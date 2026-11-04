Новый роман Илариона Павлюка был продан на аукционе за более чем 100 тыс. грн

Во время концерта группы «Курган & Agregat» в Житомире 1 ноября разыграли два экземпляра еще не вышедшей книги писателя Илариона Павлюка.

За них заплатили 58 и 50 тысяч гривен. Все средства, вырученные от аукциона, будут переданы на нужды ВСУ.

Новый роман будет называться «Что-то не так с Элайзой». По словам автора, это научная фантастика, над которой он работал около года во время службы в армии.

Для благотворительных аукционов было изготовлено 30 пронумерованных экземпляров. Официальная дата выхода книги и начало продаж пока не объявлены.

Источник: Читомо

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