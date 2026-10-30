Оля Цыбульская рассказала, как поддерживает вес после похудения более чем на 15 килограммов

Украинская певица Оля Цыбульская, которой в этом году удалось похудеть более чем на 15 килограммов, рассказала, как сейчас поддерживает физическую форму. 40-летняя артистка призналась, есть ли у нее конкретная цель по поводу веса и как она совмещает правильное питание, тренировки и любовь к сладостям.

За кулисами шоу «Кто сверху?» Цибульская поделилась, что теперь не стремится достичь какого-то идеала внешности, а хочет чувствовать себя комфортно в собственном теле.

«Я столько лет пыталась превратить себя в женщину мечты, что чуть не забыла, является ли это вообще моей мечтой. Сейчас я не худею ради какого-то «вау». Хочу смотреть в зеркало и думать: «О, кто эта красавица!» И чтобы на весах по-прежнему оставалось 57 килограммов», — заявила Цибульская.

Артистке удалось найти баланс между дисциплиной и любимыми лакомствами, от которых она не собирается категорически отказываться.

«Конечно, есть режим, внимание к питанию, движение и пять тренировок в неделю. На тарелке теперь больше белка, овощей, нормальной еды. Но я не собираюсь прожить жизнь так, чтобы на смертном одре гордиться тем, что ни разу не съела эклер. Я грешу за столом и исповедуюсь в зале. Отца зовут тренер Алехандро», — поделилась Оля.

Сейчас Цибульская сосредоточена на поддержании веса около 57 килограммов. Для этого она соблюдает режим питания, следит за физической активностью и тренируется пять раз в неделю, при этом не отказывая себе в любимых десертах.

Оля Цибульская заметно изменилась и уже сбросила 12 килограммов. Певица призналась, что всё началось случайно во время гастролей в США, а впоследствии новые привычки стали частью её жизни.

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