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Новости Культура

Объявлен длинный список претендентов на Шевченковскую премию 2027 года

UA NEWS 12 Ноября 2026 15:40
Объявлен длинный список претендентов на Шевченковскую премию 2027 года

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал длинный список номинантов на соискание премии в 2027 году, в который вошли 110 произведений в 14 номинациях. В этом году перечень категорий пополнился новой номинацией — «Архитектурное искусство».

В категории «Музыкальное искусство» представлены певец Филипп Коляденко с альбомом «ПАМИНА», исполнитель KHAYAT (Андрей Хайат) с мини-альбомом «Триптих» и музыкант Святослав Вакарчук за авторскую музыку и аранжировки украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай». В номинации «Концертно-исполнительское искусство» будет соревноваться певица Ирина Федишин с циклом песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026), а Тина Кароль номинирована в категории «Творческое кураторство культурно-художественных проектов» за проект «Дом звукозаписи — 2 сезон».

Кроме того, в лонг-лист вошли писатели Артур Дронь, Василий Шкляр и Павел Вышебаба, режиссёры Дмитрий Сухолиткий-Собчук и Тарас Томенко, а также фотографы Константин и Влада Либеровы. Церемонию награждения лауреатов планируют провести 9 марта 2027 года — в день рождения Тараса Шевченко.

В целом длинный список номинантов выглядит следующим образом:

«Музыкальное искусство»

  • Вакарчук Святослав — авторская музыка, композиторская обработка и аранжировка украинских народных песен к драме-песне «Маруся Чурай» по историческому роману в стихах Лины Костенко.
  • Зубицкий Владимир — народная симфония единства «Земля моя» для хора, солистов, симфонического оркестра на народные тексты и стихи Максима Рыльского.
  • Ильницкая Елена – симфоническое произведение «К Победе».
  • Коляденко Филипп – музыкальный альбом «Памина».
  • Крепак Константин – художественные проекты «Кобзарские вечера» и вокально-хоровое произведение на слова автора «Монолог Кобзаря».
  • Сидоренко Любава – аудиовизуальная электроакустическая поэма «Солярис» для сопрано, инструментального ансамбля, пластической группы и электроники.
  • Хаят Андрей (Khayat) – мини-альбом «Триптих».

«Концертно-исполнительское искусство

  • Громов Евгений – цикл из 20 монографических концертов-исследований фортепианного наследия Валентина Сильвестрова в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, виниловое издание антологии «Moments of Silvertones».
  • Кулик Елена, Матейко Любомир, Журавчак Александр, Мельник Александр – музыкальный фильм-концерт «Днепровская сага» по стихам Тараса Шевченко.
  • Плиш Богдан – оперы «Литовцы» А. Понкьелли, «Трубадур» Дж. Верди, «Летучий голландец» и «Леонгрин» Р. Вагнера, «Триумфы» К. Орфа; концертные программы «Credo» К. Пендерецкого, «Военный реквием» Б. Бриттена, «Кантата военного времени» Й. Видманна, Stabbat Mater, Te Deum из «Четырёх духовных песен» Дж. Верди, Magnificat А. Вивальди.
  • Пономарчук Наталья – концертное исполнение и запись полного цикла камерных симфоний Евгения Станковича «Dictum» (2025); цикл авторских концертов украинских композиторов «Современное и вневременное», реализованные Киевским камерным оркестром Национальной филармонии Украины.
  • Човник Ирина (Ирина Федишин) – концертно-исполнительский художественный цикл песен на военную тематику «Расстрелянная весна» (2022–2026).

«Театральное искусство»

  • Блиндар Иван, Панас Олег, Комановская Ольга, Левченко Надежда, Стопник Мария – драма-песня «Маруся Чурай» Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
  • Голенко Максим, Павлюк Илларион, Доричевский Алексей, Ясинская Мария, Березовый Руслан – спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.
  • Дзуринец Рудольф — роль Эрика Ларгена в спектакле «Загадочные вариации» Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев.
  • Качанов Петр, Тодорюк Дмитрий – рок-опера «Патриот».
  • Книга Александр, Швец Оксана, Резниченко Евгений, Рыдванецкая Наталья, Пономарев Алексей – спектакль «Д.И.М.» Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени М. Кулиша.
  • Семёшкина Ольга, Сеитаблаев Ахтем – спектакль «Энеида» Театра ветеранов.

«Киноискусство»

  • Дунай Юрий – полнометражный художественный фильм «Уставшие».
  • Моисеев Дмитрий, Ильков Вадим – полнометражный художественный фильм «Серые пчелы».
  • Сухолиткий-Собчук Дмитрий – полнометражный художественный фильм «Памфир».
  • Ткаченко Александр, Докунов Дмитрий – документальный фильм «Где всё исчезает».
  • Томенко Тарас – полнометражный художественный фильм «Дом «Слово». Бесконечный роман».

