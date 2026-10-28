«Оскар-2027»: какие фильмы претендуют на победу и кто сыграет главные роли

В список потенциальных претендентов на премию «Оскар»-2027 вошли фильмы с участием Тома Круза, Зендеи, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и других голливудских звёзд. Среди возможных фаворитов — масштабные фантастические фильмы, драмы, комедии и триллеры.

99-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» должна состояться в марте 2027 года. Приведённый перечень отражает прогнозы относительно возможных номинантов, а не окончательный список номинаций.

«Одиссея» (The Odyssey)

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Жанр: эпическое приключение, фэнтези

Главные актеры: Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Лупита Нионго.

Фильм «Одиссея» рассказывает о царе Итаки Одиссее, который после Троянской войны отправляется в опасное путешествие домой. На пути героя ждут мифические существа, боги и многочисленные испытания. Его главная цель — вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Кристофер Нолан. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Том Холланд сыграл Телемаха, а Энн Хэтэуэй — Пенелопу. В актерский состав также вошли Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и Лупита Нионго.

«Чёрный шар» (Black Ball)

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Жанр: драма

Главные актеры: Гитаррикадельфуэнте, Мигель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус, Гленн Клоуз

Испанская драма «Чёрный шар» рассказывает о трёх мужчинах, чьи судьбы переплетаются в разные периоды истории Испании. Их объединяют любовь, семейные тайны, сексуальность и борьба за свободу.

Режиссерами и сценаристами фильма выступили Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси. В картине снялись Гитаррикадельфуэнте, Мигель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус и Гленн Клоуз.

«Дикий конь номер девять» (Wild Horse Nine)

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Жанр: политический триллер, чёрная комедия

Главные актёры: Джон Малкович, Сэм Рокуэлл, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Паркер Поузи

События фильма разворачиваются накануне военного переворота в Чили в 1973 году. По сюжету агенты ЦРУ Крис и Ли отправляются из Сантьяго на остров Пасхи. Во время путешествия они сталкиваются с политическими заговорами и собственным прошлым, а также завязывают новые знакомства.

Главные роли исполнили Джон Малкович, Сэм Роквелл и Стив Бушеми. Также в фильме снялись Том Уэйтс и Паркер Поузи. Режиссером и сценаристом картины стал Мартин Мак-Дона.

«Обсессия» (Obsession)

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Жанр: фильм ужасов, триллер

Главные актеры: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер

Фильм «Обсессия» привлек внимание зрителей и быстро распространился в сети. В центре сюжета — парень, который влюбляется в свою коллегу, но не надеется на взаимность. Однажды вечером его желание якобы исполняет игрушечная палочка желаний.

Однако исполнение мечты обернулось негативными последствиями для обоих героев, а любовь постепенно превратилась в одержимость.

Режиссером и сценаристом выступил Керри Баркер. Главные роли исполнили Майкл Джонстон и Инде Наварретт. Также в фильме снялись Купер Томлинсон, Меган Лоулесс и Энди Рихтер.

«Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three)

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Жанр: научная фантастика, приключения

Главные актеры: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон, Хавьер Бардем

Третья часть «Дюны» продолжает историю Пола Атрида после того, как он стал императором. Герой сталкивается с последствиями собственного правления, политическими заговорами и угрозами, которые могут лишить его трона.

Режиссёром фильма является Дени Вильнёв. Главного героя Пола Атрида вновь играет Тимоти Шаламе, а Зендея исполняет роль Чани. Флоренс Пью появляется в образе принцессы Ирулан. В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Хавьер Бардем.

«Диггер» (Digger)

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Жанр: чёрная комедия, драма

Главные актеры: Том Круз, Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс

Фильм рассказывает о нефтяном магнате Диггере Роквелле, которого играет Том Круз. Из-за его деятельности возникает масштабная экологическая катастрофа: во время бурения в Гренландии огромный ледяной глыба откалывается от ледника и начинает двигаться в направлении Европы, создавая угрозу наводнений.

Роквелл пытается спасти мир от катастрофы, к которой сам причастен.

Режиссером картины стал Алехандро Гонсалес Иньярриту. Сценарий написали Иньярриту, Александр Динеларис, Николас Джакобоне и Сабина Берман. Помимо Тома Круза, в фильме снялись Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг и Джесси Племонс.

«Проект „Аве Мария“» (Project Hail Mary)

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Жанр: научная фантастика, приключения

Главные актёры: Райан Гослинг, Сандра Гюллер, Лайнел Бойс, Кен Леунг, Милана Вайнтруб

По сюжету учитель естественных наук Райленд Грейс просыпается на космическом корабле в многих световых годах от Земли. Сначала он не помнит, как оказался там, но впоследствии выясняет, что должен найти способ остановить процесс, из-за которого угасает Солнце.

От действий главного героя зависит выживание человечества.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, а сценарий написал Дрю Годдард. Главную роль исполнил Райан Гослинг. Также в картине снялись Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Леунг и Милана Вайнтруб.

«Приглашение» (The Invite)

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Жанр: комедия, драма

Главные актеры: Эдвард Нортон, Сет Роген, Оливия Уайлд, Пенелопа Крус

В центре сюжета — супружеская пара, отношения которой переживают кризис. Однажды супруги приглашают соседей на ужин, надеясь на обычную встречу. Однако вечер постепенно превращается в череду неловких и неожиданных ситуаций, которые заставляют героев переосмыслить свои отношения.

