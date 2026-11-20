Певица Оля Цибульская поздравила своего кума Михаила Хому, известного как Dzidzio, с 43-летием.

Артистка опубликовала архивные фотографии, в том числе провокационные кадры, на которых они обнимаются и позируют вместе на кровати.

В поздравлении Цибульская пошутила об их многолетней дружбе и призналась, что гордится именинником.

Совместные фото вновь могут подогреть слухи о романе между артистами, которые появлялись ранее. В то же время Цибульская и Хома годами называют друг друга кумами и остаются коллегами по сцене.

Источник: её соцсети

Украинская певица Оля Цибульская, которой в этом году удалось похудеть более чем на 15 килограммов, рассказала, как сейчас поддерживает физическую форму. 40-летняя артистка призналась, есть ли у неё конкретная цель по поводу веса и как она совмещает правильное питание, тренировки и любовь к сладостям.

Оля Цибульская заметно изменилась и уже сбросила 12 килограммов. Певица призналась, что все началось случайно во время гастролей в США, а впоследствии новые привычки стали частью ее жизни.

Ольга Цибульская оказалась в центре внимания из-за своего концерта, который состоялся в День памяти жертв Голодомора. Певица объяснила, почему выступление не перенесли на другую дату, и рассказала, как изменили программу, чтобы почтить память погибших.

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