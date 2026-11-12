Олег Скрипка рассказал, почему отказался петь гимн Украины на корпоративной вечеринке в России

Украинский музыкант Олег Скрипка, гастролировавший по России вместе с группой «Вопли Видоплясова», рассказал о необычной просьбе, поступившей во время одного из корпоративных выступлений. Тогда его попросили исполнить гимн Украины, однако певец отказался, опасаясь за свою жизнь.

По словам музыканта, в 2012 или 2013 году «Вопли Видоплясова» выступали на корпоративном мероприятии холдинга «Русский стандарт». Концерт проходил в большом зале, который Скрипка сравнил со столичным Дворцом спорта.

Во время выступления к нему подошел генеральный директор «Русского стандарта» и попросил исполнить гимн Украины.

«Он меня обнимает. Я думаю: „Сейчас начнется драка“. Было страшно. И говорит мне на ухо: „Олег, спой, пожалуйста, гимн Украины“. Ну, если бы я спел гимн Украины, меня бы там расстреляли и разорвали на куски», — пояснил музыкант.

Кроме того, группу «Вопли Видоплясова» приглашали выступить на новогоднем корпоративном вечере корпорации «Газпром» в Москве в 2013 году.

Сначала Олег Скрипка не знал, кто именно заказал концерт. Когда музыкант узнал название корпорации, то поинтересовался, почему для выступления выбрали именно украинскую группу.

Впоследствии выяснилось, что в компании работало немало киевлян.

«Уже шли жесткие газовые войны, а нас приглашают в Москву. На самом деле было страшно. Выступили. В основном нас приглашали состоятельные россияне, часто потому, что у них было украинское происхождение. Очень-очень много украинского происхождения», — поделился певец.

Об этом Скрипка рассказал в интервью Василию Тимошенко.

Ранее лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в интервью Василию Тимошенко рассказал о конфликте с российским идеологом Александром Дугиным во время своих прошлых выступлений в Москве.

Ранее лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка высказался о современном украинском искусстве и назвал черты, которые, по его мнению, негативно влияют на культурный вкус украинского общества.

Ранее Олег Скрипка представил новый видеоклип на песню «Машина» — одну из самых быстрых и энергичных песен «Вопли Видоплясова».

Читай нас в