Режиссером комедии стала Оливия Уайлд. К работе над сценарием присоединились Рашида Джонс и Уилл Маккормак. Главные роли исполнили Эдвард Нортон, Сет Роген, Оливия Уайлд и Пенелопа Крус.

«Дебют» (The Debut)

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Жанр: комедия, музыкальный фильм

Главные актеры: Джулианна Мур, Пол Джаматти, Холли Бейли, Джесси Айзенберг

В центре истории — застенчивая домохозяйка Мона Фридман, которая получает небольшую роль в театральной постановке. Увлечение актерством настолько меняет её жизнь, что она готова пойти на всё ради возможности сыграть свою роль.

Режиссером и сценаристом картины выступил Джесси Айзенберг. В фильме также снялись Джулианна Мур, Пол Джаматти и Холли Бейли.

«Искусственный интеллект» (Artificial)

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Жанр: биографическая драма

Главные актеры: Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Марк Райленс, Моника Барбаро, Купер Гоффман

Биографическая драма посвящена развитию искусственного интеллекта и технологической индустрии. В центре событий — Сэм Альтман и Илья Суцкевер, профессиональные пути которых связаны с созданием и развитием технологий искусственного интеллекта. Картина поднимает вопрос об ответственности за технологический прогресс.

Режиссером фильма выступил Лука Гуаданьино, а сценарий написал Саймон Рич. Эндрю Гарфилд сыграл Сема Альтмана, а Юра Борисов — Илью Суцкевера. Также в фильме снялись Марк Райленс, Моника Барбаро и Купер Гоффман.

«Фьорд» (Fjord)

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Жанр: психологическая драма

Главные актеры: Себастьян Стэн, Ренате Рейнсве, Лиза Карлед, Лиза Ловен Конгсли, Эллен Доррит Петерсен, Хенрикке Лунд-Ольсен, Ванесса Чебан, Кристиан Рубек, Торбьорн Гарр

По сюжету румынско-норвежская семья переезжает в Норвегию, надеясь начать новую жизнь. Однако после знакомства с соседями между семьями возникают конфликты из-за разных взглядов на воспитание детей, религию и другие вопросы.

Режиссером и сценаристом фильма выступил румынский кинематографист Кристиан Мунджи. В актерский состав вошли Себастьян Стен, Ренате Рейнсве, Лиза Карлед, Лиза Ловен Конгсли и другие.

«Эльсинор» (Elsinore)

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Жанр: биографическая драма

Главные актеры: Эндрю Скотт, Оливия Колман, Билли Пайпер, Джонни Флинн, Люк Томпсон

Биографическая драма рассказывает о шотландском актёре Иэне Чарлсоне, который готовится сыграть Гамлета в постановке Королевского национального театра. Несмотря на тяжёлую болезнь, он стремится выйти на сцену и исполнить свою роль.

Режиссером картины выступил Саймон Стоун, а сценарий написал Стивен Бересфорд. Главную роль исполнил Эндрю Скотт. Также в фильме снялись Оливия Колман, Билли Пайпер, Джонни Флинн и Люк Томпсон.

«Клубный парень» (Club Kid)

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Жанр: комедийная драма

Главные актеры: Джордан Ферстмен, Реджи Абсолом, Кара Делевинь, Диего Кальва, Кирби Гауэлл-Баптист

Главный герой фильма — организатор вечеринок в Нью-Йорке по имени Питер, привыкший к беззаботной жизни. Однако всё меняется, когда он узнаёт, что у него есть десятилетний сын. Питеру приходится взять на себя родительские обязанности, что коренным образом меняет его повседневную жизнь.

Главную роль и режиссёрское кресло в фильме совместил Джордан Ферстмен. В актёрский состав также вошли Реджи Абсолом, Кара Делевинь, Диего Кальва и Кирби Гауэлл-Баптист.

«Возможная любовь» (Possible Love)

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Жанр: драма

Главные актеры: Чон До Ён, Соль Кён Гу, Чо Ёджон, Чо Ин Сон

Фильм рассказывает о двух супружеских парах, принадлежащих к разным социальным слоям. Их знакомство постепенно раскрывает семейные проблемы, скрытые желания и противоречия, влияющие на жизнь героев.

Режиссером и соавтором сценария выступил Ли Чхан Дон. Главные роли исполнили Чон До Ён, Соль Кён Гу, Чо Ёджон и Чо Ин Сон.

«Жозефина» (Josephine)

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Жанр: психологическая драма

Главные актеры: Мейсон Ривз, Ченнинг Татум, Джемма Чан

В центре сюжета — восьмилетняя Жозефина, которая становится свидетельницей преступления в парке Голден-Гейт. Это событие меняет её жизнь. Родители пытаются помочь девочке пережить травматический опыт, при этом сами сталкиваясь со своими страхами.

Режиссёром и сценаристом фильма стала Бет де Араухо. Главную роль исполнила Мейсон Ривз, а её родителей сыграли Ченнинг Татум и Джемма Чан.

Среди фильмов, фигурирующих в прогнозах, — масштабные проекты Кристофера Нолана и Дени Вильнева, фантастические истории о космосе и будущем человечества, биографические драмы и авторское кино.

В то же время окончательные номинанты на 99-ю церемонию вручения «Оскара» ещё не объявлены. Поэтому приведённые фильмы пока следует рассматривать как потенциальных претендентов, а не как подтверждённых участников борьбы за награды.

О вероятных претендентах на награды сообщает Los Angeles Times.

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