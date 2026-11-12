Объявлен длинный список претендентов на Шевченковскую премию 2027 года

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал длинный список номинантов на соискание премии в 2027 году, в который вошли 110 произведений в 14 номинациях. В этом году перечень категорий пополнился новой номинацией — «Архитектурное искусство».

В категории «Музыкальное искусство» представлены певец Филипп Коляденко с альбомом «ПАМИНА», исполнитель KHAYAT (Андрей Хайат) с мини-альбомом «Триптих» и музыкант Святослав Вакарчук за авторскую музыку и аранжировки украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай». В номинации «Концертно-исполнительское искусство» будет соревноваться певица Ирина Федишин с циклом песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026), а Тина Кароль номинирована в категории «Творческое кураторство культурно-художественных проектов» за проект «Дом звукозаписи — 2 сезон».

Кроме того, в лонг-лист вошли писатели Артур Дронь, Василий Шкляр и Павел Вышебаба, режиссёры Дмитрий Сухолиткий-Собчук и Тарас Томенко, а также фотографы Константин и Влада Либеровы. Церемонию награждения лауреатов планируют провести 9 марта 2027 года — в день рождения Тараса Шевченко.

В целом длинный список номинантов выглядит следующим образом:

«Музыкальное искусство»

Вакарчук Святослав — авторская музыка, композиторская обработка и аранжировка украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай» по историческому роману в стихах Лины Костенко.

— авторская музыка, композиторская обработка и аранжировка украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай» по историческому роману в стихах Лины Костенко. Зубицкий Владимир — народная симфония единства «Земля моя» для хора, солистов, симфонического оркестра на народные тексты и стихи Максима Рыльского.

Ильницкая Елена – симфоническое произведение «К Победе».

Коляденко Филипп – музыкальный альбом «Памина».

– музыкальный альбом «Памина». Крепак Константин – художественные проекты «Кобзарские вечера» и вокально-хоровое произведение на слова автора «Монолог Кобзаря».

Сидоренко Любава – аудиовизуальная электроакустическая поэма «Солярис» для сопрано, инструментального ансамбля, пластической группы и электроники.

Хаят Андрей (Khayat) – мини-альбом «Триптих».

«Концертно-исполнительское искусство

Громов Евгений – цикл из 20 монографических концертов-исследований фортепианного наследия Валентина Сильвестрова в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, виниловое издание антологии «Moments of Silvertones».

Кулик Елена, Матейко Любомир, Журавчак Александр, Мельник Александр – музыкальный фильм-концерт «Днепровская сага» по стихам Тараса Шевченко.

Плиш Богдан – оперы «Литовцы» А. Понкьелли, «Трубадур» Дж. Верди, «Летучий голландец» и «Леонгрин» Р. Вагнера, «Триумфы» К. Орфа; концертные программы «Credo» К. Пендерецкого, «Военный реквием» Б. Бриттена, «Кантата военного времени» Й. Видманна, Stabbat Mater, Te Deum из «Четырёх духовных песен» Дж. Верди, Magnificat А. Вивальди.

Пономарчук Наталья – концертное исполнение и запись полного цикла камерных симфоний Евгения Станковича «Dictum» (2025); цикл авторских концертов украинских композиторов «Современное и вневременное», реализованные Киевским камерным оркестром Национальной филармонии Украины.

Човник Ирина (Ирина Федишин) – концертно-исполнительский художественный цикл песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026).

«Театральное искусство»

Блиндар Иван, Панас Олег, Комановская Ольга, Левченко Надежда, Стопник Мария – драма-песня «Маруся Чурай» Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Голенко Максим, Павлюк Илларион, Доричевский Алексей, Ясинская Мария, Березовый Руслан – спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.

Дзуринец Рудольф — роль Эрика Ларгена в спектакле «Загадочные вариации» Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев.

Качанов Петр, Тодорюк Дмитрий – рок-опера «Патриот».

Книга Александр, Швец Оксана, Резниченко Евгений, Рыдванецкая Наталья, Пономарев Алексей – спектакль «Д.И.М.» Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени М. Кулиша.

Семёшкина Ольга, Сеитаблаев Ахтем – спектакль «Энеида» Театра ветеранов.

«Киноискусство»

Дунай Юрий – полнометражный художественный фильм «Уставшие».

Моисеев Дмитрий, Ильков Вадим – полнометражный художественный фильм «Серые пчелы».

Сухолиткий-Собчук Дмитрий – полнометражный художественный фильм «Памфир».

Ткаченко Александр, Докунов Дмитрий – документальный фильм «Где всё исчезает».

