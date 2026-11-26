Актриса Наталья Денисенко рассказала о ревности в отношениях со своим мужем Юрием Ярошенко. По её словам, чувство ревности присутствует у обоих, несмотря на доверие и сильные чувства.

Денисенко отметила, что муж не даёт ей поводов для сомнений, ведь уделяет ей достаточно внимания. В то же время Юрий ревнует актрису, поскольку, по его мнению, другие мужчины могут стремиться привлечь её внимание.

Сама Наталька также призналась, что ревнует мужа из-за его харизмы и привлекательности. По словам актрисы, Юрий довольно скромен, однако даже без особых усилий привлекает внимание женщин.

«Он довольно скромный, может просто стоять, а все женщины уже: „Добрый день!“ — и тянутся к нему», — рассказала Денисенко.

Актриса считает легкую ревность вполне естественной, объясняя её желанием сохранить особую эмоциональную близость с любимым человеком.

«Когда не хочется делиться любимым человеком ни с кем — не только физически, но и в эмоциональном плане — мне кажется, это естественно для человеческой души. Мы все стремимся к близости, поэтому не хотим делить её с другими», — отметила Наталья.

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