В восьмом выпуске шоу «Сбалансированные и счастливые» участники завершили командный этап и соревновались в переправе через озеро на лодках с пробоинами. За победу команды получали преимущество, а те, кто финишировал вторым, — дополнительные 3 кг на взвешивании.

Перед испытанием Даниэль Салем предложил участникам выбрать между командной победой и личной выгодой. За бонус приходилось усложнять задание своей команде — добавлять пробоины, груз или забирать весло.

Также участники прошли тренировку Искушение, которую подготовила Марина Боржемская, проверяя собственную выдержку и самоконтроль.

По результатам взвешивания проект покинул Александр Ободовский из Одессы. В начале шоу он весил 191 кг и планировал похудеть на 80 кг. Мужчина рассказывал, что набрал вес из-за сидячей работы и переедания из-за стресса, а участие в проекте стало для него шансом улучшить здоровье и не подвергать себя риску инфаркта или инсульта.

Источник: СТБ.

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