Томенко Тарас – полнометражный художественный фильм «Дом «Слово». Бесконечный роман».

«Проза»

Грешко Юрий – исторический роман «Преторианцы Антонивецкой республики».

Даниленко Владимир – роман «Та, что держит небо».

Дейнегина Татьяна – роман «Аглофабрика».

Дронь Артур – сборник короткой прозы «Хемингуэй ничего не знает».

– сборник короткой прозы «Хемингуэй ничего не знает». Иванина Василий – исторические романы о семье Разумовских «Поцелованные Богом».

Канунникова Юлия (Юлия Кан) – аллегорический роман-путешествие «Шире открывай глаза».

Кузан Татьяна (Таня Пьянкова) – роман «Век красных муравьёв».

Лищенко Анатолий – исторический роман-эпопея, трилогия «Они боролись за свободу».

Махно Василий – роман «Ангел и осёл. Со стихами об огне и воде».

Никитенко Владимир – книга «Лига последней соломинки».

Сарнацкая Алина – роман «С.К.А.М.».

Сидоржевский Михаил – роман-эссе «Земля гнева».

Фролов Андрей – сказка «Волшебный гиацинт».

Черепанов Сергей – повесть «Рыба моей мечты».

Шкляр Василий – роман «Заячий костел».

«Поэзия»

Антощак Николай – сборник стихов «Колокольня в ущелье».

Бережный Иван – сборник стихов «Новая норма».

Белоус Мария (Мария Людкевич) – сборник стихов «У Божьих ворот».

Бутенко Анатолий – сборник стихов «Сила любви».

Вышебаба Павел – сборник стихов «Маргиналии».

– сборник стихов «Маргиналии». Гуменюк Борис – сборник стихов «Четвертая волна: стихи с войны».

Жайворон Михаил – сборник стихов «По лезвию травы».

Короненко-Слабошпицкая Светлана (Короненко Светлана) – сборник стихов «Мой мраморный муар».

Крук Галина – сборник стихов «Происходит и не прекращается. Новые и избранные стихи».

Кухарук Роман – сборник стихов «В начале весны падолиста».

Лябига Роман – роман в стихах «Любовь и власть» и поэтический альбом «Рок-н-стихи».

Мордатенко Константин – сборник стихов «Сволоки натощак».

Никитина Антонина (Антонина Листопад) – сборник стихов «Не трогай мою землю, ибо она священна».

Олийник Владимир – сборник стихов «Плач соловья».

Олифиров Виктор – сборник стихов «Прометеи-2».

Падалко Александр – сборник стихов «Сквозь камень».

Ржепецкий Леонид – сборник стихов «Летопись несокрушимого края».

Тимчук Владимир – сборник стихов «От света к свету».

«Литературоведение и искусствоведение»

Боронь Александр – книга «Исследования творчества Шевченко: сборник очерков, статей и комментариев».

Иванишин Петр – произведение «Убить дракона: московский миф и его ликвидация: размышления».

Марчук Людмила – книга «Теодозия Бриж: скульптор и скульптура в контексте эпохи».

Мосенкис Юрий, Коляденко Дмитрий – серия книг «Рождение Украины» (6 книг).

Неборак Виктор – книга «Перечитанная „Энеида“: попытка смыслового прочтения „Энеиды“ Ивана Котляревского на фоне сопоставления её с „Энеидой“ Вергилия».

Полищук Владимир – книга «Литературная энциклопедия Черкасской области» в 3 томах.

Пучков Андрей – книга «Украинский архитектурный стиль: видения, формы, века».

Роготченко Алексей – книга «Шестьдесят тоталитарных лет: изобразительное искусство Украины».

Сидоренко Ярослав – «Украинско-английский словарь шрифтом Брайля: 500 самых важных слов».

Славинский (Славинский) Николай – книга «Лицом к лицу с гением. Тарас Шевченко: вчера, сегодня, завтра».

Соболь Валентина – книги «Диалог с миром, длившейся три столетия. Дневник Филиппа Орлика 1724 года», Filip Orlik s jego Diariusz.

«Публицистика и журналистика»

Воробьева Ольга – книга «Непокоренный Ирпень».

Вятрович Владимир – книга «Генерал Кук. Биография поколения УПА».

Жадько Виктор – публицистическо-документальное издание «Незабытые. Украинский пантеон» в трёх книгах.

Миский Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркин Дмитрий – книга «Украинское радио. История бурного века».

Романчук Олег – книга «Матрица победы».

Соколенко Наталья, Стуканов Сергей – мультиплатформенный проект «Отцы-основатели» Украинского радио и Общественного вещания.

