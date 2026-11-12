Объявлен длинный список претендентов на Шевченковскую премию 2027 года
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал длинный список номинантов на соискание премии в 2027 году, в который вошли 110 произведений в 14 номинациях. В этом году перечень категорий пополнился новой номинацией — «Архитектурное искусство».
В категории «Музыкальное искусство» представлены певец Филипп Коляденко с альбомом «ПАМИНА», исполнитель KHAYAT (Андрей Хайат) с мини-альбомом «Триптих» и музыкант Святослав Вакарчук за авторскую музыку и аранжировки украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай». В номинации «Концертно-исполнительское искусство» будет соревноваться певица Ирина Федишин с циклом песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026), а Тина Кароль номинирована в категории «Творческое кураторство культурно-художественных проектов» за проект «Дом звукозаписи — 2 сезон».
Кроме того, в лонг-лист вошли писатели Артур Дронь, Василий Шкляр и Павел Вышебаба, режиссёры Дмитрий Сухолиткий-Собчук и Тарас Томенко, а также фотографы Константин и Влада Либеровы. Церемонию награждения лауреатов планируют провести 9 марта 2027 года — в день рождения Тараса Шевченко.
В целом длинный список номинантов выглядит следующим образом:
«Музыкальное искусство»
- Вакарчук Святослав — авторская музыка, композиторская обработка и аранжировка украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай» по историческому роману в стихах Лины Костенко.
- Зубицкий Владимир — народная симфония единства «Земля моя» для хора, солистов, симфонического оркестра на народные тексты и стихи Максима Рыльского.
- Ильницкая Елена – симфоническое произведение «К Победе».
- Коляденко Филипп – музыкальный альбом «Памина».
- Крепак Константин – художественные проекты «Кобзарские вечера» и вокально-хоровое произведение на слова автора «Монолог Кобзаря».
- Сидоренко Любава – аудиовизуальная электроакустическая поэма «Солярис» для сопрано, инструментального ансамбля, пластической группы и электроники.
- Хаят Андрей (Khayat) – мини-альбом «Триптих».
«Концертно-исполнительское искусство
- Громов Евгений – цикл из 20 монографических концертов-исследований фортепианного наследия Валентина Сильвестрова в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, виниловое издание антологии «Moments of Silvertones».
- Кулик Елена, Матейко Любомир, Журавчак Александр, Мельник Александр – музыкальный фильм-концерт «Днепровская сага» по стихам Тараса Шевченко.
- Плиш Богдан – оперы «Литовцы» А. Понкьелли, «Трубадур» Дж. Верди, «Летучий голландец» и «Леонгрин» Р. Вагнера, «Триумфы» К. Орфа; концертные программы «Credo» К. Пендерецкого, «Военный реквием» Б. Бриттена, «Кантата военного времени» Й. Видманна, Stabbat Mater, Te Deum из «Четырёх духовных песен» Дж. Верди, Magnificat А. Вивальди.
- Пономарчук Наталья – концертное исполнение и запись полного цикла камерных симфоний Евгения Станковича «Dictum» (2025); цикл авторских концертов украинских композиторов «Современное и вневременное», реализованные Киевским камерным оркестром Национальной филармонии Украины.
- Човник Ирина (Ирина Федишин) – концертно-исполнительский художественный цикл песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026).
«Театральное искусство»
- Блиндар Иван, Панас Олег, Комановская Ольга, Левченко Надежда, Стопник Мария – драма-песня «Маруся Чурай» Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
- Голенко Максим, Павлюк Илларион, Доричевский Алексей, Ясинская Мария, Березовый Руслан – спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.
- Дзуринец Рудольф — роль Эрика Ларгена в спектакле «Загадочные вариации» Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев.
- Качанов Петр, Тодорюк Дмитрий – рок-опера «Патриот».
- Книга Александр, Швец Оксана, Резниченко Евгений, Рыдванецкая Наталья, Пономарев Алексей – спектакль «Д.И.М.» Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени М. Кулиша.
- Семёшкина Ольга, Сеитаблаев Ахтем – спектакль «Энеида» Театра ветеранов.
«Киноискусство»
- Дунай Юрий – полнометражный художественный фильм «Уставшие».
- Моисеев Дмитрий, Ильков Вадим – полнометражный художественный фильм «Серые пчелы».
- Сухолиткий-Собчук Дмитрий – полнометражный художественный фильм «Памфир».
- Ткаченко Александр, Докунов Дмитрий – документальный фильм «Где всё исчезает».
- Томенко Тарас – полнометражный художественный фильм «Дом «Слово». Бесконечный роман».
