Олег Скрипка вспомнил, как давал пинки российскому пропагандисту Дугину

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в интервью Василию Тимошенко рассказал о конфликте с российским идеологом Александром Дугиным во время своих прошлых выступлений в Москве.

Музыкант вспомнил подробности инцидента: «Да, я ему пинков наносил. Это было только начало... Еще была очень большая симпатия к украинцам. Мы в каком-то клубе выступали в Москве. И Дугин. Я тогда ещё не знал, кто такой Дугин. Стоит с бородой и под сценой кричит: «Х*хлы». Что-то в этом роде. Один только голос. Я как-то так пошутил со сцены, поставил его на место».

После концерта, по словам артиста, оппонент подбежал и начал размахивать руками: «Типа „по-русски“, „давай по-русски“. Я говорю: «Давай на языке дипломатии, если ты не воспринимаешь украинский язык, давай на французском». Он знает французский язык. А я знаю французский язык улиц — французские матерные слова. И я начинаю его обрушивать на него на французском языке. И он чувствует, что вербальный поединок он начинает проигрывать, и он начинает размахивать руками. И я ему серьезно нанес несколько пинков».

Впоследствии охранники вывели российского идеолога, а директор заведения извинился перед украинским исполнителем и угостил команду пивом.

Источник: Интервью Олега Скрипки для Василия Тимошенко.

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