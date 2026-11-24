Декор на стене в квартире телеведущей Леси Никитюк вызвал бурную реакцию в Threads.

Пользователи сравнили панно с кладкой яиц насекомых, а некоторые признались, что оно вызывает у них трипофобию.

На самом деле это панно «Хлопок» от украинского бренда Yalanzhi Objects. Его подарил Никитюк на день рождения жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Самая большая версия изделия имеет диаметр 120 см, весит около 5 кг и стоит 1750 евро. По замыслу автора, ячейки символизируют раскрытые коробочки хлопчатника.

Панно изготавливают вручную из биокомпозита, а на его производство уходит около двух месяцев.

Жених Леси Никитюк после операции показал сына и рассказал о дальнейших планах.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась тем, что помогает ей восстанавливать силы во время напряженного графика съемок в сложное для Украины время. По словам звезды, больше всего энергии ей придают фотографии маленького сына и общение с коллегами.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сыграет в предстоящем новогоднем фильме «Два Рождества. Одна Леся», поделилась кадрами прогулки со своим сыном Оскаром в конце осени. На новых фото звезда также показала лицо малыша.

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