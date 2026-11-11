Netflix опубликовал первые кадры из финального сезона сериала «Эмили в Париже»

Стриминговая платформа Netflix обнародовала первый тизер шестого сезона сериала «Эмили в Париже», который станет финальным. Премьера заключительной части истории с Лили Коллинз в главной роли запланирована на 24 декабря.

В видео зрителям напомнили о самых ярких моментах предыдущих сезонов и приключениях Эмили Купер и её подруги Минди Чен, которую играет Эшли Парк. Помимо знакомых кадров, в тизере появились новые сцены, в частности путешествие героинь в Грецию.

По сюжету, в финальном сезоне Эмили предстоит принять важные решения, касающиеся карьеры и личной жизни. Из-за трудностей на работе и перемен в отношениях она начнет задумываться, где хочет строить свое будущее.

К своим ролям в финальном сезоне также вернутся Люсьен Лависконт (Альфи), Бруно Гуэри (Люк), Самюэль Арнольд (Жюльен) и Уильям Абади (Антуан). Среди актёров будет и Минни Драйвер, которая сыграет принцессу Джейн.

Напомним, в конце пятого сезона Эмили рассталась со своим итальянским возлюбленным Марчелло, которого сыграл Эудженио Франческини. До этого героиня переехала в Рим, чтобы попытаться развивать их отношения.

Создатель сериала Даррен Стар ранее рассказал, что шестой сезон охватит несколько европейских локаций. Особое внимание команда уделила Греции.

«В этом сезоне мы побывали в нескольких местах, и Греция была одной из стран, которую мы очень хотели показать во всей красе. В этом и заключается часть привлекательности Европы: ты всегда недалеко от другого необычного места, новой культуры или приключения», — отметил он.

По словам Стара, он стремился к тому, чтобы зрители чувствовали себя участниками путешествий Эмили.

Сериал «Эмили в Париже» выходит на Netflix с 2020 года. Его сюжет рассказывает об американке, которая переезжает во французскую столицу, чтобы работать в маркетинговой компании, и пытается совмещать карьеру, дружбу и романтические отношения.

Источник: People.

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