Титова Алина – книга «Несокрушимые и непокоренные. Николаев – город героев».

Цаплиенко Андрей – «Фронт» – цикл публицистических сюжетов.

Шибалов Евгений – книга «Игра чисел. Выжить ради любви».

Шкулипа Анатолий – художественно-публицистический роман «На бархатной паутинке, или Мужчины тоже умеют любить».

«Визуальные искусства»

Михальчук Вадим – живописный цикл «Казак Мамай – непобедимый воин».

Непомнящий Владимир – лирично-поэтические живописные и графические основные произведения из цикла работ 2024–2026 годов «Украина живёт в песнях и картинах», «По призванию жизни», «Наша Украина»: работы «У родного дома», «Цветущая усадьба И. Ю. Репина», «Несокрушимый символ Украины!».

Рябченко Степан — серии «Бродячее облако», «Виртуальные ландшафты», «Виртуальный сад», «Время цветения», «Виртуальные вирусы», «Посвящение пауку», «Метаморфозы», «Чёрная сказка».

Сукач Светлана – монументально-декоративный ансамбль «Приморский дом: искусство метаисторической памяти и стратегия ревитализации общин».

Федирко Анатолий – художественный проект «Арт-фабрика им. проф. К. Малевича-II», серия работ 2021–2026.

«Архитектурное искусство»

Аранчий Дмитрий – архитектурно-ландшафтное произведение «Знаковый Гай».

Дербин Сергей – Национальное военное мемориальное кладбище (1-й пусковой комплекс I очереди).

Искиердо Анна, Мятко Максим – «Horizons – архитектура новых горизонтов: от переосмысления наследия к созданию культурного пространства».

Искиердо Анна – семейный дом «Дача».

«Фотоискусство»

Билак Юрий-Богдан – фотопроект «Рассвет».

Дорогович Михаил – фотохудожественное произведение «Неутраченное».

Кочетова Юлия – фотопроект «Война – это личное».

– фотопроект «Война – это личное». Краснощок Владислав – фотокнига «Документация войны».

Либеров Константин, Либерова Влада – фотокнига «Глаза войны».

– фотокнига «Глаза войны». Лукацкий Ефрем – фотопроект «Украина. Сквозь объектив истории».

Петрасюк Олег – фотовыставка «Часов Яр. Огнеупорные».

Чорная Оксана – фотокнига «Журнал боевых действий».

«Декоративно-прикладное искусство»

Гончарук Нина – серия живописных произведений «Большие маки», «Вместе», «Война», «Золотое поле», «Кафедральный собор» (многослойная вышивка).

Сташук Зоя – художественный проект «Золотая нить народного искусства: украинская писанка».

«Дизайн»

Дерман Лиля – фес, традиционный крымскотатарский женский головной убор.

Руденко Тарас – мемориал павшим бойцам 116-й бригады ТРО.

Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей (художники группы «Арттриум») – подборка памятных и коллекционных монет, выпущенных Национальным банком Украины, посвященная военной и патриотической тематике.

Фролов Иван – серия «Украина на мировой арене. Авторские костюмы как искусство культурной репрезентации».

Якуша Виктория — коллекция ваз «Тиара».

«Творческое кураторство культурно-художественных проектов»

Безрукий Владимир, Фетисова Елена – цикл выставок живописи «Цвета стойкости. Уцелевшие из пламени».

Береговская Кристина, Шиленко Юлия – выставочный проект «ОН: Тарас Шевченко. Художник».

Воронюк Леся, Ткачук Александр – проект «Всемирный день вышиванки» (2022–2025).

Кароль Тина – культурно-художественный проект «Дом звукозаписи – 2-й сезон».

– культурно-художественный проект «Дом звукозаписи – 2-й сезон». Корсак Виктор, Корсак Леся – цикл культурно-художественных проектов «МСУМК. Пространство свободы» (2022 – продолжается).

Либкинд Екатерина, Живкова Елена, Новикова Ольга, Носко Ольга, Побережский Максим – кураторско-художественный проект «Тем временем в Доме Ханенко».

Малих Ксения, Марущак Леонид, Химей Екатерина, Козаченко Иванна, Билас Марта – культурно-художественный проект «Гарантии безопасности».

Мельник Ольга, Найдух Юлия, Гуевская Валерия, Диптан Сергей – выставочный проект «Василий Стус. Пока мы здесь, всё будет хорошо».

Федоришин Василий, Борденюк Сергей, Гнатюк Анатолий — культурно-художественный проект «Чернобыль — молодежь будет помнить».

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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