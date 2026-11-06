На национальный отбор «Евровидение-2027» поступило почти вдвое меньше заявок, чем в прошлом году

«Общественное вещание получило 217 заявок на участие в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение — 2027». За период приема заявок, который длился с 15 сентября по 2 ноября 2026 года включительно на сайте eurovision.ua, поступили заявки от 201 артиста», — говорится в сообщении «Суспильного».

Отмечается, что на национальный отбор-2027 подали заявки 153 сольных исполнителя и 48 групп, а также в списке заявок — 8 музыкантов, которые были участниками национальных отборов на «Евровидение» в разные годы. Кроме того, заявки подали не только украинцы, но и артисты из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Далее, по результатам предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участвовать в национальном отборе; им предложат заключить договор с «Суспильным» до 24 ноября.

Участники лонг-листа должны будут пройти прослушивание с участием музыкального продюсера Дмитрия Шурова, в котором обязательно личное присутствие.

«На фоне сгенерированных ИИ бэк-вокалов и оркестров ещё самобытнее зазвучали песни, к созданию которых приложили руку многочисленные музыканты. На этапе лонг-листа мы будем вместе дорабатывать песни так, чтобы они соответствовали уровню и правилам большого финала «Евровидения», — цитирует продюсера телеканал.

Позже среди участников лонг-листа, которые не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит ещё одного участника финала.

Победителя национального отбора выберут в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.

Источник: Суспильне