Украинская продюсерша Елена Мозговая резко высказалась о певице Оле Поляковой, объяснив, почему не пригласила её выступить на своём концерте. На это заявление отреагировал продюсер артистки Михаил Ясинский, который обнародовал фрагмент личной переписки с Мозговой.

«Мы не общаемся, она не может принять участие. Это не то, что мне нравится. В этом концерте выступают те, кто мне нравится. Поэтому программа называется «Мой Music Hall», — заявила Мозгова.

На слова продюсерши отреагировал Михаил Ясинский. Он отметил, что между личными симпатиями и другими возможными объяснениями ситуации есть разница, а также подчеркнул важность честности и такта.

«Между „мне не нравится“ и „графики не совпадают“, или „я предлагала, но мне не ответили“, или даже „я когда-то приглашала, а потом передумала“, есть промежуток. Он называется честность. Есть ещё и тактичность. Но если бы пришлось выбирать между ней и честностью, то ответ на вопрос «почему мы не общаемся» многим бы не понравился», — написал он в Facebook.

В подтверждение своих слов Ясинский опубликовал скриншот личной переписки с Еленой Мозговой. Из сообщений следует, что продюсер неоднократно предлагала Оле Поляковой принять участие в её концертах. Такие приглашения, судя по обнародованной переписке, поступали как минимум в течение последних двух лет.

Таким образом Михаил Ясинский продемонстрировал, что публичное заявление Мозговой о нежелании видеть Полякову среди участников концерта, по его мнению, противоречит предыдущему общению между ними.

В комментарии для проекта «Наедине с гламуром» продюсер рассказала, почему Полякова не попала в список исполнителей концерта «Мой Music Hall», который состоялся на днях.

Украинская певица Оля Полякова в этом году не провела традиционный ежегодный концерт 26 октября. Артистка обратилась к поклонникам и объяснила, почему решила не выступать в привычную дату.

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