуели, — даже не знаю. Трудно выделить какой-то один подарок. Еще нас постоянно куда-то приглашают потусить после концертов. Но мы, конечно, никуда не ходим, потому что нам это не к лицу.

Несказанное останется несказанным. Пусть так и будет.

Во время американского тура вы побывали во многих городах. Что в США оказалось совсем не таким, каким ты представлял себе до этой поездки?

Наш американский тур проходил примерно три года назад. И первое, что меня тогда удивило, — это Лос-Анджелес. Город, который мы привыкли видеть в фильмах, совсем не такой, как в реальной жизни. Он какой-то страшно запуканный.

А в целом США меня ничем особенно не впечатлили. Наверное, потому, что я уже бывал там раньше, так что какого-то вау-эффекта не было. Штаты как Штаты, Канада как Канада.

Больше всего мне понравился Сиэтл. Там очень классно природа интегрирована в городское пространство. Довольно суровая погода, огромные могучие деревья, какая-то особая атмосфера. Почему-то именно этот город запомнился больше всего.

А вот что нас действительно шокировало, так это Ванкувер. Мы попали в район, где прямо посреди города огромное количество людей с тяжелой наркотической зависимостью. Люди лежат прямо на улицах, застывают в каких-то неестественных позах, находятся в состоянии сильного наркотического опьянения. И все это на фоне фентанилового кризиса, о масштабах которого мы в Украине, мне кажется, знаем очень мало.

Мы все были напуганы этой картиной. Ты буквально своими глазами видишь настоящую наркотическую эпидемию посреди большого города. У нас ничего подобного в таких масштабах я не видел. И тогда понимаешь, что далеко не все там так зашибись, как может казаться со стороны. Хотя, в конце концов, нигде не все зашибись.

Но жить в США я вообще не хотел бы. Там совершенно другие правила, другие люди, другая культура взаимодействия между людьми. Мне все это не очень близко, и я не хотел бы тратить свою жизнь на то, чтобы привыкать к этим правилам и приспосабливаться к ним.

Европа мне гораздо ближе. Мы там бываем чаще, и многие города мне нравятся намного больше. Например, Испания, Прага, где у нас всегда классно проходят концерты. От Амстердама вообще все в восторге, хотя лично мне он почему-то не заходит.

Но в целом, когда путешествуешь по разным странам, все больше понимаешь одну вещь. Как бы пафосно это ни звучало, но нигде, кроме Украины, я жить не хочу.

Потому что, когда видишь мир, начинаешь замечать, сколько вещей у нас на самом деле сделано лучше и сколько всего у нас функционирует лучше. Украина для меня — это вообще страна мечты. Просто нужно, чтобы некоторые долбоёбстеры нам не мешали.

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