«Проза»
- Грешко Юрий – исторический роман «Преторианцы Антонивецкой республики».
- Даниленко Владимир – роман «Та, что держит небо».
- Дейнегина Татьяна – роман «Аглофабрика».
- Дронь Артур – сборник короткой прозы «Хемингуэй ничего не знает».
- Иванина Василий – исторические романы о семье Разумовских «Поцелованные Богом».
- Канунникова Юлия (Юлия Кан) – аллегорический роман-путешествие «Шире открывай глаза».
- Кузан Татьяна (Таня Пьянкова) – роман «Век красных муравьёв».
- Лищенко Анатолий – исторический роман-эпопея, трилогия «Они боролись за свободу».
- Махно Василий – роман «Ангел и осёл. Со стихами об огне и воде».
- Никитенко Владимир – книга «Лига последней соломинки».
- Сарнацкая Алина – роман «С.К.А.М.».
- Сидоржевский Михаил – роман-эссе «Земля гнева».
- Фролов Андрей – сказка «Волшебный гиацинт».
- Черепанов Сергей – повесть «Рыба моей мечты».
- Шкляр Василий – роман «Заячий костел».
«Поэзия»
- Антощак Николай – сборник стихов «Колокольня в ущелье».
- Бережный Иван – сборник стихов «Новая норма».
- Белоус Мария (Мария Людкевич) – сборник стихов «У Божьих ворот».
- Бутенко Анатолий – сборник стихов «Сила любви».
- Вышебаба Павел – сборник стихов «Маргиналии».
- Гуменюк Борис – сборник стихов «Четвертая волна: стихи с войны».
- Жайворон Михаил – сборник стихов «По лезвию травы».
- Короненко-Слабошпицкая Светлана (Короненко Светлана) – сборник стихов «Мой мраморный муар».
- Крук Галина – сборник стихов «Происходит и не прекращается. Новые и избранные стихи».
- Кухарук Роман – сборник стихов «В начале весны падолиста».
- Лябига Роман – роман в стихах «Любовь и власть» и поэтический альбом «Рок-н-стихи».
- Мордатенко Константин – сборник стихов «Сволоки натощак».
- Никитина Антонина (Антонина Листопад) – сборник стихов «Не трогай мою землю, ибо она священна».
- Олийник Владимир – сборник стихов «Плач соловья».
- Олифиров Виктор – сборник стихов «Прометеи-2».
- Падалко Александр – сборник стихов «Сквозь камень».
- Ржепецкий Леонид – сборник стихов «Летопись несокрушимого края».
- Тимчук Владимир – сборник стихов «От света к свету».
«Литературоведение и искусствоведение»
- Боронь Александр – книга «Исследования творчества Шевченко: сборник очерков, статей и комментариев».
- Иванишин Петр – произведение «Убить дракона: московский миф и его ликвидация: размышления».
- Марчук Людмила – книга «Теодозия Бриж: скульптор и скульптура в контексте эпохи».
- Мосенкис Юрий, Коляденко Дмитрий – серия книг «Рождение Украины» (6 книг).
- Неборак Виктор – книга «Перечитанная „Энеида“: попытка смыслового прочтения „Энеиды“ Ивана Котляревского на фоне сопоставления её с „Энеидой“ Вергилия».
- Полищук Владимир – книга «Литературная энциклопедия Черкасской области» в 3 томах.
- Пучков Андрей – книга «Украинский архитектурный стиль: видения, формы, века».
- Роготченко Алексей – книга «Шестьдесят тоталитарных лет: изобразительное искусство Украины».
- Сидоренко Ярослав – «Украинско-английский словарь шрифтом Брайля: 500 самых важных слов».
- Славинский (Славинский) Николай – книга «Лицом к лицу с гением. Тарас Шевченко: вчера, сегодня, завтра».
- Соболь Валентина – книги «Диалог с миром, длившейся три столетия. Дневник Филиппа Орлика 1724 года», Filip Orlik s jego Diariusz.
«Публицистика и журналистика»
- Воробьева Ольга – книга «Непокоренный Ирпень».
- Вятрович Владимир – книга «Генерал Кук. Биография поколения УПА».
- Жадько Виктор – публицистическо-документальное издание «Незабытые. Украинский пантеон» в трёх книгах.
- Миский Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркин Дмитрий – книга «Украинское радио. История бурного века».
- Романчук Олег – книга «Матрица победы».
- Соколенко Наталья, Стуканов Сергей – мультиплатформенный проект «Отцы-основатели» Украинского радио и Общественного вещания.