«Проза»

  • Грешко Юрий – исторический роман «Преторианцы Антонивецкой республики».
  • Даниленко Владимир – роман «Та, что держит небо».
  • Дейнегина Татьяна – роман «Аглофабрика».
  • Дронь Артур – сборник короткой прозы «Хемингуэй ничего не знает».
  • Иванина Василий – исторические романы о семье Разумовских «Поцелованные Богом».
  • Канунникова Юлия (Юлия Кан) – аллегорический роман-путешествие «Шире открывай глаза».
  • Кузан Татьяна (Таня Пьянкова) – роман «Век красных муравьёв».
  • Лищенко Анатолий – исторический роман-эпопея, трилогия «Они боролись за свободу».
  • Махно Василий – роман «Ангел и осёл. Со стихами об огне и воде».
  • Никитенко Владимир – книга «Лига последней соломинки».
  • Сарнацкая Алина – роман «С.К.А.М.».
  • Сидоржевский Михаил – роман-эссе «Земля гнева».
  • Фролов Андрей – сказка «Волшебный гиацинт».
  • Черепанов Сергей – повесть «Рыба моей мечты».
  • Шкляр Василий – роман «Заячий костел».

«Поэзия»

  • Антощак Николай – сборник стихов «Колокольня в ущелье».
  • Бережный Иван – сборник стихов «Новая норма».
  • Белоус Мария (Мария Людкевич) – сборник стихов «У Божьих ворот».
  • Бутенко Анатолий – сборник стихов «Сила любви».
  • Вышебаба Павел – сборник стихов «Маргиналии».
  • Гуменюк Борис – сборник стихов «Четвертая волна: стихи с войны».
  • Жайворон Михаил – сборник стихов «По лезвию травы».
  • Короненко-Слабошпицкая Светлана (Короненко Светлана) – сборник стихов «Мой мраморный муар».
  • Крук Галина – сборник стихов «Происходит и не прекращается. Новые и избранные стихи».
  • Кухарук Роман – сборник стихов «В начале весны падолиста».
  • Лябига Роман – роман в стихах «Любовь и власть» и поэтический альбом «Рок-н-стихи».
  • Мордатенко Константин – сборник стихов «Сволоки натощак».
  • Никитина Антонина (Антонина Листопад) – сборник стихов «Не трогай мою землю, ибо она священна».
  • Олийник Владимир – сборник стихов «Плач соловья».
  • Олифиров Виктор – сборник стихов «Прометеи-2».
  • Падалко Александр – сборник стихов «Сквозь камень».
  • Ржепецкий Леонид – сборник стихов «Летопись несокрушимого края».
  • Тимчук Владимир – сборник стихов «От света к свету».

«Литературоведение и искусствоведение»

  • Боронь Александр – книга «Исследования творчества Шевченко: сборник очерков, статей и комментариев».
  • Иванишин Петр – произведение «Убить дракона: московский миф и его ликвидация: размышления».
  • Марчук Людмила – книга «Теодозия Бриж: скульптор и скульптура в контексте эпохи».
  • Мосенкис Юрий, Коляденко Дмитрий – серия книг «Рождение Украины» (6 книг).
  • Неборак Виктор – книга «Перечитанная „Энеида“: попытка смыслового прочтения „Энеиды“ Ивана Котляревского на фоне сопоставления её с „Энеидой“ Вергилия».
  • Полищук Владимир – книга «Литературная энциклопедия Черкасской области» в 3 томах.
  • Пучков Андрей – книга «Украинский архитектурный стиль: видения, формы, века».
  • Роготченко Алексей – книга «Шестьдесят тоталитарных лет: изобразительное искусство Украины».
  • Сидоренко Ярослав – «Украинско-английский словарь шрифтом Брайля: 500 самых важных слов».
  • Славинский (Славинский) Николай – книга «Лицом к лицу с гением. Тарас Шевченко: вчера, сегодня, завтра».
  • Соболь Валентина – книги «Диалог с миром, длившейся три столетия. Дневник Филиппа Орлика 1724 года», Filip Orlik s jego Diariusz.

