Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская писательница

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала канадская писательница Энн Карсон.

Писательницу отметили «за её смелое и изобретательное творчество, которое, в игровом диалоге с классической традицией, создало новые формы для современной литературы».

В комитете отмечают, что Карсон на протяжении всей карьеры совмещала написание стихов с переводческой работой и преподаванием в различных университетах. Для Карсон важна этимология слов: она сама называла это отправной точкой для своего творчества.

Энн Карсон была одной из фавориток букмекеров.

Что известно о лауреате

Творчество 76-летней канадской писательницы Энн Карсон тесно связано с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией. Её самая известная книга — роман в стихах «Автобиография Реда» (Autobiography of Red, 1998), который переосмысливает древнегреческий миф о Герионе и Геракле.

Вскоре «Автобиография Реда» будет переведена на украинский язык — книгу опубликует издательство «Грушка». Это первое произведение Энн Карсон, которое выйдет на украинском языке.

Что известно о Нобелевской премии по литературе

Премию по литературе вручают с 1901 года, тогда также присуждались награды в области физики, химии, физиологии и медицины.

Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал французский поэт Рене Сюлли-Прюдом — за «признание поэтической композиции, свидетельствующей о возвышенном идеализме, художественном совершенстве и редком сочетании сердечности и разума».

Первой лауреаткой стала шведская писательница Сельма Лагерлеф, удостоенная премии в 1909 году. Из 121 лауреата премии 103 — мужчины, а 18 — женщины, что составляет 14,3 % от общего числа.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награда присуждается человеку, создавшему «наиболее выдающиеся произведения в области идеализма». Рассматриваются только те произведения, которые были созданы за год до вручения премии.

Победителя определяет Нобелевский комитет Шведской академии, состоящий из четырёх или пяти человек — шведских писателей, поэтов, учёных и историков, которых избирают сроком на три года.

А вот номинировать на премию могут как члены академии, так и другие учреждения аналогичного характера. А также:

профессора литературы и филологических наук;

победители предыдущих номинаций;

президенты ассоциаций, ответственные за литературное творчество в стране.

Личности кандидатов засекречиваются на 50 лет, поэтому их имена всегда являются предметом слухов. Кроме того, выдвигать на премию можно только живых деятелей.

Об этом Нобелевский комитет сообщил 8 октября.

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