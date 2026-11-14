Мы привыкли к быстрому контенту: коротким текстам и видео в социальных сетях. На этом фоне объёмные книги кажутся настоящим вызовом. Они требуют больше времени, большей концентрации внимания и упорства. Однако именно такие тексты литературоведы считают самыми интересными, поскольку они способны изменить саму форму повествования и показывают, что можно делать со словом, временем и памятью. А читатели, которые их преодолевают, нередко говорят, что после этого по-другому смотрят и на обычные книги, и на свою жизнь в целом.

Но такие фолианты просто больше пугают своим объемом и обещанной сложностью. Их вполне реально и можно прочитать, но будьте готовы проявить недюжинную настойчивость и сосредоточенность. Сложная книга — это текст, который меняет само представление о том, что такое чтение. К таким романам возвращаются десятилетиями.

Какие именно тексты считаются самыми сложными, о чем они и стоит ли за них браться? Издание UA.News собрало ТОП-7 самых сложных художественных книг в мире, которые бросают вызов даже опытным читателям. Подробнее — в нашем материале.

«Улисс»

Автор: Джеймс Джойс

Жанр: модернистский роман

Всё, что происходит в этом романе объёмом более 700 страниц, укладывается в одни сутки. 16 июня 1904 года в Дублине рекламный агент Леопольд Блум обедает, ходит на похороны, думает о жене и утраченном доме. В тот же день молодой преподаватель Стивен Дедалус пытается найти себя. Ничего эпического, казалось бы, не происходит.

Книга вышла в Париже в 1922 году после примерно семи лет работы. Автор считал Блума единственным по-настоящему всесторонним героем мировой литературы. А день 16 июня выбран не случайно. По известной истории, именно тогда Джойс впервые пошёл на свидание с будущей женой Норой.

Сложность «Улисса» заключается в том, что каждый эпизод написан в иной манере: то это поток мыслей героя, то газетные заголовки, то разговор в форме вопросов и ответов. Текст насыщен отсылками к Гомеру, Шекспиру, католической литургии и ирландской истории, и без комментариев часть этого текста просто физически невозможно понять. Книга завершается монологом, в котором почти нет знаков препинания.



«В поисках утраченного времени»



Автор: Марсель Пруст

Жанр: роман-эпопея, психологическая проза

Роман, рассказывающий о времени и о том, кто пытается его измерить. Марсель Пруст в последние годы жизни почти не выходил из своей парижской квартиры и работал над произведением, которое в итоге попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный роман в мире. Только представьте: семь томов, более четырёх тысяч страниц, свыше 200 персонажей. Первый том в 1913 году Пруст издал за свой счёт, поскольку издатели постоянно отказывали ему. Последние три тома автор не успел довести до окончательного вида. После его смерти в 1922 году книги готовил к печати брат писателя, а вся серия вышла полностью только в 1927 году.

Центральная идея книги — «бессознательная память»: термин, который Пруст сам и придумал. Прошлое не открывается по приказу или желанию, для этого нужен какой-то триггер (звук, запах, вкус), который погрузит в воспоминания. И таким триггером в начале эпопеи становится вкус печенья «Мадлен», размоченного в липовом чае. Это становится такой движущей силой воспоминаний, что перед нами раскрывается целое детство героя в городке Комбре. Один вкус возвращает забытый мир парижских салонов, любви и ревности.

Сложность здесь заключается в масштабе и темпе. Автор настолько подробно описывает ощущения, что не каждый выдержит такой поток воспоминаний и описаний. События почти не движутся вперёд, а повествование плывёт по ассоциациям. Отдельные предложения растягиваются на целые страницы (!), а одно из них в начале первого тома насчитывает почти 600 слов. Однако этот цикл с лёгкостью сможет «заземлить» и даже успокоить вдумчивого читателя.



«Радуга притяжения»



Автор: Томас Пинчон

Жанр: постмодернизм, сатира, энциклопедический роман

Лондон, 1944 год. Немецкие ракеты V-2 летят быстрее звука, поэтому сначала слышны взрывы, а уже потом свист. Американский лейтенант Тайрон Словтроп замечает странную вещь: места его любовных приключений, похоже, совпадают с местами ракетных ударов. Далее начинается паранойя на сотни страниц: шпионы, учёные, заговоры, песни и даже самосознательная электрическая лампочка по имени Байрон.

Для литературоведения этот роман стал поводом для создания новой категории. Эдвард Мендельсон назвал его «энциклопедическим повествованием» и поставил в один ряд с «Божественной комедией» Данте, «Дон Кихотом» Сервантеса, «Фаустом» Гете и «Моби Диком» Мелвилла. Эти книги, по его мнению, пытаются вместить в себя знания целой культуры. Именно с этой книги, вышедшей в марте 1973 года, начался один из самых известных скандалов в истории литературных премий: жюри Пулитцеровской премии единогласно рекомендовало её, но совет отклонил решение, назвав произведение нечитабельным и непристойным. В 1974 году премию за художественную прозу никому не присудили.

