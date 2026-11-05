Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия рекомендовал внести номинацию КНДР по тхэквондо в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Korea Herald. Окончательное решение должен принять сам комитет.

Рекомендация оценочного органа

Комитет рассматривает номинации, представленные государствами-участниками, с учетом выводов оценочного органа. В его состав входят специалисты по нематериальному культурному наследию и представители неправительственных организаций.

После оценки орган может рекомендовать внести номинацию в список, вернуть ее для предоставления дополнительной информации или не вносить. По данным издания, комитет редко меняет такие рекомендации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявки КНДР и Южной Кореи

КНДР подала номинацию «Тхэквондо, традиционное боевое искусство в Корейской Народно-Демократической Республике» в марте 2024 года. Южная Корея в этом году также подала собственную заявку, рассмотрев возможность совместного внесения тхэквондо двумя корейскими государствами.

Корейская служба наследия в планах на этот год заявляла о намерении добиваться совместного внесения тхэквондо. В то же время южнокорейская заявка может быть одобрена, даже если внесение номинации Пхеньяна будет подтверждено. Окончательное решение ожидается на 21-й сессии комитета, запланированной на декабрь в Сямэне, Китай.

Читай нас в