«Публицистика и журналистика» 

  • Воробьева Ольга – книга «Непокоренный Ирпень».
  • Вятрович Владимир – книга «Генерал Кук. Биография поколения УПА».
  • Жадько Виктор – публицистическо-документальное издание «Незабытые. Украинский пантеон» в трёх книгах.
  • Миский Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркин Дмитрий – книга «Украинское радио. История бурного века».
  • Романчук Олег – книга «Матрица победы».
  • Соколенко Наталья, Стуканов Сергей – мультиплатформенный проект «Отцы-основатели» Украинского радио и Общественного вещания.
  • Титова Алина – книга «Несокрушимые и непокоренные. Николаев – город героев».
  • Цаплиенко Андрей – «Фронт» – цикл публицистических сюжетов.
  • Шибалов Евгений – книга «Игра чисел. Выжить ради любви».
  • Шкулипа Анатолий – художественно-публицистический роман «На бархатной паутинке, или Мужчины тоже умеют любить».

«Визуальные искусства» 

  • Михальчук Вадим – живописный цикл «Казак Мамай – непобедимый воин».
  • Непомнящий Владимир – лирично-поэтические живописные и графические основные произведения из цикла работ 2024–2026 годов «Украина живёт в песнях и картинах», «По призванию жизни», «Наша Украина»: работы «У родного дома», «Цветущая усадьба И. Ю. Репина», «Несокрушимый символ Украины!».
  • Рябченко Степан — серии «Бродячее облако», «Виртуальные ландшафты», «Виртуальный сад», «Время цветения», «Виртуальные вирусы», «Посвящение пауку», «Метаморфозы», «Чёрная сказка».
  • Сукач Светлана – монументально-декоративный ансамбль «Приморский дом: искусство метаисторической памяти и стратегия ревитализации общин».
  • Федирко Анатолий – художественный проект «Арт-фабрика им. проф. К. Малевича-II», серия работ 2021–2026.

«Архитектурное искусство» 

  • Аранчий Дмитрий – архитектурно-ландшафтное произведение «Знаковый Гай».
  • Дербин Сергей – Национальное военное мемориальное кладбище (1-й пусковой комплекс I очереди).
  • Искиердо Анна, Мятко Максим – «Horizons – архитектура новых горизонтов: от переосмысления наследия к созданию культурного пространства».
  • Искиердо Анна – семейный дом «Дача».

«Фотоискусство» 

  • Билак Юрий-Богдан – фотопроект «Рассвет».
  • Дорогович Михаил – фотохудожественное произведение «Неутраченное».
  • Кочетова Юлия – фотопроект «Война – это личное».
  • Краснощок Владислав – фотокнига «Документация войны».
  • Либеров Константин, Либерова Влада – фотокнига «Глаза войны».
  • Лукацкий Ефрем – фотопроект «Украина. Сквозь объектив истории».
  • Петрасюк Олег – фотовыставка «Часов Яр. Огнеупорные».
  • Чорная Оксана – фотокнига «Журнал боевых действий».

«Декоративно-прикладное искусство» 

  • Гончарук Нина – серия живописных произведений «Большие маки», «Вместе», «Война», «Золотое поле», «Кафедральный собор» (многослойная вышивка).
  • Сташук Зоя – художественный проект «Золотая нить народного искусства: украинская писанка».

«Дизайн» 

  • Дерман Лиля – фес, традиционный крымскотатарский женский головной убор.
  • Руденко Тарас – мемориал павшим бойцам 116-й бригады ТРО.
  • Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей (художники группы «Арттриум») – подборка памятных и коллекционных монет, выпущенных Национальным банком Украины, посвященная военной и патриотической тематике.
  • Фролов Иван – серия «Украина на мировой арене. Авторские костюмы как искусство культурной репрезентации».
  • Якуша Виктория — коллекция ваз «Тиара».

«Творческое кураторство культурно-художественных проектов» 

  • Безрукий Владимир, Фетисова Елена – цикл выставок живописи «Цвета стойкости. Уцелевшие из пламени».
  • Береговская Кристина, Шиленко Юлия – выставочный проект «ОН: Тарас Шевченко. Художник».
  • Воронюк Леся, Ткачук Александр – проект «Всемирный день вышиванки» (2022–2025).
  • Кароль Тина – культурно-художественный проект «Дом звукозаписи – 2-й сезон».
  • Корсак Виктор, Корсак Леся – цикл культурно-художественных проектов «МСУМК. Пространство свободы» (2022 – продолжается).
  • Либкинд Екатерина, Живкова Елена, Новикова Ольга, Носко Ольга, Побережский Максим – кураторско-художественный проект «Тем временем в Доме Ханенко».
  • Малих Ксения, Марущак Леонид, Химей Екатерина, Козаченко Иванна, Билас Марта – культурно-художественный проект «Гарантии безопасности».
  • Мельник Ольга, Найдух Юлия, Гуевская Валерия, Диптан Сергей – выставочный проект «Василий Стус. Пока мы здесь, всё будет хорошо».
  • Федоришин Василий, Борденюк Сергей, Гнатюк Анатолий — культурно-художественный проект «Чернобыль — молодежь будет помнить».

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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