Но почему это произведение охарактеризовали как недостойное премии? Скорее всего, из-за самого масштаба произведения и несдержанности автора в высказываниях. Роман насчитывает около 760 страниц и населен сотнями персонажей, а жанры в нем меняются на ходу: комедия, шпионская история, наука, история, мюзикл. Главной сюжетной линии же почти нет.



«Бесконечная шутка»

Автор: Дэвид Фостер Уоллес

Жанр: постмодернизм, трагикомедия

Уоллес начал работу над ней в период с 1986 по 1989 год, а издал в 1996 году в возрасте 33 лет, согласившись сократить рукопись примерно на 250 страниц. Книга насчитывает 1079 страниц, из которых около 96 занимают 388 примечаний в конце, некоторые из них имеют собственные сноски. Сюжет состоит из нескольких переплетенных линий, события излагаются не в хронологическом порядке, а ответы на вопросы, заданные на первых страницах, появляются лишь спустя сотни страниц. Несмотря на объем, это очень смешная и в то же время очень грустная книга. Книга входит в список лучших англоязычных романов 1923–2005 годов, а тираж превысил миллион экземпляров. Не обязательно понимать всё, что там происходит. Лучше всего просто поддаться юмору.

События книги разворачиваются в Северной Америке будущего, где годы носят имена корпоративных спонсоров. Герои живут в двух местах: теннисной академии и реабилитационном центре для зависимых. А вокруг кружится история загадочного фильма, настолько увлекательного, что зритель теряет интерес ко всему остальному. Если обобщить, это роман о зависимости от развлечений, наркотиков, спорта и внимания.



«Игра в классики»

Автор: Хулио Кортасар

Жанр: антироман, экспериментальная проза

Это история аргентинца Орасио Оливейры. Он живёт в Париже, любит загадочную Магу, а затем возвращается в Буэнос-Айрес. В центре сюжета — поиски себя, бесконечные разговоры с друзьями, музыка, философия и внутренний хаос, где любовь и одиночество переплетены воедино.

Книга начинается с «Таблицы инструкций» и предлагает два способа чтения. Первый: от главы 1 до 56, после чего можно спокойно остановиться. Второй: «прыгать» по всем 155 главам, начиная с 73-го, и этот маршрут заканчивается бесконечным циклом между главами 58 и 131. Последние 99 глав автор назвал «необязательными», но именно в них спрятаны ответы на вопросы из первых частей. Текст фрагментарный, его герой пишет потоком мыслей, и правильного способа чтения не существует.

Кортасар назвал книгу «контрроманом» и задумывал, чтобы эту книгу не просто читали, а чтобы читатель создавал её вместе с ним. Английский перевод Грегори Рабасси разделил первую Национальную книжную премию США в категории перевода. Это роман-игра, что уже само по себе необычно и интересно.



«Человек без свойств»



Автор: Роберт Музиль

Жанр: философский роман, модернизм

Вена, август 1913 года. Империя готовится отметить семидесятилетие правления Франца Иосифа, и для этого создают «Параллельную акцию»: комитет, который должен придумать мероприятие, достойное этой даты. Страну Музиль в шутку называет Каканией (от «императорская и королевская»). Сквозь это общество проходит тридцатидвухлетний математик Ульрих, «человек без свойств», и он наблюдает, как мир, верящий в собственную стабильность, приближается к катастрофе.

Сюжет постоянно перетекает в размышления о психологии, философии, политике и истории, которые критики сравнивают с самостоятельными теориями. Музиль, по его словам в интервью 1926 года, стремился к «интеллектуальному овладению миром». Автор писал книгу около 20 лет, однако она так и осталась незавершённой. Автор умер в 1942 году. Основной текст насчитывает около 1130 страниц, а в полном английском издании 1995 года с посмертными материалами — даже целых 1774. Только представьте себе этот масштаб!

«Шум и ярость»

Автор: Уильям Фолкнер

Жанр: модернизм, южная готика

Это история упадка аристократической семьи Компсонов в штате Миссисипи. В центре всего — Кэдди: девушка, которую братья любят и ненавидят по-разному. Книга состоит из четырёх частей, и каждая принадлежит другому рассказчику: Бенджи, Квентину, Джейсону, а в финале повествование ведёт сам автор. Первая часть датирована 7 апреля 1928 года и принадлежит Бенджи, 33-летнему мужчине с умственными ограничениями. Он не различает «тогда» и «сейчас», поэтому читатель без предупреждения перескакивает между этими эпохами. Автор обозначал эти переходы курсивом и даже хотел печатать разные временные отрезки чернилами разных цветов, но издатели отказались. Сама Кэдди ни в одной главе не выступает рассказчиком: о ней рассказывают братья, а хронологию событий читатель складывает сам из фрагментов повествования.



В 1929 году рецензенты разделились на два лагеря: одни считали книгу уникальной и выдающейся, другие — нарочито мрачной и местами запутанной. Сам Фолкнер любил её больше всего, называл самой блестящей неудачей и говорил, что Кэдди была его сердечной любимицей. Можно подойти к книге и читать её как некое расследование, ведь каждый из братьев видит правду по-своему, и истинную картину приходится складывать самому.

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