- Титова Алина – книга «Несокрушимые и непокоренные. Николаев – город героев».
- Цаплиенко Андрей – «Фронт» – цикл публицистических сюжетов.
- Шибалов Евгений – книга «Игра чисел. Выжить ради любви».
- Шкулипа Анатолий – художественно-публицистический роман «На бархатной паутинке, или Мужчины тоже умеют любить».
«Визуальные искусства»
- Михальчук Вадим – живописный цикл «Казак Мамай – непобедимый воин».
- Непомнящий Владимир – лирично-поэтические живописные и графические основные произведения из цикла работ 2024–2026 годов «Украина живёт в песнях и картинах», «По призванию жизни», «Наша Украина»: работы «У родного дома», «Цветущая усадьба И. Ю. Репина», «Несокрушимый символ Украины!».
- Рябченко Степан — серии «Бродячее облако», «Виртуальные ландшафты», «Виртуальный сад», «Время цветения», «Виртуальные вирусы», «Посвящение пауку», «Метаморфозы», «Чёрная сказка».
- Сукач Светлана – монументально-декоративный ансамбль «Приморский дом: искусство метаисторической памяти и стратегия ревитализации общин».
- Федирко Анатолий – художественный проект «Арт-фабрика им. проф. К. Малевича-II», серия работ 2021–2026.
«Архитектурное искусство»
- Аранчий Дмитрий – архитектурно-ландшафтное произведение «Знаковый Гай».
- Дербин Сергей – Национальное военное мемориальное кладбище (1-й пусковой комплекс I очереди).
- Искиердо Анна, Мятко Максим – «Horizons – архитектура новых горизонтов: от переосмысления наследия к созданию культурного пространства».
- Искиердо Анна – семейный дом «Дача».
«Фотоискусство»
- Билак Юрий-Богдан – фотопроект «Рассвет».
- Дорогович Михаил – фотохудожественное произведение «Неутраченное».
- Кочетова Юлия – фотопроект «Война – это личное».
- Краснощок Владислав – фотокнига «Документация войны».
- Либеров Константин, Либерова Влада – фотокнига «Глаза войны».
- Лукацкий Ефрем – фотопроект «Украина. Сквозь объектив истории».
- Петрасюк Олег – фотовыставка «Часов Яр. Огнеупорные».
- Чорная Оксана – фотокнига «Журнал боевых действий».
«Декоративно-прикладное искусство»
- Гончарук Нина – серия живописных произведений «Большие маки», «Вместе», «Война», «Золотое поле», «Кафедральный собор» (многослойная вышивка).
- Сташук Зоя – художественный проект «Золотая нить народного искусства: украинская писанка».
«Дизайн»
- Дерман Лиля – фес, традиционный крымскотатарский женский головной убор.
- Руденко Тарас – мемориал павшим бойцам 116-й бригады ТРО.
- Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей (художники группы «Арттриум») – подборка памятных и коллекционных монет, выпущенных Национальным банком Украины, посвященная военной и патриотической тематике.
- Фролов Иван – серия «Украина на мировой арене. Авторские костюмы как искусство культурной репрезентации».
- Якуша Виктория — коллекция ваз «Тиара».
«Творческое кураторство культурно-художественных проектов»
- Безрукий Владимир, Фетисова Елена – цикл выставок живописи «Цвета стойкости. Уцелевшие из пламени».
- Береговская Кристина, Шиленко Юлия – выставочный проект «ОН: Тарас Шевченко. Художник».
- Воронюк Леся, Ткачук Александр – проект «Всемирный день вышиванки» (2022–2025).
- Кароль Тина – культурно-художественный проект «Дом звукозаписи – 2-й сезон».
- Корсак Виктор, Корсак Леся – цикл культурно-художественных проектов «МСУМК. Пространство свободы» (2022 – продолжается).
- Либкинд Екатерина, Живкова Елена, Новикова Ольга, Носко Ольга, Побережский Максим – кураторско-художественный проект «Тем временем в Доме Ханенко».
- Малих Ксения, Марущак Леонид, Химей Екатерина, Козаченко Иванна, Билас Марта – культурно-художественный проект «Гарантии безопасности».
- Мельник Ольга, Найдух Юлия, Гуевская Валерия, Диптан Сергей – выставочный проект «Василий Стус. Пока мы здесь, всё будет хорошо».
- Федоришин Василий, Борденюк Сергей, Гнатюк Анатолий — культурно-художественный проект «Чернобыль — молодежь будет помнить».
Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Соответствующий указ № 586/2026 уже вступил в силу.
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил литературно-художественные произведения, которые примут участие в заключительном туре конкурса.