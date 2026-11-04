Ноа Уайли рассказал, как в детстве Эдди Мерфи отказал ему в автографе и обругал его

Актёр Ноа Уайли в подкасте Good Hang вспомнил, как в девятилетнем возрасте подошёл к своему кумиру Эдди Мерфи с просьбой о автографе, однако тот грубо отказал ребёнку.

По словам звезды сериала «Скорая помощь», этот досадный случай научил его всегда давать автографы маленьким поклонникам. Спустя более сорока лет дочь Уайли подарила отцу распечатанную фотографию Мерфи с собственноручно сделанной поддельной подписью от имени комика, которую актер хранит в рамке в своем кабинете.

Источник: Entertainment Weekly.

Американский актёр Ноа Уайли, известный по медицинским драмам «Скорая помощь» и «Питт», стал обладателем титула «Самый сексуальный мужчина мира» по версии журнала People. Сначала 55-летний артист даже не поверил в эту новость и подумал, что кто-то решил подшутить над ним. Принять почетное звание ему помогла жена Сара.

Напомним, американский актёр Эндрю Шу, который приобрел популярность благодаря роли Билли Кэмпбелла в сериале «Район Мелроуз», готовится к свадьбе. Его избранницей стала 49-летняя Мерили Фибиг, адвокат, специализирующаяся на иммиграционных вопросах.

Американскую актрису Сельму Блэр 12 октября арестовали в аэропорту Нью-Йорка после инцидента на борту самолета. По данным СМИ, во время полёта она напала на двух бортпроводников и пыталась открыть двери самолёта.

Читай нас в